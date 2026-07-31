Die zusammengeführte Plattform zählt mit mehr als 80 Fachkräften und 27 Millionen Quadratfuß verwalteter oder in Entwicklung befindlicher Bruttomietfläche in neun Ländern zu den führenden europäischen Plattformen für urbane Industrieimmobilien.

Dream Unlimited Corp. ("Dream") (TSX: DRM) gab heute bekannt, dass Dream und Dream Industrial Real Estate Investment Trust ("Dream Industrial REIT") (TSX: DIR.UN) verbindliche Vereinbarungen zur Übernahme von Chancerygate Limited ("Chancerygate" oder "CG"), einem im Vereinigten Königreich ansässigen Entwickler und Verwalter von Industrieimmobilien mit einer 30-jährigen Erfolgsbilanz im Multi-Let-Industrial-Segment ("MLI"), geschlossen haben. Chancerygate verwaltet derzeit ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsbringenden Immobilien und Entwicklungsprojekten im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Pfund Sterling (2,2 Milliarden kanadischen Dollar).

Im Rahmen der Transaktion übernimmt Dream die Investment-Management- und Entwicklungsplattform von Chancerygate. Dream Industrial REIT wird die vollständig im Eigentum von Chancerygate befindlichen Immobilien sowie die Co-Investitionsbeteiligungen an den von Chancerygate verwalteten Joint Ventures für rund 78 Millionen Pfund Sterling (147 Millionen kanadische Dollar) vor Abzug bestimmter bestehender Verbindlichkeiten erwerben. Darüber hinaus rechnet Dream Industrial REIT damit, weitere 25 Millionen Pfund Sterling (47 Millionen kanadische Dollar) für die Fertigstellung der vollständig im Eigentum von Chancerygate befindlichen Entwicklungsprojekte bereitzustellen. Der Abschluss der Transaktionen wird für August 2026 erwartet.

Höhepunkte der Transaktion

Eine der führenden europäischen Plattformen für urbane Industrieimmobilien. Nach Abschluss der Transaktion wird die zusammengeführte Dream-Plattform mit einer verwalteten oder in Entwicklung befindlichen Fläche von rund 27 Millionen Quadratfuß zu den führenden vertikal integrierten Betreibern für urbane Industrieimmobilien in Europa gehören. Chancerygates Spezialisierung auf das MLI-Segment ergänzt Dreams Schwerpunkt auf urbanen Industrieimmobilien mit kleinen und mittelgroßen Mieteinheiten innerhalb seiner weltweiten Industrieimmobilienplattform mit einer Fläche von 74 Millionen Quadratfuß.

Nach Abschluss der Transaktion wird die zusammengeführte Dream-Plattform mit einer verwalteten oder in Entwicklung befindlichen Fläche von rund 27 Millionen Quadratfuß zu den führenden vertikal integrierten Betreibern für urbane Industrieimmobilien in Europa gehören. Chancerygates Spezialisierung auf das MLI-Segment ergänzt Dreams Schwerpunkt auf urbanen Industrieimmobilien mit kleinen und mittelgroßen Mieteinheiten innerhalb seiner weltweiten Industrieimmobilienplattform mit einer Fläche von 74 Millionen Quadratfuß. Die Transaktion erweitert Dreams Präsenz in Europa. Chancerygates Aktivitäten im Vereinigten Königreich, in Irland, Spanien sowie Portugal ergänzen die bestehenden Aktivitäten von Dream in den Niederlanden und Deutschland in hohem Maße. Die europäische Plattform von Dream wird mehr als 80 Fachkräfte in Niederlassungen in London, Manchester, Birmingham, Düsseldorf, Berlin, Amsterdam, Madrid, Lissabon sowie Dublin umfassen.

Chancerygates Aktivitäten im Vereinigten Königreich, in Irland, Spanien sowie Portugal ergänzen die bestehenden Aktivitäten von Dream in den Niederlanden und Deutschland in hohem Maße. Die europäische Plattform von Dream wird mehr als 80 Fachkräfte in Niederlassungen in London, Manchester, Birmingham, Düsseldorf, Berlin, Amsterdam, Madrid, Lissabon sowie Dublin umfassen. Größere Dimensionen. Das weltweit von Dream verwaltete Gesamtvermögen wird sich nach der Transaktion auf Pro-forma-Basis voraussichtlich auf mehr als 30 Milliarden kanadische Dollar belaufen. Auf die europäische Plattform von Dream werden verwaltete Industrie- und Wohnimmobilien im Wert von mehr als 6 Milliarden kanadischen Dollar entfallen.

