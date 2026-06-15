|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AEGON LTD ADR
|US0076CA1045
|0,2468 USD
|0,2134 EUR
|AGROB IMMOBILIEN AG VZ
|DE0005019038
|-
|1,31 EUR
|AMETEK INC
|US0311001004
|0,34 USD
|0,2939 EUR
|ARES CAPITAL CORPORATION
|US04010L1035
|0,48 USD
|0,4149 EUR
|BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC
|US05684B1070
|0,42 USD
|0,3631 EUR
|BANCA TRANSILVANIA SA
|ROTLVAACNOR1
|1,284 RON
|0,2452 EUR
|BASTOGI SPA
|IT0004412497
|-
|0,0135 EUR
|BAYTEX ENERGY CORP
|CA07317Q1054
|0,0225 CAD
|0,0139 EUR
|BCP INVESTMENT CORPORATION
|US73688F2011
|0,09 USD
|0,0778 EUR
|BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST
|US0925011050
|0,0827 USD
|0,0714 EUR
|BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY ...
|US09260Q1085
|0,0525 USD
|0,0453 EUR
|BROOKFIELD CORPORATION
|CA11271J1075
|0,07 USD
|0,0605 EUR
|BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD
|BMG174341047
|0,07 USD
|0,0605 EUR
|C&F FINANCIAL CORPORATION
|US12466Q1040
|0,48 USD
|0,4149 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,2534 USD
|0,219 EUR
|CENOVUS ENERGY INC
|CA15135U1093
|0,22 CAD
|0,1359 EUR
|CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION
|US1653031088
|0,735 USD
|0,6354 EUR
|CHORUS AVIATION INC
|CA17040T8885
|0,11 CAD
|0,0679 EUR
|DEVON ENERGY CORPORATION
|US25179M1036
|0,32 USD
|0,2766 EUR
|DIGITAL REALTY TRUST INC
|US2538681030
|1,22 USD
|1,0547 EUR
|DOMINOS PIZZA INC
|US25754A2015
|1,99 USD
|1,7204 EUR
|DREAM UNLIMITED CORP
|CA26153M5072
|0,175 CAD
|0,1081 EUR
|DYNO NOBEL LIMITED ADR
|US45326Y2063
|0,0333 USD
|0,0288 EUR
|EASTMAN CHEMICAL COMPANY
|US2774321002
|0,84 USD
|0,7262 EUR
|EQB INC
|CA26886R1047
|0,61 CAD
|0,3769 EUR
|EVOLUTION PETROLEUM CORPORATION
|US30049A1079
|0,12 USD
|0,1037 EUR
|FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATIO ...
|US3131483063
|1,6 USD
|1,3832 EUR
|GILEAD SCIENCES INC
|US3755581036
|0,82 USD
|0,7089 EUR
|GILEAD SCIENCES INC CDR
|CA37556U1030
|0,1658 CAD
|0,1024 EUR
|GLOBAL SELF STORAGE INC
|US37955N1063
|0,0725 USD
|0,0626 EUR
|GOLUB CAPITAL BDC INC
|US38173M1027
|0,33 USD
|0,2852 EUR
|GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY
|US3886891015
|0,11 USD
|0,095 EUR
|GREAT ELM CAPITAL CORP
|US3903207039
|0,25 USD
|0,2161 EUR
|HAWTHORN BANCSHARES INC
|US4204761039
|0,21 USD
|0,1815 EUR
|HEALTHPEAK PROPERTIES INC
|US42250P1030
|0,1016 USD
|0,0878 EUR
|HEXAGON AB ADR
|US4282631070
|1,6828 USD
|1,4548 EUR
|HUNTSMAN CORPORATION
|US4470111075
|0,0875 USD
|0,0756 EUR
|INPLAY OIL CORP
|CA45780T4046
|0,09 CAD
|0,0556 EUR
|IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
|US46269C1027
|0,15 USD
|0,1296 EUR
|KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUN ...
|US4866061066
|0,085 USD
|0,0734 EUR
|KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD GDR
|US4872351030
|1,5 CNY
|0,1917 EUR
|LEGGETT & PLATT INC
|US5246601075
|0,05 USD
|0,0432 EUR
|LI NING CO LTD
|KYG5496K1242
|0,2686 HKD
|0,0296 EUR
|LOBLAW COMPANIES LIMITED ADR
|US5394818042
|0,028 USD
|0,0242 EUR
|MACYS INC
|US55616P1049
|0,1915 USD
|0,1655 EUR
|MAYORA INDAH TBK
|ID1000060007
|60 IDR
|0,0029 EUR
|MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
|ID1000053705
|0,0018 USD
|0,0015 EUR
|MELCOR DEVELOPMENTS LTD
|CA5854671032
|0,15 CAD
|0,0926 EUR
|MERCHANTS BANCORP INC DEP PFD D
|US58844R8842
|0,5156 USD
|0,4457 EUR
|MERCK & CO INC CDR
|CA58933J1084
|0,1893 CAD
|0,117 EUR
|META PLATFORMS INC
|US30303M1027
|0,525 USD
|0,4538 EUR
|NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST
|US6378701063
|0,57 USD
|0,4927 EUR
|NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC
|US65341D1028
|0,53 USD
|0,4582 EUR
|OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION
|US67401P4054
|0,34 USD
|0,2939 EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,05 USD
|0,0432 EUR
|PARAMOUNT RESOURCES LTD
|CA6993202069
|0,05 CAD
|0,0308 EUR
|PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION
|US69932A2042
|0,05 USD
|0,0432 EUR
|PAREX RESOURCES INC ADR
|US69946Q3020
|0,1525 USD
|0,1318 EUR
|PINE CLIFF ENERGY LTD
|CA7225241057
|0,0012 CAD
|0,0007 EUR
|QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION
|US7476191041
|0,08 USD
|0,0691 EUR
|RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC
|US74934Q1085
|0,08 USD
|0,0691 EUR
|RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
|BMG7496G1033
|0,41 USD
|0,3544 EUR
|SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA
|US8117078019
|0,19 USD
|0,1642 EUR
|SIMONA AG
|DE000A3E5CP0
|-
|1,75 EUR
|SINOMEDIA HOLDING LTD
|HK0000046869
|0,11 HKD
|0,0121 EUR
|SONIC AUTOMOTIVE INC
|US83545G1022
|0,41 USD
|0,3544 EUR
|STEPSTONE GROUP INC
|US85914M1071
|0,83 USD
|0,7175 EUR
|STOCK YARDS BANCORP INC
|US8610251048
|0,32 USD
|0,2766 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,9583 USD
|0,8285 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRIFE PFD
|US5949728795
|2,5 USD
|2,1613 EUR
|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
|US8835561023
|0,47 USD
|0,4063 EUR
|TKO GROUP HOLDINGS INC
|US87256C1018
|0,79 USD
|0,6829 EUR
|TOPAZ ENERGY CORP
|CA89055A2039
|0,35 CAD
|0,2162 EUR
|UGI CORPORATION
|US9026811052
|0,375 USD
|0,3241 EUR
|UNITEDHEALTH GROUP INC
|US91324P1021
|2,32 USD
|2,0057 EUR
|UNITEDHEALTH GROUP INC CDR
|CA91324M1095
|0,1061 CAD
|0,0656 EUR
|US GLOBAL INVESTORS INC
|US9029521005
|0,0075 USD
|0,0064 EUR
|VALLEY NATIONAL BANCORP
|US9197941076
|0,11 USD
|0,095 EUR
|VERISK ANALYTICS INC
|US92345Y1064
|0,5 USD
|0,4322 EUR
|VERTIV HOLDINGS CO
|US92537N1081
|0,0625 USD
|0,054 EUR
|VIEL & CIE SA
|FR0000050049
|-
|0,54 EUR
|VOYAGEURS DU MONDE SA
|FR0004045847
|-
|6,7 EUR
|WORTHINGTON ENTERPRISES INC
|US9818111026
|0,19 USD
|0,1642 EUR
|WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
|US98311A1051
|0,43 USD
|0,3717 EUR
|ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD
|SI0021111651
|-
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