Aktien - es gab eine Leitzinserhöhung in den USA. Da von allen erwartet konnten die Aktienmärkte damit relativ gut umgehen. Selbst Gold und Silber atmeten einmal kurz ein udn setzten danach zum neuen Höhenflug an. Das auch die BoJ die Zinsen erhöhte, zeigte auch keinen effekt. Bremsend sind die hohen Erdölpreise - und da könnte ein vor den Midterms zitternder Mann im Goldenen Haus eine lösung liefern. Er müsste "nur" mit dem Iran eine einigung erzielen. Schwierig, durch die grossen Worte des Präsidenten noch schwerer. Aber mit den derzeit hohen Erdöl und Gaspreisen wird es für Trump sehr schwer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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