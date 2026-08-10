Anzeige
Mehr »
Montag, 10.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Wirklich beeindruckende Ergebnisse
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 893438 | ISIN: NL0000226223 | Ticker-Symbol: SGM
Tradegate
10.08.26 | 18:57
47,640 Euro
-1,67 % -0,810
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
Frankreich 40
EURONEXT-100
Italien 40
Europa 600
1-Jahres-Chart
STMICROELECTRONICS NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STMICROELECTRONICS NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
47,59547,79519:07
47,64547,76019:07
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARYZTA
ARYZTA AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARYZTA AG49,660-12,88 %
ASML HOLDING NV1.521,20+0,86 %
GLENCORE PLC6,680+2,45 %
STMICROELECTRONICS NV47,640-1,67 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.