Das weltweit von Dream verwaltete Gesamtvermögen wird sich nach der Transaktion auf Pro-forma-Basis voraussichtlich auf mehr als 30 Milliarden kanadische Dollar belaufen. Auf die europäische Plattform von Dream werden verwaltete Industrie- und Wohnimmobilien im Wert von mehr als 6 Milliarden kanadischen Dollar entfallen. Starke Erfolgsbilanz der zusammengeführten Unternehmen im europäischen Asset Management und erstklassige Entwicklungskompetenz im Vereinigten Königreich und in Europa. Dream ist seit mehr als 15 Jahren in Europa tätig und hat Transaktionen im Wert von über 13 Milliarden kanadischen Dollar abgeschlossen. Chancerygates Erfolgsbilanz ergänzt die von Dream in hohem Maße und umfasst bei 52 Entwicklungsprojekten seit 2007 eine durchschnittliche realisierte interne Eigenkapitalrendite (Levered IRR) von 27 %.

Dream ist seit mehr als 15 Jahren in Europa tätig und hat Transaktionen im Wert von über 13 Milliarden kanadischen Dollar abgeschlossen. Chancerygates Erfolgsbilanz ergänzt die von Dream in hohem Maße und umfasst bei 52 Entwicklungsprojekten seit 2007 eine durchschnittliche realisierte interne Eigenkapitalrendite (Levered IRR) von 27 %. Neues paneuropäisches MLI-Joint-Venture für fortlaufende Investitionen. Dream, Chancerygate und Dream Industrial REIT befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Gründung eines neuen Joint Ventures für fortlaufende Investitionen mit einem führenden globalen institutionellen Investor. Das Joint Venture soll Akquisitions- und Entwicklungsmöglichkeiten im MLI-Segment in ganz Europa verfolgen und strebt einen Bruttovermögenswert von rund 500 Millionen Euro (800 Millionen kanadischen Dollar) an.

"Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt beim weiteren Aufbau einer führenden europäischen Industrieimmobilienplattform bei Dream. Chancerygate bringt ein außergewöhnliches Team mit und verschafft uns eine sofortige Präsenz in London, dem Zentrum der europäischen Kapitalströme. Zusammen mit unserer bestehenden Plattform sind wir bestens aufgestellt, um unser Geschäft mit Private-Capital-Partnerschaften weiter auszubauen", sagte Jamie Cooper, Co-Präsident für Asset Management bei Dream.

"Mit Chancerygate erschließt Dream Industrial REIT den Markt für Multi-Let-Industrieimmobilien im Vereinigten Königreich, ein Segment mit attraktiven betrieblichen Fundamentaldaten, und erhält zugleich eine vollständig aufgebaute Betriebsplattform sowie etablierte Beziehungen zu institutionellen Investoren. Die Transaktion beschleunigt unsere europäische Wachstumsstrategie und entspricht unserem Ziel, durch eine umsichtige Kapitalallokation und vertikal integrierte Betriebsstrukturen wertsteigernd zu wachsen", sagte Alexander Sannikov, Geschäftsführer von Dream Industrial REIT und Co-Präsident für Asset Management bei Dream.

"Wir freuen uns sehr, Teil von Dream zu werden. Die langfristige Investitionsphilosophie sowie die institutionellen Kompetenzen von Dream passen sehr gut zu der Plattform, die wir bei Chancerygate aufgebaut haben. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich unser Team den Ruf erworben, hochwertige Immobilien für einige der weltweit anspruchsvollsten Investoren zu verwalten und zu realisieren. Durch den Zusammenschluss mit Dream erhalten wir Zugang zu einer größeren Plattform sowie umfassenderen Ressourcen und können unsere Partner noch besser betreuen, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten", sagte Richard Bains, Geschäftsführer von Chancerygate.

Informationen zu Chancerygate

Chancerygate wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet, hat seinen Hauptsitz in London im Vereinigten Königreich und ist ein etablierter Entwickler sowie Verwalter von Industrieimmobilien mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Segment der Industrieimmobilien mit mehreren Mietern und im breiteren Bereich urbaner Industrieimmobilien. Chancerygate konzentrierte sich ursprünglich auf eine Entwicklungsstrategie mit anschließendem Verkauf, hat jedoch seine Aktivitäten beim Bau sowie bei der Verwaltung ertragsbringender Immobilien sowohl für den eigenen Bestand als auch im Auftrag führender globaler institutioneller Investoren erheblich ausgeweitet. Chancerygate verwaltet derzeit Immobilien im Wert von rund 1,2 Milliarden Pfund Sterling. Weitere Immobilien im Wert von 200 Millionen Pfund Sterling befinden sich im Rahmen verschiedener privater Investmentvehikel in Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf www.chancerygate.com.

