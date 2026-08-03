Die D-Wave-Aktie hat das in meiner vorherigen Analyse hervorgehobene Sprungbrett bei 14,02 US$ verteidigt und sich von dort auf aktuell 16,73 US$ erholt. Während zuletzt das übergeordnete Bild im Wochenchart im Vordergrund stand, zeigt der Tageschart nun die kurzfristigen Trigger genauer. Noch begrenzt eine fallende Abwärtstrendlinie den Kurs, doch deren Überwindung könnte den Startschuss für den nächsten Rallyschub liefern. Das Sprungbrett hat gehalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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