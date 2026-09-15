Führende Inhalte aus den Bereichen Schiedsrecht, Wettbewerbsrecht und IP-Recht sind nun innerhalb von Libra by Wolters Kluwer verfügbar, so dass Jurist:innen direkt innerhalb ihrer KI-gestützten Arbeitsabläufe auf spezialisierte Expertise zugreifen können

Wolters Kluwer Legal Regulatory hat heute die Integration führender Fachinhalte von Kluwer Law International in seinen Legal AI Workspace Libra by Wolters Kluwer bekannt gegeben. Jurist:innen in 11 europäischen Ländern können nun direkt in Libra auf Inhalte von Kluwer Arbitration, Kluwer Competition Law und Kluwer IP Law zugreifen. Dadurch wird das Angebot an vertrauenswürdigen juristischen Inhalten und Expertenwissen in Libra weiter ausgebaut.

Die Ergänzung um Inhalte von Kluwer Law International baut auf den bestehenden intelligenten Funktionen von Libra auf und verschafft Jurist:innen Zugang zu spezialisierter internationaler Expertise in den Bereichen Schiedsgerichtsbarkeit, Wettbewerbsrecht und IP-Recht, ohne ihren Arbeitsprozess unterbrechen zu müssen. Die Inhalte können zusammen mit den umfassenden bereits in Libra verfügbaren juristischen Ressourcen von Wolters Kluwer genutzt werden und unterstützen Jurist:innen dabei, zu recherchieren, Argumentationen zu validieren und Dokumente effizienter und mit größerer Sicherheit zu erstellen.

"Durch die Integration von Kluwer Arbitration, Kluwer Competition Law und Kluwer IP Law in Libra erweitern wir die Breite und Tiefe der vertrauenswürdigen juristischen Inhalte, die unseren Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen", sagt Linda Nieuwenhuis, VP Growth Operations Libra by Wolters Kluwer. "Juristinnen und Juristen können nun auf noch mehr spezialisierte internationale Inhalte direkt innerhalb ihres KI-gestützten Arbeitsablaufs zugreifen."

Jill Weinstein, Vice President General Manager, Legal Markets bei Wolters Kluwer Legal Regulatory U.S., ergänzt: "Die Zukunft juristischer KI hängt von der Qualität des Wissens ab, das ihr zugrunde liegt. Indem wir die spezialisierten Inhalte von Kluwer Law International in Libra integrieren, erweitern wir die Reichweite der Expertise unserer Autorinnen und Autoren und machen vertrauenswürdige juristische Analysen genau in dem Moment verfügbar, in dem unsere Kundinnen und Kunden sie am dringendsten benötigen."

Die Integration bringt deutlichen Mehrwert insbesondere für Libra-Nutzerinnen und -Nutzer, die spezialisierte internationale Rechtsexpertise benötigen. Die entsprechenden Content-Sets können nach dem Erwerb innerhalb von Libra aktiviert werden und dann in Recherche-, Entwurfs- und Prüfungsprozessen genutzt werden.

Die Division Legal Regulatory von Wolters Kluwer unterstützt Expertinnen und Experten im Bereich Recht und Compliance dabei, Produktivität und Performance zu steigern, Risiken zu minimieren und komplexe Herausforderungen sicher zu bewältigen. Die Expertenlösungen von Wolters Kluwer Legal Regulatory verbinden tiefgreifendes Fachwissen mit fortschrittlichen Technologien, um bessere Ergebnisse, erweiterte Analysen und höhere Produktivität für Kundinnen und Kunden zu erzielen.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (Euronext: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensperformance und ESG. Wir unterstützen unsere Kund:innen jeden Tag dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2025 einen Jahresumsatz von 6,1 Mrd. Euro. Die Gruppe ist für Kund:innen in über 180 Ländern aktiv, verfügt über Niederlassungen in mehr als 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeiter:innen. Hauptsitz von Wolters Kluwer ist Alphen aan den Rijn (Niederlande).

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