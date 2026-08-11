Elmos Semiconductor SE: Starker Cashflow und 15 % Umsatzplus im 1. Halbjahr trotz schwächelndem Automarkt

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 130 2027/06: Basiswert ELMOS SEMICONDUCTOR
108,67 EUR 108,79 EUR 0,69% Basiswertkurs: 149,20 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, -- Max Rendite 19,50% Discount in % 27,08% Abstand zum Cap in % -12,87% Max Rendite in % p.a. 22,68% p.a. Cap 130,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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