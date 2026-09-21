Der weltweite Rüstungsboom geht in die nächste Phase. Nicht mehr nur neue Aufträge entscheiden über das Wachstum, sondern die Frage, wie schnell Produktionskapazitäten hochgefahren werden können. Raketen, Flugzeuge und gepanzerte Fahrzeuge benötigen jedoch große Mengen strategischer Materialien. Besonders Wolfram ist aufgrund seiner extremen Härte und Hitzebeständigkeit für zahlreiche militärische Anwendungen kaum zu ersetzen. Während westliche Rüstungskonzerne ihre Fertigung ausbauen, wird die Kontrolle über sichere Rohstoffquellen deshalb zunehmend zur strategischen Frage.Den vollständigen Artikel lesen ...
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