Branicks Group, Vonovia, DEFAMA, VIB Vermögen, Hamborner REIT, aroundtown, Grand City Properties: Deutsche Immobilienaktien bleiben unter Druck, spätestens seit EZB-Zinserhöhung ist das Thema Zinskosten und Refinanzierung wieder in aller Munde. Zwischen operativer Stärke und Zinsbelastung bewegen sich die Immobilienaktien seit Monaten durch die Bank nach unten. So weit, das man mittlerweile bereits Kaufkurse sieht? Im Rahmen der Zinsdiskussion geht es um Schuldentragfähigkeit - und wie stark wirken sich steigende Zinsen auf die operativen Ergebnisse des jeweiligen Immobileinunternehmens aus. Hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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