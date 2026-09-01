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WKN: 889585 | ISIN: US5732841060 | Ticker-Symbol: MMX
Tradegate
31.08.26 | 17:38
449,20 Euro
+0,63 % +2,80
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
USA 500
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MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 5-Tage-Chart
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444,60448,8007:56
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASSOCIATED BANC-CORP
ASSOCIATED BANC-CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASSOCIATED BANC-CORP26,0000,00 %
BOISE CASCADE COMPANY66,750,00 %
CARIBBEAN UTILITIES COMPANY LTD12,3000,00 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD2,200+4,27 %
CMOC GROUP LTD1,855+0,54 %
CNB FINANCIAL CORPORATION27,4000,00 %
ELEMENT SOLUTIONS INC30,2000,00 %
FIRST FINANCIAL BANCORP27,4000,00 %
FORTESCUE LTD11,010+0,55 %
GREAT-WEST LIFECO INC56,20+1,52 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC83,25-0,57 %
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED18,600+0,54 %
LCNB CORP19,460+0,67 %
LIFEVANTAGE CORPORATION5,4000,00 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC449,20+0,63 %
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION29,200+1,39 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC71,24-0,31 %
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