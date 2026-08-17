© Foto: wO-ChatGPTDer außergewöhnlich erfolgreiche Hedgefondsmanager David Tepper zieht Konsequenzen aus seiner China-Wette - und setzt Milliarden neu ein. Seine Rechnung geht meistens auf.
Enthaltene Werte: US0231351067,US0567521085,US0970231058,US0584981064,DE0005140008,US02079K3059,US2193501051,US3825501014,US5949181045,US5951121038,US6293775085,US67066G1040,US8740391003,US91324P1021,US30303M1027,NL0010273215,US02376R1023,US47215P1066,US01609W1027,US92840M1027,US11135F1012,US7223041028,IE00BFXR7XXX,US55087P1049,US90353T1007,US5024311095,US75513E1010,US5128073062,US80004C2008,US21873S1087Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE