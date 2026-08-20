NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 10,70 auf 9,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des ersten Halbjahres an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 17:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU0775917882
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