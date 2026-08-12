Bei TUI treffen enttäuschende Quartalszahlen auf einen überraschenden Buchungsschub. Das bereinigte operative Ergebnis sank von April bis Juni um 27 Prozent auf rund 234 Millionen Euro. Erwartet worden waren etwa 275 Millionen Euro. Der Umsatz ging um gut sechs Prozent auf 5,82 Milliarden Euro zurück. Die TUI-Aktie reagierte mit Verlusten und gab zeitweise um bis zu 3,7 Prozent nach.Besonders belastet wurde das Geschäft mit Reiseveranstaltern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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