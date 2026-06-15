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WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
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AMETEK INC196,85+0,33 %
ARES CAPITAL CORPORATION16,662+0,13 %
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC11,000-1,79 %
BANCA TRANSILVANIA SA7,5950,00 %
BASTOGI SPA1,0650,00 %
BAYTEX ENERGY CORP4,271+6,62 %
BCP INVESTMENT CORPORATION6,4000,00 %
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST10,2020,00 %
BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST7,5880,00 %
BROOKFIELD CORPORATION39,460+0,97 %
BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD38,8000,00 %
C&F FINANCIAL CORPORATION66,000,00 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION20,440+0,39 %
CENOVUS ENERGY INC24,330-0,41 %
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION107,000,00 %
CHORUS AVIATION INC14,9000,00 %
DEVON ENERGY CORPORATION37,460-4,32 %
DIGITAL REALTY TRUST INC158,850,00 %
DOMINOS PIZZA INC278,00-0,71 %
DREAM UNLIMITED CORP12,0000,00 %
EASTMAN CHEMICAL COMPANY65,00-0,03 %
EQB INC73,500,00 %
EVOLUTION PETROLEUM CORPORATION3,730+3,61 %
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION151,00-4,43 %
GILEAD SCIENCES INC108,86+0,31 %
GLOBAL SELF STORAGE INC5,1700,00 %
GOLUB CAPITAL BDC INC11,485-0,13 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY9,150-1,08 %
GREAT ELM CAPITAL CORP5,1500,00 %
HAWTHORN BANCSHARES INC37,7000,00 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC17,815-0,31 %
HUNTSMAN CORPORATION12,8350,00 %
INPLAY OIL CORP10,1200,00 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC41,000+0,24 %
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC11,5180,00 %
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD GDR11,5000,00 %
LEGGETT & PLATT INC9,1500,00 %
LI NING CO LTD2,012+1,03 %
MACYS INC22,080+0,73 %
MAYORA INDAH TBK0,0730,00 %
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK0,0500,00 %
MELCOR DEVELOPMENTS LTD11,2000,00 %
META PLATFORMS INC497,95+1,65 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST39,0800,00 %
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC23,8000,00 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION10,430-0,67 %
OFS CREDIT COMPANY INC2,5610,00 %
PARAMOUNT RESOURCES LTD18,150-0,38 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION9,0200,00 %
PINE CLIFF ENERGY LTD0,3560,00 %
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION14,400-2,70 %
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC22,380-5,25 %
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD241,00-7,31 %
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA27,600-0,72 %
SIMONA AG60,000,00 %
SINOMEDIA HOLDING LTD0,2140,00 %
SONIC AUTOMOTIVE INC72,500,00 %
STEPSTONE GROUP INC38,000-1,04 %
STOCK YARDS BANCORP INC64,000,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC409,10+0,86 %
TKO GROUP HOLDINGS INC203,300,00 %
TOPAZ ENERGY CORP19,800-1,98 %
UGI CORPORATION30,230-0,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC352,00-0,28 %
US GLOBAL INVESTORS INC2,4400,00 %
VALLEY NATIONAL BANCORP12,7000,00 %
VERISK ANALYTICS INC157,00-1,26 %
VERTIV HOLDINGS CO260,45-0,44 %
VIEL & CIE SA18,8200,00 %
VOYAGEURS DU MONDE SA145,000,00 %
WORTHINGTON ENTERPRISES INC49,3400,00 %
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC66,640,00 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD68,800,00 %
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