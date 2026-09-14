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Flucht aus dem Dollar? Gold explodiert - und hier wurden historische 80,4 g/t erbohrt
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WKN: A1H735 | ISIN: CA3799005093 | Ticker-Symbol: G1MN
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10.09.26 | 15:36
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ELDORADO GOLD
ELDORADO GOLD CORPORATION Chart 1 Jahr
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ELDORADO GOLD CORPORATION37,480-0,66 %
GLOBEX MINING ENTERPRISES INC1,395+2,57 %
USA RARE EARTH INC15,5600,00 %
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