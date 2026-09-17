Elmos Semiconductor reagiert frühzeitig auf die wieder zunehmende Knappheit bei Halbleiter-Fertigungskapazitäten. Der Dortmunder Automobilchip-Spezialist erweitert seine Liefervereinbarung für die ehemalige eigene Waferfertigung und erhält dadurch bis mindestens 2028 Zugriff auf deutlich höhere Produktionskapazitäten. Der Schritt ist strategisch interessant: Während die Nachfrage nach Wafer-Kapazitäten durch Rechenzentren und den weltweiten KI-Ausbau steigt, wächst gleichzeitig der Halbleiteranteil in modernen Fahrzeugen. Elmos versucht damit, einen möglichen Engpass frühzeitig abzusichern - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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