1. US8318652091 AO SMITH CORPORATION
2. US0003602069 AAON INC
3. US00402L1070 ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC
4. US00404A1097 ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC
5. IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC
6. US00508Y1029 ACUITY INC
7. US00090Q1031 ADT INC
8. US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS INC
9. US00790R1041 ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
10. US0079731008 ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
11. US00766T1007 AECOM
12. NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV
13. US0080731088 AEROVIRONMENT INC
14. US0082521081 AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
15. US00846U1016 AGILENT TECHNOLOGIES INC
16. IE00B56GVS15 ALKERMES PLC
17. US01675A2087 ALLBIRDS INC
18. IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC
19. US01749D1054 ALLEGRO MICROSYSTEMS INC
20. US01973R1014 ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC
21. US02553E1064 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC
22. US0316521006 AMKOR TECHNOLOGY INC
23. GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI PLC
24. US03674X1063 ANTERO RESOURCES CORPORATION
25. IE00BLP1HW54 AON PLC
26. US00187Y1001 API GROUP CORPORATION
27. US03769M1062 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
28. US0381692070 APPLIED DIGITAL CORPORATION
29. US03820C1053 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC
30. US03823U1025 APPLIED OPTOELECTRONICS INC
31. US03831W1080 APPLOVIN CORPORATION
32. US03852U1060 ARAMARK
33. US03945R1023 ARCHER AVIATION INC
34. US03990B1017 ARES MANAGEMENT CORPORATION
35. US04010E1091 ARGAN INC
36. US0404132054 ARISTA NETWORKS INC
37. US04247X1028 ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC
38. US04280A1007 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC
39. US04621X1081 ASSURANT INC
40. US00217D1000 AST SPACEMOBILE INC
41. US04626A1034 ASTERA LABS INC
42. US0494681010 ATLASSIAN CORPORATION
43. US0517741072 AURORA INNOVATION INC
44. US0528001094 AUTOLIV INC
45. US05329W1027 AUTONATION INC
46. US0533321024 AUTOZONE INC
47. US05352A1007 AVANTOR INC
48. US0537741052 AVIS BUDGET GROUP INC
49. US0538071038 AVNET INC
50. US0545402085 AXCELIS TECHNOLOGIES INC
51. US05464C1018 AXON ENTERPRISE INC
52. US05464T1043 AXSOME THERAPEUTICS INC
53. US00246W1036 AXT INC
54. US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC
55. US0865161014 BEST BUY CO INC
56. US08975B1098 BIGBEAR.AI HOLDINGS INC
57. US0900431000 BILL HOLDINGS INC
58. US09073M1045 BIO-TECHNE CORPORATION
59. US09175A2069 BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC
60. US05550J1016 BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC
61. US09260D1072 BLACKSTONE INC
62. US0994061002 BOOT BARN HOLDINGS INC
63. US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION
64. US1033041013 BOYD GAMING CORPORATION
65. US10806X1028 BRIDGEBIO PHARMA INC
66. US1091941005 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC
67. US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
68. US1152361010 BROWN & BROWN INC
69. US1156372096 BROWN-FORMAN CORPORATION
70. US1167941087 BRUKER CORPORATION
71. US12008R1077 BUILDERS FIRSTSOURCE INC
72. CH1300646267 BUNGE GLOBAL SA
73. US1220171060 BURLINGTON STORES INC
74. US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC
75. US1271903049 CACI INTERNATIONAL INC
76. US12769G1004 CAESARS ENTERTAINMENT INC
77. US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC
78. US1423391002 CARLISLE COMPANIES INC
79. US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
80. US1468691027 CARVANA CO
81. US1474481041 CASELLA WASTE SYSTEMS INC
82. US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC
83. US12504L1098 CBRE GROUP INC
84. US12514G1085 CDW CORPORATION
85. US1508701034 CELANESE CORPORATION
86. US15102K1007 CELCUITY INC
87. US15135B1017 CENTENE CORPORATION
