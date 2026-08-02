© Foto: Richard Drew/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW32) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 03. August: Palantir Die Anteile von Software-Unternehmen hatten in den vergangenen Monaten bei Anlegerinnen und Anlegern aufgrund der Furcht vor einer Disruption durch KI einen schweren Stand. Dazu kaum außerdem, dass Investoren für den Kauf von KI-Hardware-Titeln auf Leerverkaufspositionen bei Softwaretiteln setzten, was den Verkaufsdruck zusätzlich verstärkt hat. Beim einstigen Überflieger Palantir führte das zu Verlusten von knapp 31 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel. …
Enthaltene Werte: US0079031078,US5324571083,US69608A1088,US21037T1097,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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