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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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17.08.26 | 17:42
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ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR Chart 1 Jahr
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ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR107,20+0,19 %
ALPHABET INC CL A297,00-0,67 %
AMAZON.COM INC225,45-0,66 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC12,610-1,61 %
ASML HOLDING NV1.623,20+1,99 %
BAIDU INC ADR88,90-0,89 %
BALL CORPORATION53,32-0,26 %
BOEING COMPANY196,30-1,97 %
BROADCOM INC340,70+0,28 %
COREWEAVE INC91,14+0,14 %
CORNING INC150,56+4,96 %
DEUTSCHE BANK AG33,060-0,97 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY5,264-0,42 %
JD.COM INC ADR24,600-2,19 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC242,30-3,93 %
LAM RESEARCH CORPORATION294,90+2,63 %
LYFT INC14,800-1,99 %
META PLATFORMS INC495,95-2,74 %
MICRON TECHNOLOGY INC890,90+5,92 %
MICROSOFT CORPORATION418,65-2,17 %
NRG ENERGY INC105,60-3,21 %
NVIDIA CORPORATION195,86+0,60 %
PDD HOLDINGS INC ADR73,80+0,54 %
RTX CORPORATION192,90+0,08 %
SANDISK CORPORATION1.550,00+8,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR374,50+1,63 %
UBER TECHNOLOGIES INC65,64+0,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC340,40-2,02 %
VISTRA CORP125,84-1,75 %
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