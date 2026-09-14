Gold befindet sich im langfristigen Aufwärtstrend, Kupfer wird durch den Ausbau von Stromnetzen, Rechenzentren und KI-Infrastruktur immer wichtiger und bei Seltenen Erden versucht der Westen, seine Abhängigkeit von China zu reduzieren. Gleichzeitig rücken Versorgungssicherheit und geopolitische Risiken stärker in den Fokus. Damit verändert sich die Bewertung von Rohstoffvorkommen grundlegend. Entscheidend ist nicht mehr nur, was heute gefördert wird, sondern wer über große Ressourcen verfügt, neue Lagerstätten erschließt und künftig jene Lieferketten kontrollieren kann, die für Energie, Digitalisierung und Industrie unverzichtbar werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
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