Zeitenwende. Die Musik spielt in Dehli. Carl Zeiss MediTec, SFC Energy, Dürr, Wacker Chemie - you name it. Deutsche Small- und MidCaps müssen die Chance der Veränderung nutzen. Vielelicht noch mehr als beriets bei dne genannten Unternehmen, die sich in eine Pole-Position gebracht haben. Nicht gegen Massenhersteller, sondern mit Spezialisierung, Exellenz. Hidden Champions haben Chancen, auch in protektionistischen neuen "Wirtschaftsmächten", wie China oder Indien. Symptomatisch für die Blauäugigkeit und fehlende Weitsicht "der Westler" sind die medialen Ereignisse am Wochenende des 12./13. September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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