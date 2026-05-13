GenNx360 Capital Partners ("GenNx360"), eine in New York ansässige Private-Equity-Gesellschaft, hat den Verkauf ihres Portfoliounternehmens Precision Aviation Group, Inc. ("PAG" oder das "Unternehmen") an die VSE Corporation ("VSE") bekannt gegeben. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf rund 2,025 Milliarden US-Dollar in bar und in Form von Aktien.

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PAG wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) sowie von Vertriebs- und Lieferkettenlösungen für die zivile Luftfahrt, die Geschäftsluftfahrt, die allgemeine Luftfahrt, den Hubschrauberbereich und den Verteidigungssektor. PAG betreibt derzeit weltweit 29 Standorte, beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, betreut weltweit über 10.000 Kunden und führt jährlich mehr als 175.000 Reparaturen durch. Die Übernahme steigert den Umsatz von VSE auf Pro-forma-Basis für das Jahr 2025 um rund 50 und dürfte sich unmittelbar positiv auf die konsolidierte bereinigte EBITDA-Marge von VSE auswirken.

Unter der Führung von GenNx360 entwickelte sich PAG zu einer margenstarken, globalen Plattform für den Luftfahrt-Aftermarket, deren Schwerpunkt auf Triebwerken, Avionik, Komponenten und proprietären Lösungen liegt. PAG wuchs von neun Reparaturwerkstätten auf 29 Standorte an, baute seine Präsenz in Nordamerika aus und dehnte seine internationale Präsenz auf Europa, Australien und Brasilien aus. Das Unternehmen hat seine Reparaturkapazitäten in den Bereichen Triebwerke und Avionik ausgebaut und gleichzeitig seine Position bei Flugzeugplattformen der nächsten Generation gestärkt.

Während der Eigentümerschaft verfolgte GenNx360 eine konsequente "Buy-and-Build"-Strategie, führte 11 ergänzende Akquisitionen durch, erweiterte die geografische Reichweite und vertiefte die technischen Kompetenzen. Diese anorganischen Maßnahmen wurden durch ein robustes organisches Wachstum ergänzt, das durch die kontinuierliche Gewinnung neuer Kunden und den Ausbau strategischer Partnerschaften vorangetrieben wurde.

"Unsere Partnerschaft mit PAG ist das Ergebnis der proaktiven Strategie von GenNx360 und unserer fundierten Branchenexpertise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Dass es uns gelungen ist, PAG zu einer diversifizierten globalen MRO-Plattform auszubauen, ist ein Beleg für die herausragende Leistung des Managementteams von PAG", sagte Pratik Rajeevan, Principal bei GenNx360 Capital Partners, der die Investition akquiriert und geleitet hat.

"Unsere fortgesetzte Beteiligung an VSE spiegelt unsere Überzeugung wider, dass PAG eine positive Dynamik aufweist und dass VSE in der Lage ist, seine nächste Wachstumsphase voranzutreiben, seine Kompetenzen auszubauen und noch mehr Mehrwert für seine Kunden zu schaffen", sagte Ron Blaylock, Gründer und Managing Partner von GenNx360 Capital Partners.

"Wir haben uns einen Namen für unsere Kundenorientierung, unsere umfassenden technischen Kompetenzen und unseren zuverlässigen Support für Betreiber weltweit gemacht. Der Beitritt zu VSE markiert einen wichtigen neuen Abschnitt für die PAG", sagte David Mast, Chief Executive Officer der Precision Aviation Group.

"PAG ist eine hervorragende Ergänzung für VSE, die unsere Kompetenzen im Luftfahrt-Aftermarket, unsere technische Expertise und unsere globale Reichweite in den Bereichen Verkehrs-, Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt sowie bei Drehflüglern erweitert. PAG hat sich einen hervorragenden Ruf für Kundenorientierung, eigene Reparaturkapazitäten und operative Exzellenz erarbeitet, und wir freuen uns sehr, David Mast und das PAG-Team bei VSE willkommen zu heißen. Gemeinsam schaffen wir eine größere Plattform für den Luftfahrt-Aftermarket mit verbesserten Reparatur- und Vertriebskapazitäten, die VSE für langfristiges Wachstum und Wertschöpfung positioniert", sagte John Cuomo, President und Chief Executive Officer der VSE Corporation.

