SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) hat heute bekannt gegeben, dass Singapore Goku Technologies Pte. Ltd., ein KI-gestützter quantitativer Investmentmanager, sich für SS&C als sein Fonds-Serviceanbieter entschieden hat. Die Firma mit Niederlassungen in Shanghai und Singapur und einem verwalteten Vermögen von 4 Milliarden US-Dollar investiert in Aktien in ganz Asien und setzt dabei auf systematische Handelsstrategien.

SS&C GlobeOp übernimmt die Fondsverwaltung für den Goku Technologies Master Fund. Der Fonds verfolgt eine Handelsstrategie mit hohem Transaktionsvolumen und umfangreichen täglichen Handelsaktivitäten. SS&C unterstützt den Fonds mit einem umfassenden Leistungsspektrum, das unter anderem Fondsbuchhaltung und Investor Services umfasst, damit Goku Technologies ein skalierbares Betriebsmodell aufbauen kann.

"Im Zuge des Wachstums unseres Geschäfts sind auch die Anforderungen an unsere Handels- und Betriebsinfrastruktur gestiegen", so Ken Chung, CEO von Singapore Goku Technologies. "Wir bauen eine erstklassige operative Infrastruktur auf institutionellem Niveau auf und benötigen daher einen Dienstleister, der in der Lage ist, einen Handelsbetrieb mit hohem Volumen durch eine präzise und zeitnahe NAV-Berichterstattung zu unterstützen. SS&C hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, diese Leistungen in großem Umfang zu erbringen, und verfügt zudem über umfassende Expertise in zahlreichen Rechtsordnungen. Wir sehen der Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen, während wir unser weltweites Geschäft weiter ausbauen."

"Wir freuen uns, Goku Technologies auf seinem Wachstumskurs und bei der Optimierung seines Geschäfts unterstützen zu dürfen", so Bhagesh Malde, Head of SS&C GlobeOp. "Die robusten Systeme von SS&C sind für die Bewältigung hoher Handelsvolumina geschaffen. Damit können wir unseren Kunden umfassenden Support im Middle- und Backoffice bieten, unabhängig davon, welche Anlagestrategie sie verfolgen. Wenn Manager wie Goku ihre innovativen Strategien auf den globalen Märkten umsetzen, unterstützen wir sie dabei, operative Herausforderungen zu meistern, damit sie sich darauf konzentrieren können, Mehrwert für Investoren weltweit zu schaffen."

Über Singapore Goku Technologies

Singapore Goku Technologies ist ein KI-gestützter quantitativer Investmentmanager mit Niederlassungen in Shanghai und Singapur, der auf systematische Handelsstrategien an den Aktienmärkten Asiens spezialisiert ist und über ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 4 Milliarden US-Dollar verfügt. Unter Einsatz modernster Technologien, fortschrittlicher KI-Modelle und konsequenter Forschung und Entwicklung erzielen wir überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen. Unsere Unternehmenskultur ist von intellektueller Neugier, Zusammenarbeit und Innovationsgeist geprägt.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein führender Anbieter von geschäftskritischen, KI-gestützten Technologien und Dienstleistungen, die es Finanzdienstleistern und Organisationen im Gesundheitswesen ermöglichen, intelligenter, schneller und sicherer zu arbeiten. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält Niederlassungen weltweit. Mehr als 23.000 Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen von den weltweit größten Konzernen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen vertrauen auf das Fachwissen, die Reichweite und die Technologie von SS&C. Weitere Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie auf www.ssctech.com.

QUELLE: SS&C

Weitere Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie auf www.ssctech.com.

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E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com



Justine Stone

Investor Relations

SS&C Technologies

Tel: +1-212-367-4705

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