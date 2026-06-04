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WKN: A406FX | ISIN: US75734B1008 | Ticker-Symbol: 6VO
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04.06.26 | 08:50
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AAON INC125,00-2,19 %
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC44,000-0,90 %
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC21,800+0,93 %
ACCENTURE PLC154,05+0,65 %
ACUITY INC262,00-2,96 %
ADT INC5,800+0,87 %
ADVANCE AUTO PARTS INC51,34+4,29 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC116,40+1,84 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC265,60-4,53 %
AECOM62,00-0,80 %
AERCAP HOLDINGS NV115,700,00 %
AEROVIRONMENT INC166,00+0,55 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC266,00-1,48 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC118,55+0,04 %
ALKERMES PLC36,400-1,27 %
ALLBIRDS INC3,460-2,26 %
ALLEGION PLC112,200,00 %
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC45,190-1,35 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC101,95-0,68 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC14,090+0,07 %
AMKOR TECHNOLOGY INC62,68-3,35 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC78,14+0,88 %
ANTERO RESOURCES CORPORATION31,180-1,05 %
AO SMITH CORPORATION49,070+0,31 %
AON PLC271,00-0,40 %
API GROUP CORPORATION36,000-1,10 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC106,65-0,51 %
APPLIED DIGITAL CORPORATION37,240-3,42 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC269,40-0,30 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC152,02-4,21 %
APPLOVIN CORPORATION493,65+0,30 %
ARAMARK46,180+0,06 %
ARCHER AVIATION INC5,600-0,88 %
ARES MANAGEMENT CORPORATION105,00-1,08 %
ARGAN INC602,00+1,69 %
ARISTA NETWORKS INC145,00-3,59 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC131,000,00 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC63,46+1,47 %
ASSURANT INC215,40+0,47 %
AST SPACEMOBILE INC93,00+0,11 %
ASTERA LABS INC296,00-5,43 %
ATLASSIAN CORPORATION88,90+1,60 %
AURORA INNOVATION INC6,050+1,04 %
AUTOLIV INC113,00+0,89 %
AUTONATION INC163,70+0,12 %
AUTOZONE INC2.604,00-1,44 %
AVANTOR INC7,642-2,35 %
AVIS BUDGET GROUP INC152,35+1,87 %
AVNET INC79,00-1,86 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC136,35-0,55 %
AXON ENTERPRISE INC416,00+0,19 %
AXSOME THERAPEUTICS INC198,95-1,17 %
AXT INC90,14-1,96 %
BENTLEY SYSTEMS INC29,610+5,26 %
BEST BUY CO INC61,52-0,55 %
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC4,023-3,50 %
BILL HOLDINGS INC30,100-0,99 %
BIO-TECHNE CORPORATION43,230-1,39 %
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC14,428-0,89 %
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC76,00-1,30 %
BLACKSTONE INC95,64+0,55 %
BOOT BARN HOLDINGS INC143,70-2,41 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION67,44-0,38 %
BOYD GAMING CORPORATION74,00-1,33 %
BRIDGEBIO PHARMA INC54,320,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC52,00+0,97 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC132,40+0,61 %
BROWN & BROWN INC47,450-0,19 %
BROWN-FORMAN CORPORATION21,580+1,03 %
BRUKER CORPORATION53,79-0,48 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC63,34-1,09 %
BUNGE GLOBAL SA112,70-0,57 %
BURLINGTON STORES INC270,00-4,93 %
BWX TECHNOLOGIES INC157,90-0,88 %
CACI INTERNATIONAL INC446,60-1,98 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC24,950-0,81 %
CARDINAL HEALTH INC169,50+0,38 %
CARLISLE COMPANIES INC297,60+0,61 %
CARLYLE GROUP INC36,500+0,26 %
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION423,90+0,95 %
CARVANA CO54,59-0,69 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC72,10-0,44 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC245,60-0,16 %
CBRE GROUP INC109,10+0,41 %
CDW CORPORATION120,00+1,27 %
CELANESE CORPORATION47,670-0,38 %
CELCUITY INC76,50-0,65 %