Transaktionsdetails: Der Kaufpreis in Höhe von 2,025 Milliarden US-Dollar umfasst 1,75 Milliarden US-Dollar in bar sowie Aktien im Wert von rund 275 Millionen US-Dollar, die an GenNx360 ausgegeben werden; hinzu kommen bis zu weitere 125 Millionen US-Dollar an bedingten Earn-out-Zahlungen, die von der Geschäftsentwicklung im Jahr 2026 abhängen.

Die jüngste Kapitalbeteiligung von GenNx360 an PAG wurde vom GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP, sowie einem von GenNx360 verwalteten Single-Asset-Fortsetzungsfonds unter der Führung von Neuberger und Blackstone Strategic Partners und unter Beteiligung von Dextra Partners und Churchill Asset Management finanziert. Neben Herrn Blaylock und Herrn Rajeevan gehörten dem GenNx360 PAG-Investmentteam Lloyd Trotter, Gründer und Senior Advisor von GenNx360, Reece Zakarin, Vice President, Anil Nagpal, Assistant Vice President, sowie Jon Langenfeld, Associate, an.

J.P. Morgan und Jefferies fungierten als Finanzberater auf Verkäuferseite für GenNx360 und PAG, während Winston Strawn LLP als Rechtsberater tätig war. Perella Weinberg Partners fungierte als exklusiver Finanz- und Kapitalmarktberater für VSE, während Jones Day als Rechtsberater tätig war.

ÜBER GENNX360 CAPITAL PARTNERS

GenNx360 Capital Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Erwerb von mittelständischen B2B-Dienstleistungsunternehmen spezialisiert hat. GenNx360 arbeitet mit Unternehmen zusammen, die über bewährte und nachhaltige Geschäftsmodelle in Wachstumsbranchen verfügen, mit dem Ziel, wertsteigernde organische und anorganische Initiativen umzusetzen und zu unterstützen, um das Wachstum zu beschleunigen, Kosteneffizienzen zu erzielen und starke finanzielle Renditen zu generieren. GenNx360 wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Weitere Informationen zu GenNx360 finden Sie unter www.gennx360.com.

ÜBER DIE PRECISION AVIATION GROUP

Die Precision Aviation Group ("PAG") ist ein weltweit führender Anbieter von MRO-, Vertriebs- und Lieferkettendienstleistungen im Luftfahrt-Aftermarket, der die Märkte für Geschäfts- und Privatflugzeuge, Drehflügler sowie die Verteidigungsindustrie bedient. PAG betreut einen breiten globalen Kundenstamm und bietet technisches Fachwissen in den Bereichen Triebwerke, Komponenten, Avionik sowie firmeneigene Reparaturlösungen. Weitere Informationen zu PAG finden Sie unter www.precisionaviationgroup.com.

ÜBER DIE VSE CORPORATION

VSE ist ein führender Anbieter von Vertriebs- und Reparaturdienstleistungen für den Aftermarket im Bereich der zivilen Luftfahrt sowie der Geschäfts- und allgemeinen Luftfahrt (B&GA). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Miramar, Florida, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Produktivität und Lebensdauer der hochwertigen, geschäftskritischen Anlagen seiner Kunden deutlich zu steigern. Die Dienstleistungen von VSE im Bereich Ersatzteilvertrieb sowie Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) umfassen den Vertrieb und die Reparatur von Triebwerkskomponenten sowie von Triebwerks- und Flugzeugzubehörteilen für Betreiber in der kommerziellen Luftfahrt und der B&GA. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von VSE unter www.vsecorp.com.

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