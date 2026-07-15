|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABBOTT LABORATORIES
|US0028241000
|0,63 USD
|0,5516 EUR
|ARBOR REALTY TRUST INC PFD D
|US0389238769
|0,3984 USD
|0,3489 EUR
|BCP INVESTMENT CORPORATION
|US73688F2011
|0,09 USD
|0,0788 EUR
|BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST
|US09260U1097
|0,2542 USD
|0,2226 EUR
|BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST
|US09260E1055
|0,11 USD
|0,0963 EUR
|BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUN ...
|US09254V1052
|0,0545 USD
|0,0477 EUR
|BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POW ...
|US09248D1046
|0,154 USD
|0,1348 EUR
|BUCKLE INC
|US1184401065
|0,35 USD
|0,3064 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,1934 USD
|0,1693 EUR
|CITY HOLDING COMPANY
|US1778351056
|0,87 USD
|0,7618 EUR
|ENTECH SE
|FR0014004362
|-
|0,068 EUR
|FOSCHINI GROUP LIMITED
|ZAE000148466
|1,4 ZAR
|0,0749 EUR
|INPLAY OIL CORP
|CA45780T4046
|0,09 CAD
|0,056 EUR
|MINERALBRUNNEN UEBERKINGEN-TEINACH GMBH ...
|DE0006614035
|-
|0,83 EUR
|NUVEEN MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES FU ...
|US6706631032
|0,0685 USD
|0,0599 EUR
|NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME ...
|US67066X1072
|0,068 USD
|0,0595 EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,1083 USD
|0,0948 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)