88. US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
89. US16115Q3083 CHART INDUSTRIES INC
90. US16359R1032 CHEMED CORPORATION
91. US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC
92. US16679L1098 CHEWY INC
93. CH0044328745 CHUBB LIMITED
94. US1714841087 CHURCHILL DOWNS INC
95. US1720621010 CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
96. US17253J1060 CIPHER DIGITAL INC
97. US1725731079 CIRCLE INTERNET GROUP INC
98. US1727551004 CIRRUS LOGIC INC
99. US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
100. US18452B2097 CLEANSPARK INC
101. US18915M1071 CLOUDFLARE INC
102. US12653C1080 CNX RESOURCES CORPORATION
103. US19247G1076 COHERENT CORP
104. US1999081045 COMFORT SYSTEMS USA INC
105. US2041661024 COMMVAULT SYSTEMS INC
106. US20464U1007 COMPASS INC
107. US2058871029 CONAGRA BRANDS INC
108. US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY CORPORATION
109. US2166485019 COOPER COMPANIES INC
110. US2189371006 CORE NATURAL RESOURCES INC
111. US21874A1060 CORE SCIENTIFIC INC
112. US21871X1090 COREBRIDGE FINANCIAL INC
113. US21873S1087 COREWEAVE INC
114. US2199481068 CORPAY INC
115. US22266T1097 COUPANG INC
116. US2244081046 CRANE COMPANY
117. US44952J1043 CRESCENT ENERGY COMPANY
118. US2270461096 CROCS INC
119. US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
120. US2298991090 CULLEN/FROST BANKERS INC
121. US23282W6057 CYTOKINETICS INC
122. US26740W1099 D-WAVE QUANTUM INC
123. US23331A1097 DR HORTON INC
124. US2372661015 DARLING INGREDIENTS INC
125. US23918K1088 DAVITA INC
126. US25063F1075 DESTINY TECH100 INC
127. US2528281080 DIANTHUS THERAPEUTICS INC
128. US25402D1028 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC
129. US2561631068 DOCUSIGN INC
130. US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC
131. US25809K1051 DOORDASH INC
132. US26142V1052 DRAFTKINGS INC
133. US2333311072 DTE ENERGY COMPANY
134. US2674751019 DYCOM INDUSTRIES INC
135. US26856L1035 ELF BEAUTY INC
136. US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC
137. US2774321002 EASTMAN CHEMICAL COMPANY
138. IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PLC
139. US28618M1062 ELEMENT SOLUTIONS INC
140. US29261A1007 ENCOMPASS HEALTH CORPORATION
141. US29358P1012 ENSIGN GROUP INC
142. US29362U1043 ENTEGRIS INC
143. US29415C1018 EOS ENERGY ENTERPRISES INC
144. US29414B1044 EPAM SYSTEMS INC
145. US29670G1022 ESSENTIAL UTILITIES INC
146. US29977A1051 EVERCORE INC
147. US74624M1027 EVERPURE INC
148. US3004261034 EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC
149. US3030751057 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
150. US3032501047 FAIR ISAAC CORPORATION
151. US31188V1008 FASTLY INC
152. US3149111086 FERMI INC
153. US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
154. US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP
155. US3168411052 FIGMA INC
156. US31816X1063 FIREFLY AEROSPACE INC
157. US31946M1036 FIRST CITIZENS BANCSHARES INC
158. US3205171057 FIRST HORIZON CORPORATION
159. US33829M1018 FIVE BELOW INC
160. US3397501012 FLOOR & DECOR HOLDINGS INC
161. US34354P1057 FLOWSERVE CORPORATION
162. US34379V1035 FLUENCE ENERGY INC
163. US3434121022 FLUOR CORPORATION
164. US3025201019 FNB CORPORATION
165. US3463751087 FORMFACTOR INC
166. US34959E1091 FORTINET INC
167. US35137L2043 FOX CORPORATION B
168. US3580391056 FRESHPET INC
169. US36317J2096 GALAXY DIGITAL INC
170. US3666511072 GARTNER INC
171. US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
172. US36828A1016 GE VERNOVA INC
173. US3687361044 GENERAC HOLDINGS INC
174. US37637K1088 GITLAB INC
175. US3773221029 GLAUKOS CORPORATION
176. US3789735079 GLOBALSTAR INC
177. US37959E1029 GLOBE LIFE INC
178. US3795772082 GLOBUS MEDICAL INC
179. US3802371076 GODADDY INC
180. US3873281071 GRANITE CONSTRUCTION INC
181. US40171V1008 GUIDEWIRE SOFTWARE INC
182. US0936711052 H&R BLOCK INC
183. US40637H1095 HALOZYME THERAPEUTICS INC
184. US4074971064 HAMILTON LANE INC
