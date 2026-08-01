Die KI-Euphorie bekommt erste Risse: Trotz starker Quartalszahlen geraten Tech-Aktien kräftig unter Druck. Ist das noch eine gesunde Korrektur? Die Berichtssaison zeigt derzeit, wie hoch die Erwartungen an den Boom rund um Künstliche Intelligenz gestiegen sind. Selbst starke Zahlen reichen nicht mehr aus. SK Hynix steigerte den Betriebsgewinn im zweiten Quartal um mehr als 500 Prozent. Dennoch brach die Aktie deutlich ein. Nach der vorherigen Rallye hatten viele Anleger offenbar noch mehr erwartet. In der kommenden Woche rücken AMD, SanDisk und Western Digital in den Fokus. Ihre Zahlen könnten zeigen, ob das Vertrauen in die Halbleiterbranche zurückkehrt. Besonders groß ist der Druck auf …
Enthaltene Werte: US0079031078,US5324571083,DE0006599905,US7170811035,US9581021055,US78392B1070,US09075V1026,DK0062498333,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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