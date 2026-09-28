Diese Woche hält für Anleger ein faszinierendes Lehrstück bereit. Mit BYD, Vidac Pharma und FedEx laden drei börsennotierte Unternehmen zur Hauptversammlung, die unterschiedlicher kaum sein könnten: ein chinesischer Autoriese, ein britisch-israelischer Biotech-Winzling und ein amerikanischer Logistikkonzern. Die aktuellen Entwicklungen spiegeln drei völlig verschiedene Realitäten wider. Der Bogen spannt sich von globalen Verdrängungskämpfen über brisante Fragen zu Insider-Aktienverkäufen bis hin zur Vorstandsvergütung. Zwei der Aktien haben zuletzt etwa die Hälfte ihres Werts verloren. Die dritte ist nach einem Rekordlauf zwar vom Allzeithoch ein gutes Stück zurückgekommen, liegt auf Jahressicht aber klar im Plus. Hier lesen Sie, welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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