Informationen zu Dream

Dreams Geschäftsbereich für institutionelles Asset Management bietet seinen börsennotierten Trusts sowie institutionellen Partnern Dienstleistungen in den Bereichen Investment- und Asset Management. Zum 31. März 2026 verwaltete Dream ein Vermögen von 28 Milliarden kanadischen Dollar, das sich auf börsennotierte Gesellschaften, private Fonds sowie private Partnerschaften in Nordamerika und Europa verteilte. Dream ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienentwicklung, -verwaltung, -investitionen und -betrieb. Weitere Informationen finden Sie auf www.dream.ca.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zur Übernahme von Chancerygate, einschließlich der Bedingungen und des Zeitpunkts ihres Abschlusses sowie der erwarteten Vorteile aus der Zusammenführung der Aktivitäten von Dream und Chancerygate; zum erwarteten Umfang, zur Größe und zur Zusammensetzung der zusammengeführten europäischen Industrieimmobilienplattform, einschließlich der verwalteten oder in Entwicklung befindlichen Fläche sowie der geografischen Präsenz; zum erwarteten Umfang und zur betrieblichen Präsenz der zusammengeführten Plattform; zur Erwartung, dass die zusammengeführte Plattform nach der Transaktion zu den führenden vertikal integrierten Betreibern im Bereich urbaner Industrieimmobilien in Europa gehören wird; zum erwarteten Wachstum des verwalteten Industrieimmobilienvermögens in Europa sowie des weltweit von Dream verwalteten Gesamtvermögens nach Abschluss der Transaktion; zur Erwartung, dass Chancerygates Spezialisierung auf das MLI-Segment Dreams Schwerpunkt auf urbanen Industrieimmobilien mit kleinen und mittelgroßen Mieteinheiten ergänzt; zu Dreams Erwartung, dass Chancerygates geografische Präsenz die bestehenden Industrieimmobilienaktivitäten von Dream ergänzt; zum geplanten neuen paneuropäischen MLI-Joint-Venture für fortlaufende Investitionen, einschließlich seines Zustandekommens und, sofern es zustande kommt, seiner Bedingungen sowie seines Umfangs; dazu, dass Dream durch die Chancerygate-Transaktion gut aufgestellt ist, sein Geschäft mit Private-Capital-Partnerschaften weiter auszubauen; zu Dreams Erwartung, dass das MLI-Segment im Vereinigten Königreich attraktive betriebliche Fundamentaldaten aufweist sowie zu Dreams Erwartungen hinsichtlich der endgültigen Festlegung des Kaufpreises, des Zeitplans und seiner Bestandteile. Es kann nicht zugesichert werden, dass die geplante Übernahme von Chancerygate abgeschlossen wird oder zu den in dieser Pressemitteilung vorgesehenen Bedingungen abgeschlossen wird. Die geplante Übernahme von Chancerygate könnte entsprechend ihren Bedingungen geändert, umstrukturiert oder beendet werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an zukunftsgerichteten Begriffen wie "Ziel", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "sollten", "Pläne", "zulassen" oder "fortsetzen" sowie an ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf künftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf verschiedenen Annahmen und unterliegen zahlreichen Risiken sowie Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Dream liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den offengelegten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen, den ihnen zugrunde liegenden Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung sowie deren nach bestem Wissen und Gewissen gebildeter Einschätzung künftiger Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse. Obwohl Dream die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, für angemessen hält, sollte ihnen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden, da Dream nicht zusichern kann, dass sie sich als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erwartungen wesentlich von den zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Mieterrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, regulatorische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, darunter Streitigkeiten zwischen Staaten, Kriege und internationale Sanktionen sowie Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehrs, Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen wirtschaftlichen Abschwächung in bestimmten Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, das Risiko von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Epidemien, Umweltbelange sowie allgemeine versicherte und nicht versicherte Risiken. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten mit Stand vom 30. Juli 2026. Dream übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sind in den entsprechenden Einreichungen von Dream bei den Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, darunter im jüngsten Jahresinformationsformular sowie im Lagebericht (Management's Discussion and Analysis, MD&A), die auf www.dream.ca verfügbar sind.

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Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dream

Jamie Cooper

Co-Präsident für Asset Management

(416) 365-8995

jcooper@dream.ca

Alexander Sannikov

Co-Präsident für Asset Management

(416) 365-4106

asannikov@dream.ca

Meaghan Peloso

Finanzleiterin

(416) 365-6322

mpeloso@dream.ca