© Foto: wO-ChatGPTSeit Jahren steckt Chinas Immobilienmarkt in der Krise. Nun droht ein neues Problem im dreistelligen Milliardenbereich.Chinas Immobilienkrise ist aus den Schlagzeilen verschwunden - gelöst ist sie deshalb noch lange nicht. Nach den Pleiten hoch verschuldeter Wohnungsentwickler und jahrelang fallenden Preisen rückt nun ein bislang wenig beachtetes Risiko in den Fokus: Bei immer mehr Bürohäusern, Einkaufszentren und Gewerbeimmobilien läuft die Zeit der Landnutzungsrechte ab. Das klingt zunächst technisch, könnte für den angeschlagenen Immobilienmarkt aber weitreichende Folgen haben. Denn in China gehört fast das gesamte städtische Land dem Staat. Investoren erwerben deshalb nicht dauerhaft …
Enthaltene Werte: HK0101000591,KYG2108Y1052,KYG245241032,KYG5635P1090,HK0000063609,KYG2119W1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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