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WKN: 910307 | ISIN: KYG367381053 | Ticker-Symbol: FDM
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11.08.26 | 21:22
26,400 Euro
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
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DEL MONTE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEL MONTE CORPORATION 5-Tage-Chart
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26,00026,80009:14
26,00026,60007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COLUMBIA FINANCIAL
COLUMBIA FINANCIAL INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COLUMBIA FINANCIAL INC8,680-2,25 %
DEL MONTE CORPORATION26,400-0,75 %
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0,1420,00 %
HANG LUNG GROUP LTD1,410+0,71 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD0,858+4,64 %
OMNIA HOLDINGS LIMITED5,2500,00 %
SM WIRTSCHAFTSBERATUNGS AG4,4400,00 %
UNITED RENTALS INC995,40+0,44 %
WINMARK CORPORATION318,00-2,45 %
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