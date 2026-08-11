Elmos Semiconductor SE: Starker Cashflow und 15 % Umsatzplus im 1. Halbjahr trotz schwächelndem Automarkt

Elmos Semiconductor SE konnte den Umsatz im 1. Halbjahr dank einer hohen Nachfrage nach Chips für Elektromobilität und Fahrerassistenzsysteme steigern. Zugleich wurde die Profitabilität ausgebaut und die Jahresprognose mit einem Umsatzwachstum von rund 12 % bestätigt. Der Konzern sieht sich dank einer breiten Projektpipeline auch über 2026 hinaus solide aufgestellt.

Struktureller Wandel im Automobilsektor als Fundament der Nachfrage

Das Geschäftsmodell der Elmos Semiconductor SE fokussiert sich als sogenanntes "Fabless"-Unternehmen auf die Entwicklung analoger Mixed-Signal-Schaltkreise, primär für den Automobilsektor. Die aktuelle Marktdynamik wird maßgeblich durch weitreichende strukturelle Veränderungen in der Fahrzeugindustrie bestimmt. Der Wandel hin zur Elektromobilität, die zunehmende Integration von fortgeschrittenen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und der Trend zum softwaredefinierten Fahrzeug sorgen dafür, dass der Halbleiteranteil pro produziertem Pkw kontinuierlich ansteigt. Diese strategische Ausrichtung auf Spezialchips für Sensoren, Motorensteuerung und LED-Beleuchtungskonzepte erweist sich als robuster Wachstumstreiber. Obwohl das allgemeine Produktionsumfeld im globalen Automobilmarkt derzeit Schwächen aufweist, kann sich das Unternehmen von diesem Abwärtstrend weitgehend abkoppeln und eine Nachfrage verzeichnen, die über dem Branchendurchschnitt liegt.

Zweistelliges Umsatzplus und deutliche Margenverbesserung im 1. Halbjahr 2026

Die am 04. August 2026 veröffentlichten Halbjahreszahlen belegen eine anhaltende Aufwärtsdynamik, die sich bemerkenswert vom derzeit eher schwachen globalen Produktionsumfeld der Automobilindustrie abkoppelt. Mit einem Konzernumsatz von 314,5 Mio. Euro übertraf Elmos den Vorjahreswert von 272,6 Mio. Euro um 15,4 %. Im 2. Quartal 2026 wurden 162,0 Mio. Euro umgesetzt, was einem Anstieg von 11,2 % entspricht. Dieser Zuwachs basiert nicht auf reinen Volumeneffekten des Gesamtmarkts, sondern auf einer gezielten Outperformance durch strategische Produktkategorien. Wie das Management im Rahmen der Zahlenvorlage detaillierte, resultiert das starke Wachstum insbesondere aus einer hohen Nachfrage nach Chips für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), primär getrieben durch den chinesischen Markt. Zusätzlich liefern neue Airbag-Produkte, die nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit nun spürbar in die Serienfertigung hochlaufen, sowie Lösungen für Fahrzeugaußenbeleuchtung und elektronische Sicherungen (eFuses) essenzielle Umsatzbeiträge. Um sich in einem von Bauteilallokation geprägten Umfeld verlässliche Kapazitäten zu sichern, akzeptieren die Kunden zudem Preisanpassungen, was die Umsätze zusätzlich stützt.

Ein genauer Blick auf die Ertragslage erklärt, warum das Unternehmen diese Umsatzdynamik auch in eine höhere Profitabilität übersetzen konnte. Das operative EBIT stieg im ersten Halbjahr auf 75,8 Mio. Euro, womit die operative EBIT-Marge 24,1 % (nach 20,4 % im Vorjahr) erreichte. Parallel legte die Bruttomarge um drei Prozentpunkte auf 45,2 % zu. Diese Ausweitung lässt sich direkt auf den beschriebenen, vorteilhaften Produktmix zurückführen: Die stark nachgefragten, komplexen IC-Lösungen für moderne Fahrzeugarchitekturen sind deutlich margenstärker.

Fokus auf Cash-Generierung zeigt Wirkung bei geringer Kapitalbindung

Der operative bereinigte Free Cashflow stieg in den ersten sechs Monaten um 150 % auf 55,5 Mio. Euro, was einer Marge von 17,7 % entspricht. Diese Bilanzentwicklung wird durch das kapitalarme Geschäftsmodell begünstigt, da die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (CapEx) mit 8,8 Mio. Euro auf einem niedrigen Niveau von lediglich 2,8 % des Umsatzes verblieben. Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE, ordnet die Zahlen entsprechend ein: "Unsere erfreuliche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells. Wir wachsen weiter sehr dynamisch, steigern gleichzeitig unsere Profitabilität und setzen unsere Transformation zu einer nachhaltig höheren Cash-Generierung konsequent fort."

Wachstumsperspektive durch solide Projektpipeline über 2026 hinaus untermauert

Mit Blick auf die 2. Jahreshälfte und das restliche Geschäftsjahr hat der Konzern seine bisherige Prognose bestätigt. Das Management rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 12 % mit einer Abweichungstoleranz von zwei Prozentpunkten. Die Zielmarge für das operative EBIT wird im Bereich zwischen 23 % und 26 % avisiert. Die im Juni 2026 erfolgte Aufnahme in den deutschen Leitindex MDAX spiegelt die gestiegene Marktkapitalisierung wider und bringt zusätzliche institutionelle Aufmerksamkeit. Obwohl sich im 2. Quartal eine leichte Abschwächung der prozentualen Wachstumsdynamik im Vergleich zum Jahresauftakt andeutete, sieht die Unternehmensführung Elmos aufgrund einer dichten Projektpipeline und anstehenden Produktneuanläufen auch für das Jahr 2027 strategisch angemessen positioniert, um von den Branchentrends langfristig zu profitieren.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Elmos Semiconductor SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Elmos Semiconductor SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU7T41, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Elmos Semiconductor SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 130,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Elmos Semiconductor SE an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 130,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die Elmos Semiconductor SE am 18.06.2027 auf oder über 130,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 11.08.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK