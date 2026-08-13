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WKN: 903621 | ISIN: KYG2108Y1052 | Ticker-Symbol: CHZ
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11.08.26 | 08:26
3,740 Euro
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Immobilien
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CHINA RESOURCES LAND LTD Chart 1 Jahr
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CHINA RESOURCES LAND LTD 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
CHINA RESOURCES LAND
CHINA RESOURCES LAND LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHINA EVERGRANDE GROUP--
CHINA RESOURCES LAND LTD3,740-3,61 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD0,018-5,18 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD0,827+4,08 %
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD0,710-7,79 %
SWIRE PROPERTIES LTD2,620-1,50 %
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