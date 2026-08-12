ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENAG999
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