185. US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC
186. US42226A1079 HEALTHEQUITY INC
187. US4039491000 HF SINCLAIR CORPORATION
188. US4330001060 HIMS & HERS HEALTH INC
189. US4415931009 HOULIHAN LOKEY INC
190. US4435106079 HUBBELL INC
191. US4448591028 HUMANA INC
192. US4470111075 HUNTSMAN CORPORATION
193. US44812J1043 HUT 8 CORP
194. US4485791028 HYATT HOTELS CORPORATION
195. US44862P2083 HYCROFT MINING HOLDING CORPORATION
196. IE0005711209 ICON PLC
197. US45167R1041 IDEX CORPORATION
198. US45256X1037 IMMUNITYBIO INC
199. US45337C1027 INCYTE CORPORATION
200. US45579U1097 INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC
201. US45687V1061 INGERSOLL RAND INC
202. US4571871023 INGREDION INC
203. US4576422053 INNODATA INC
204. US4576693075 INSMED INC
205. US45780R1014 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC
206. US45784P1012 INSULET CORPORATION
207. US45826J1051 INTELLIA THERAPEUTICS INC
208. US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
209. US46125A1007 INTUITIVE MACHINES INC
210. US4622221004 IONIS PHARMACEUTICALS INC
211. US46222L1089 IONQ INC
212. US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
213. US4663131039 JABIL INC
214. US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC
215. IE000R94NGM2 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
216. IE00B4Q5ZN47 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
217. NL0015002J37 JBS NV
218. US4778391049 JBT MAREL CORPORATION
219. US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
220. KYG651631007 JOBY AVIATION INC
221. US48020Q1076 JONES LANG LASALLE INC
222. US4834971032 KALVISTA PHARMACEUTICALS INC
223. US4859241048 KARMAN HOLDINGS INC
224. US49177J1025 KENVUE INC
225. US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC
226. US49714P1084 KINSALE CAPITAL GROUP INC
227. US4972661064 KIRBY CORPORATION
228. US4990491049 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC
229. US50012A1088 KODIAK GAS SERVICES INC
230. US50077B2079 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC
231. US5011471027 KRYSTAL BIOTECH INC
232. US5049221055 LABCORP HOLDINGS INC
233. US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC
234. US5150981018 LANDSTAR SYSTEM INC
235. US5165441032 LANTHEUS HOLDINGS INC
236. US5184151042 LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION
237. US52476L1098 LEGENCE CORP
238. US52567D1072 LEMONADE INC
239. US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC
240. US5312297550 LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C LIBERTY FORMULA ONE
241. US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
242. US5341871094 LINCOLN NATIONAL CORPORATION
243. US5018892084 LKQ CORPORATION
244. US5404241086 LOEWS CORPORATION
245. US5463471053 LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION
246. US5486611073 LOWES COMPANIES INC
247. US50212V1008 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
248. US5494982029 LUCID GROUP INC
249. NL0009434992 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
250. US55825T1034 MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP
251. US5588681057 MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
252. US5627501092 MANHATTAN ASSOCIATES INC
253. US5705351048 MARKEL GROUP INC
254. US5732841060 MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
255. US5747951003 MASIMO CORPORATION
256. US5763231090 MASTEC INC
257. US5764852050 MATADOR RESOURCES COMPANY
258. US57776J1007 MAXLINEAR INC
259. US58155Q1031 MCKESSON CORPORATION
260. US58507V1070 MEDLINE INC
261. US58506Q1094 MEDPACE HOLDINGS INC
262. US5962781010 MIDDLEBY CORPORATION
263. LU0038705702 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
264. US6047491013 MIRUM PHARMACEUTICALS INC
265. US60786M1053 MOELIS & COMPANY
266. US6081901042 MOHAWK INDUSTRIES INC
267. US60855R1005 MOLINA HEALTHCARE INC
268. US60937P1066 MONGODB INC
