Kupfer und Gold klettern gleichzeitig auf hohe Niveaus. Das gab es selten. An der London Metal Exchange kostete eine Tonne Kupfer zuletzt 14.779 USD, Gold notiert bei über 4.300 USD je Unze. Zentralbanken kauften allein im zweiten Quartal 288,9 t des Edelmetalls. Gleichzeitig sank die globale Kupferminenförderung im ersten Halbjahr um 1,1 %. Von der Entdeckung bis zur ersten geförderten Tonne vergehen 12 bis 15 Jahre. Die hohen Preise können den Minen also nicht auf die Sprünge helfen. Wir sehen uns daher drei Unternehmen an, die am Defizit verdienen: Rio Tinto, Globex Mining und Franco-Nevada.
Enthaltene Werte: GB0007188757,CA3799005093,CA3518581051Den vollständigen Artikel lesen ...
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