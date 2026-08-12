Die Aktie von Siemens Energy legt kräftig zu und rückt damit wieder stärker in den Fokus. Der Kurs gewinnt 4,32 % und steigt um 6,84 Euro auf über 165 Euro. Aus charttechnischer Sicht ist das ein wichtiger Schritt: Mit einem Abstand von rund 2 % zum GD100 haben sich die maßgeblichen Trendindikatoren inzwischen wieder ins Positive gedreht.Die jüngsten Quartalszahlen liefern dafür fundamentale Unterstützung. Vor allem Siemens Gamesa entwickelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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