269. US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
270. US61174X1090 MONSTER BEVERAGE CORPORATION
271. US6153942023 MOOG INC
272. US6177001095 MORNINGSTAR INC
273. US5533681012 MP MATERIALS CORP
274. US6267171022 MURPHY OIL CORPORATION
275. US6267551025 MURPHY USA INC
276. US55405W1045 MYR GROUP INC
277. US6323071042 NATERA INC
278. US63942X1063 NAVITAS SEMICONDUCTOR CORPORATION
279. NL0009805522 NEBIUS GROUP NV
280. US6402683063 NEKTAR THERAPEUTICS
281. US6501111073 NEW YORK TIMES COMPANY
282. US6515871076 NEWMARKET CORPORATION
283. US65249B1098 NEWS CORPORATION A
284. US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC
285. US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC
286. US6655313079 NORTHERN OIL AND GAS INC
287. US6658591044 NORTHERN TRUST CORPORATION
288. US62955J1034 NOV INC
289. US6703461052 NUCOR CORP
290. US67059N1081 NUTANIX INC
291. US67103H1077 OREILLY AUTOMOTIVE INC
292. US6792951054 OKTA INC
293. US6811161099 OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC
294. CH1134540470 ON HOLDING AG
295. US68236H2040 ONDAS INC
296. US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS INC
297. US6833441057 ONTO INNOVATION INC
298. US6837121036 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
299. US6876041087 ORUKA THERAPEUTICS INC
300. US6877931096 OSCAR HEALTH INC
301. US69047Q1022 OVINTIV INC
302. US6951561090 PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
303. US70438V1061 PAYLOCITY HOLDING CORPORATION
304. US69318G1067 PBF ENERGY INC
305. US7055731035 PEGASYSTEMS INC
306. US70975L1070 PENUMBRA INC
307. US71377A1034 PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY
308. US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORPORATION
309. US72348N1090 PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC
310. US72703H1014 PLANET FITNESS INC
311. US72703X1063 PLANET LABS PBC
312. US7310681025 POLARIS INC
313. US7391281067 POWELL INDUSTRIES INC
314. US7416231022 PRIMO BRANDS CORPORATION
315. US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORPORATION
316. US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
317. US74275K1088 PROCORE TECHNOLOGIES INC
318. US7433151039 PROGRESSIVE CORPORATION
319. US69366J2006 PTC THERAPEUTICS INC
320. US7458671010 PULTEGROUP INC
321. US6936561009 PVH CORP
322. US74743L1008 QNITY ELECTRONICS INC
323. US74767V1098 QUANTUMSCAPE CORPORATION
324. US75281A1097 RANGE RESOURCES CORPORATION
325. US7547301090 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
326. US75524B1044 RBC BEARINGS INC
327. US75644T1007 RED CAT HOLDINGS INC
328. US75734B1008 REDDIT INC
329. US75776W1036 REDWIRE CORPORATION
330. US7587501039 REGAL REXNORD CORPORATION
331. US7595091023 RELIANCE INC
332. US7607591002 REPUBLIC SERVICES INC
333. US76155X1000 REVOLUTION MEDICINES INC
334. US7140461093 REVVITY INC
335. US76243J1051 RHYTHM PHARMACEUTICALS INC
336. US76655K1034 RIGETTI COMPUTING INC
337. US7672921050 RIOT PLATFORMS INC
338. US76954A1034 RIVIAN AUTOMOTIVE INC
339. US7707001027 ROBINHOOD MARKETS INC
340. US7710491033 ROBLOX CORPORATION
341. US7731211089 ROCKET LAB CORPORATION
342. US7757111049 ROLLINS INC
343. US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC
344. GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC
345. US7496851038 RPM INTERNATIONAL INC
346. US7811541090 RUBRIK INC
347. US7835491082 RYDER SYSTEM INC
348. US78709Y1055 SAIA INC
349. US79589L1061 SAMSARA INC
350. IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
351. US7841171033 SEI INVESTMENTS COMPANY
352. GB00BFMBMT84 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC
353. US81730H1095 SENTINELONE INC
354. US8175651046 SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
355. US8190471016 SHAKE SHACK INC
356. US8269191024 SILICON LABORATORIES INC
357. US8299331004 SIRIUS XM HOLDINGS INC
358. US82982L1035 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
359. US78442P1066 SLM CORPORATION
