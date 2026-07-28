Der globale Energiehunger, angeheizt durch KI-Clouds und die industrielle Transformation, katapultiert die Atomkraft aus der Nische zurück ins Zentrum der Wirtschaftspolitik. Das milliardenschwere US-Saudi-Abkommen ist kein seichter Diplomatie-Akt, sondern ein 30-jähriges Konjunkturprogramm für die gesamte nukleare Wertschöpfungskette. Die wahre Rendite der Kernenergie-Renaissance liegt nicht in den Reaktorkühlern selbst, sondern in den Unternehmen, die die Versorgung sichern, die Technologie skalieren und die Erträge aus den Kapazitätsmärkten abschöpfen. Genau hier ist der Blick auf Cameco, American Atomics und Constellation Energy besonders lohnend.Den vollständigen Artikel lesen ...
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