Die Aktie von Novo Nordisk hat sich seit ihrem Tief im März dieses Jahres wieder deutlich nach oben arbeiten können. Zuletzt wurde die Aufwärtsbewegung jedoch jäh ausgebremst. Details in dem vor Kurzem veröffentlichten Zahlenwerk sowie Entwicklungen in der Produktpipeline sorgten für neuen Druck bei der Aktie. Und auch am heutigen Mittwoch geht es bei dem Papier deutlich nach unten. Die Aktie verliert gegen Mittag mehr als drei Prozent.Für Druck sorgt heute eine Abstufung aus dem Hause der Privatbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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