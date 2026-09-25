Die Behandlung von Hautkrebs und dessen Vorstufen glich lange einem handwerklichen Kompromiss: Mediziner griffen zum Skalpell, froren betroffene Stellen ein oder verordneten aggressive Cremes, die das Gewebe zerstörten. Patienten erlitten nicht selten Schmerzen und wochenlange Wundheilungsstörungen. Doch aktuell entsteht eine völlig neue Dynamik in der Branche. Plötzlich machen Innovationen rund um Lichtstrahlen, Boten-RNA und metabolische Neuprogrammierungen von Krebszellen von sich reden. Wir stellen die aktuellsten Neuerungen rund um Hautkrebs und dessen Vorstufen vor. Der Wettlauf um Innovationen hat gerade erst begonnen.
Enthaltene Werte: GB00BM9XQ619,DE0006046XXX,US60770K1079Den vollständigen Artikel lesen ...
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