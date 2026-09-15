Krebszellen nutzen ausgeklügelte Schutzmechanismen, entziehen sich dem Immunsystem und programmieren ihren eigenen Stoffwechsel um. Diese Mechanismen werden nun verstärkt zur Zielscheibe von Biotechgesellschaften. BioNTech sitzt auf mehr als 16 Milliarden EUR Cash und treibt die nächste Generation von Immuntherapien voran. Evotec skaliert die Wirkstoffentwicklung über starke Allianzen, hat aber Anlegervertrauen zerstört. Die Skepsis lastet auf dem Aktienkurs. Äußerst spannend sind die Entwicklungen bei Vidac Pharma. Das Unternehmen fokussiert sich auf die metabolische Umprogrammierung entarteter Zellen. Es stehen die Ergebnisse einer vermeintlich wegweisenden Phase-2b-Studie an. Welcher Ansatz besitzt die größten Chancen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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