CENTENE CORPORATION50,64-1,40 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC100,35-0,20 %
CHART INDUSTRIES INC178,40-0,14 %
CHEMED CORPORATION364,00+2,25 %
CHENIERE ENERGY INC202,80-0,10 %
CHEWY INC18,290+0,80 %
CHUBB LIMITED272,10+0,89 %
CHURCHILL DOWNS INC72,50-1,36 %
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION135,60-0,29 %
CIPHER DIGITAL INC21,535-4,88 %
CIRCLE INTERNET GROUP INC78,00+0,13 %
CIRRUS LOGIC INC154,05-0,16 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC51,86-2,26 %
CLEANSPARK INC14,520-4,47 %
CLOUDFLARE INC223,60-2,32 %
CNX RESOURCES CORPORATION28,420-1,80 %
COHERENT CORP343,80-4,50 %
COMFORT SYSTEMS USA INC1.607,00+0,69 %
COMMVAULT SYSTEMS INC103,40-0,82 %
COMPASS INC6,458-1,52 %
CONAGRA BRANDS INC10,990+1,43 %
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION231,95+0,65 %
COOPER COMPANIES INC51,48+1,24 %
CORE NATURAL RESOURCES INC81,00-2,57 %
CORE SCIENTIFIC INC24,005-3,71 %
COREBRIDGE FINANCIAL INC22,200-0,89 %
COREWEAVE INC93,01-2,74 %
CORPAY INC296,80-2,30 %
COUPANG INC14,095-0,53 %
CRANE COMPANY155,00-3,73 %
CRESCENT ENERGY COMPANY10,500-0,94 %
CROCS INC100,50-1,95 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC578,10-10,37 %
CULLEN/FROST BANKERS INC115,00-0,86 %
CYTOKINETICS INC60,50-0,75 %
DARLING INGREDIENTS INC53,14+0,11 %
DAVITA INC167,00-0,71 %
DESTINY TECH100 INC37,000+6,06 %
DIANTHUS THERAPEUTICS INC72,50-1,36 %
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC143,60-4,17 %
DOCUSIGN INC45,950+1,66 %
DOMINOS PIZZA INC264,00-0,38 %
DOORDASH INC132,30-0,75 %
DR HORTON INC125,00+0,28 %
DRAFTKINGS INC21,800+0,46 %
DTE ENERGY COMPANY124,65+1,92 %
D-WAVE QUANTUM INC23,200-2,27 %
DYCOM INDUSTRIES INC412,40-1,20 %
EAGLE MATERIALS INC186,00-1,59 %
EASTMAN CHEMICAL COMPANY65,64+1,70 %
EATON CORPORATION PLC362,00-0,36 %
ELEMENT SOLUTIONS INC36,800+0,55 %
ELF BEAUTY INC44,810-0,04 %
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION88,00+1,73 %
ENSIGN GROUP INC143,95+0,21 %
ENTEGRIS INC120,00-0,83 %
EOS ENERGY ENTERPRISES INC7,060-0,28 %
EPAM SYSTEMS INC84,26+0,43 %
ESSENTIAL UTILITIES INC32,290+1,19 %
EVERCORE INC289,80-1,23 %
EVERPURE INC68,36-2,06 %
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC128,00-0,78 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC219,80+0,55 %
FAIR ISAAC CORPORATION1.006,00-0,79 %
FASTLY INC17,760-1,09 %
FERMI INC5,300+0,95 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC39,400+0,51 %
FIFTH THIRD BANCORP42,850+0,41 %
FIGMA INC20,000+1,83 %
FIREFLY AEROSPACE INC33,700-1,78 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC1.680,00-0,59 %
FIRST HORIZON CORPORATION20,600+0,98 %
FIVE BELOW INC171,00-11,05 %
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC42,000-1,41 %
FLOWSERVE CORPORATION64,06-1,39 %
FLUENCE ENERGY INC21,000-1,87 %
FLUOR CORPORATION43,670+0,92 %
FNB CORPORATION14,400-1,37 %
FORMFACTOR INC107,20-1,38 %
FORTINET INC125,48-0,66 %
FRESHPET INC42,470-1,46 %
GALAXY DIGITAL INC24,210-1,38 %
GARTNER INC142,30+0,14 %
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC53,90+0,77 %
GE VERNOVA INC826,60-0,07 %
GENERAC HOLDINGS INC243,00-1,26 %
GITLAB INC26,080-2,29 %
GLAUKOS CORPORATION96,50-1,53 %
GLOBALSTAR INC69,60-1,14 %
GLOBE LIFE INC131,10+0,54 %
GODADDY INC73,82+1,96 %
GRANITE CONSTRUCTION INC119,000,00 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC134,40+0,52 %
H&R BLOCK INC33,990+3,85 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC60,32+0,20 %
HAMILTON LANE INC67,00-4,29 %
HCA HEALTHCARE INC312,70-0,19 %
HEALTHEQUITY INC74,00+0,68 %
HF SINCLAIR CORPORATION63,00-0,13 %
HIMS & HERS HEALTH INC23,480-1,10 %
HOULIHAN LOKEY INC118,50-0,75 %
HUBBELL INC414,60-0,88 %
HUMANA INC286,00+0,70 %
HUNTSMAN CORPORATION12,600-0,90 %
HUT 8 CORP109,02-3,64 %
HYATT HOTELS CORPORATION159,45-0,59 %
HYCROFT MINING HOLDING CORPORATION27,800+0,36 %
ICON PLC125,10+0,93 %
IDEX CORPORATION185,20-0,32 %
IMMUNITYBIO INC6,070-2,10 %
INCYTE CORPORATION83,76-0,85 %
