Jeder sucht an der Börse nach Rendite. Die Herbst-Jagd hat begonnen und auf der Suche nach Rendite-Aktien sind wir fündig geworden. Während unser heimischer Autobauer Volkswagen mitten in einem schwierigen und teuren Umbau steckt, drängt der chinesische Konkurrent BYD mit Macht und klugen Preisstrategien auf den europäischen Markt. Bei beiden Aktien könnte jetzt eine Reboundchance lauern. Doch nicht nur bei den Autobauern gibt es interessante Entwicklungen, sondern auch bei kleineren Unternehmen, die nicht unbedingt im Fokus stehen, sollte man genauer hinschauen. Das Rohstoffunternehmen Globex Mining bringt sich nicht nur operativ in Stellung, sondern auch charttechnisch ist der Ausbruch über einen wichtigen Widerstandsbereich gelungen. Wir werfen einen Blick auf diese drei Aktien, bewerten die Rendite-Chancen und deren aktuelle Lage.Den vollständigen Artikel lesen ...
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