360. US78454L1008 SM ENERGY COMPANY
361. IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK PLC
362. US83406F1021 SOFI TECHNOLOGIES INC
363. US83417M1045 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
364. US83418M1036 SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC
365. US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC
366. US88023U1016 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
367. US84265V1052 SOUTHERN COPPER CORPORATION
368. US84472E1029 SOUTHSTATE BANK CORPORATION
369. US55826T1025 SPHERE ENTERTAINMENT CO
370. US85208M1027 SPROUTS FARMERS MARKET INC
371. US78473E1038 SPX TECHNOLOGIES INC
372. US78467J1007 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
373. US8581191009 STEEL DYNAMICS INC
374. US8592411016 STERLING INFRASTRUCTURE INC
375. US8606301021 STIFEL FINANCIAL CORP
376. US87151X1019 SYMBOTIC INC
377. US35834F1049 T1 ENERGY INC
378. US87612G1013 TARGA RESOURCES CORP
379. US87162W1009 TD SYNNEX CORPORATION
380. IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY PLC
381. GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC
382. US88023B1035 TEMPUS AI INC
383. US88033G4073 TENET HEALTHCARE CORPORATION
384. US88080T1043 TERAWULF INC
385. US88162G1031 TETRA TECH INC
386. US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION
387. US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC
388. US8832031012 TEXTRON INC
389. US14316J1088 CARLYLE GROUP INC
390. US92846Q1076 VITA COCO COMPANY INC
391. US8873891043 TIMKEN COMPANY
392. US8887871080 TOAST INC
393. US89055F1030 TOPBUILD CORP
394. US8726571016 TPG INC
395. US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC
396. IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGIES PLC
397. US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC
398. US89377M1099 TRANSMEDICS GROUP INC
399. US89531P1057 TREX COMPANY INC
400. US90138F1021 TWILIO INC
401. US9022521051 TYLER TECHNOLOGIES INC
402. US90353W1036 UBIQUITI INC
403. US90364P1057 UIPATH INC
404. US90384S3031 ULTA BEAUTY INC
405. US90385V1070 ULTRA CLEAN HOLDINGS INC
406. US9027881088 UMB FINANCIAL CORPORATION
407. US9047081040 UNIFIRST CORPORATION
408. US91332U1016 UNITY SOFTWARE INC
409. US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION
410. US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
411. US91529Y1064 UNUM GROUP
412. US91680M1071 UPSTART HOLDINGS INC
413. US9120081099 US FOODS HOLDING CORP
414. US91879Q1094 VAIL RESORTS INC
415. US9197941076 VALLEY NATIONAL BANCORP
416. US92243G1085 VAXCYTE INC
417. US92333F1012 VENTURE GLOBAL INC
418. US92338C1036 VERALTO CORPORATION
419. US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC
420. US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC
421. US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO
422. US92552V1008 VIASAT INC
423. US9258151029 VICOR CORPORATION
424. US92686J1060 VIKING THERAPEUTICS INC
425. US64361Q1013 VIPER ENERGY INC
426. US9282981086 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
427. US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC
428. US92840M1027 VISTRA CORP
429. US9290891004 VOYA FINANCIAL INC
430. US9182841000 VSE CORPORATION
431. US93627C1018 WARRIOR MET COAL INC
432. US9418481035 WATERS CORPORATION
433. US94419L1017 WAYFAIR INC
434. US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC
435. US95082P1057 WESCO INTERNATIONAL INC
436. US9576381092 WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION
437. US9604131022 WESTLAKE CORPORATION
438. US96208T1043 WEX INC
439. US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC
440. IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC
441. US9741551033 WINGSTOP INC
442. US98138H1014 WORKDAY INC
443. US98311A1051 WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
444. US9837931008 XPO INC
445. US98956A1051 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP
446. US98954M2008 ZILLOW GROUP INC CL C