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC29,800-2,61 %
INGERSOLL RAND INC60,28-0,23 %
INGREDION INC88,25+1,44 %
INNODATA INC87,20-6,54 %
INSMED INC90,80+1,37 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC175,00+0,57 %
INSULET CORPORATION123,30-0,24 %
INTELLIA THERAPEUTICS INC11,120-1,07 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC75,22+0,09 %
INTUITIVE MACHINES INC29,810+2,21 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC63,00-1,01 %
IONQ INC56,61-3,74 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC43,100+2,13 %
JABIL INC323,60-1,01 %
JACOBS SOLUTIONS INC105,000,00 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC198,50-0,33 %
JBS NV10,315+0,73 %
JBT MAREL CORPORATION110,000,00 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC46,110+1,21 %
JOBY AVIATION INC9,750-1,02 %
JONES LANG LASALLE INC242,00-3,20 %
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC22,760-2,02 %
KARMAN HOLDINGS INC45,400+1,34 %
KENVUE INC14,300-2,12 %
KEURIG DR PEPPER INC26,480+0,51 %
KINSALE CAPITAL GROUP INC250,60+0,16 %
KIRBY CORPORATION123,00-1,60 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC67,00-0,74 %
KODIAK GAS SERVICES INC59,50+2,59 %
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC50,04-0,64 %
KRYSTAL BIOTECH INC260,30+0,08 %
LABCORP HOLDINGS INC222,000,00 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC35,890-0,61 %
LANDSTAR SYSTEM INC183,00+0,55 %
LANTHEUS HOLDINGS INC85,00-1,73 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION131,88-1,08 %
LEGENCE CORP76,50+0,66 %
LEMONADE INC44,760-1,41 %
LIBERTY ENERGY INC26,6000,00 %
LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C LIBERTY FORMULA ONE74,500,00 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC224,00-1,75 %
LINCOLN NATIONAL CORPORATION29,540+2,18 %
LKQ CORPORATION22,0650,00 %
LOEWS CORPORATION89,82-0,24 %
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION63,40-0,39 %
LOWES COMPANIES INC179,50+0,25 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC227,300,00 %
LUCID GROUP INC4,940+0,20 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV57,66-0,65 %
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP330,000,00 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC425,80+1,21 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC128,50-0,96 %
MARKEL GROUP INC1.540,00+0,39 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC500,50-0,50 %
MASIMO CORPORATION153,000,00 %
MASTEC INC315,50-1,25 %
MATADOR RESOURCES COMPANY48,7500,00 %
MAXLINEAR INC77,58-1,50 %
MCKESSON CORPORATION636,80-0,16 %
MEDLINE INC31,000+4,73 %
MEDPACE HOLDINGS INC385,80-0,72 %
MIDDLEBY CORPORATION132,000,00 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA77,50+4,03 %
MIRUM PHARMACEUTICALS INC78,80-0,48 %
MOELIS & COMPANY58,50-0,85 %
MOHAWK INDUSTRIES INC89,70-0,97 %
MOLINA HEALTHCARE INC159,05-0,25 %
MONGODB INC318,90+0,44 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC1.460,00+0,24 %
MONSTER BEVERAGE CORPORATION77,58+1,03 %
MOOG INC324,80+0,68 %
MORNINGSTAR INC153,95-0,71 %
MP MATERIALS CORP57,20-3,21 %
MURPHY OIL CORPORATION33,940+0,44 %
MURPHY USA INC440,60-5,73 %
MYR GROUP INC386,60+1,66 %
NATERA INC183,95+0,66 %
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORPORATION25,200-5,26 %
NEBIUS GROUP NV209,60-3,43 %
NEKTAR THERAPEUTICS50,78-0,59 %
NEW YORK TIMES COMPANY64,56-0,43 %
NEWMARKET CORPORATION660,00-0,75 %
NEWS CORPORATION A22,2000,00 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC154,55-1,21 %
NEXTERA ENERGY INC73,10+0,19 %
NORTHERN OIL AND GAS INC19,355+1,49 %
NORTHERN TRUST CORPORATION145,15-0,03 %
NOV INC18,100+0,56 %
NUCOR CORP223,20+0,40 %
NUTANIX INC44,940-1,76 %
OKTA INC104,10-3,14 %
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC69,46+0,99 %
ON HOLDING AG32,590+0,71 %
ONDAS INC9,890-1,30 %
ONEMAIN HOLDINGS INC46,950+1,93 %
ONTO INNOVATION INC237,30-1,78 %
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC4,270+2,01 %