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WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
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22.09.26 | 12:22
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Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
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VIDAC PHARMA HOLDING PLC Chart 1 Jahr
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VIDAC PHARMA HOLDING PLC 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
22.09.2026 19:33 Uhr
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(1)

PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

London (pta000/22.09.2026/19:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                         Dr. Max Herzberg 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                                   Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                         Vidac Pharma Holding 
                                                  PLC 
b)      LEI                                         875500BCH1T6XX5EUG13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments               Aktie 
        Kennung                                       GB00BM9XQ619 
b)      Art des Geschäfts                                  Verkauf 
c)      Preis(e)                                       Volumen 
        0,44 EUR                                       4.950,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                                  Aggregiertes Volumen 
        0,44 EUR                                       4.950,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                                 17.09.2026 UTC+9 
f)      Ort des Geschäfts                                  Tradegate 
        MIC                                         TGAT (Tradegate) 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
       Die Nettoerlöse können, vorbehaltlich der Markt- und Unternehmensbedingungen, für 
        allgemeine Investitionszwecke verwendet werden, einschließlich einer möglichen      
       Teilnahme an künftigen Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sandra Gamzon 
Tel.:         +972 544 999951 
E-Mail:        investors@vidacpharma.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790096400835 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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