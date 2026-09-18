Rheinmetall-Aktie als Highflyer seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist eindeutig vorbei. Klar Konsolidierung ist gesund, notwendig. Aber bereits seit Monaten kämpft die Aktie um eine klare Richtung. Aktuell scheinen die Analysten für die Anleger uninteressant, so suggeriert die aktuelle Kursentwicklung, konkrete Zahlen sind irrelevant. Aber ein Haar in der Suppe entwicklet sich in der Börsengerüchteküche zu einem ganzen Haarbüschel. die Produktpalette der Düsseldorfer sei von Gestern, es fehlten die "modernen" Komponenten, wie KI-gesteuerte Kampfsysteme, Drohnen oder oder… Die Aktie sei total überbewertet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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