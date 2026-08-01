Novo Nordisk, Johnson & Johnson und Co. setzen auf Plattformen - warum einzelne Medikamente für Big Pharma längst nicht mehr ausreichen

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Mit Medikamenten wie Wegovy und Zepbound haben Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083) Milliardenmärkte geschaffen. Doch der eigentliche Grund für die hohen Bewertungen der Pharmakonzerne liegt längst nicht mehr nur in einem einzelnen Produkt. Entscheidend ist vielmehr, dass sich dieselben Technologien auf immer mehr Krankheitsbilder übertragen lassen. Genau dieser Plattformgedanke prägt inzwischen die Strategien vieler großer Pharmaunternehmen - von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) bis GSK (ISIN: GB00BN7SWP63). Für Anleger verändert sich dadurch auch der Blick auf innovative Biotechnologieunternehmen.

Ein Medikament reicht heute oft nicht mehr aus

Noch vor einigen Jahren konzentrierte sich die Entwicklung vieler Pharmaunternehmen auf einzelne Blockbuster. Heute verfolgen die Konzerne einen anderen Ansatz: Eine erfolgreiche Technologie soll möglichst viele Indikationen erschließen. GLP-1 ist dafür das bekannteste Beispiel. Ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt, werden entsprechende Wirkstoffe inzwischen auch gegen Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Nierenerkrankungen, Fettleber und weitere Indikationen untersucht oder bereits eingesetzt. Dadurch wächst nicht nur der potenzielle Patientenmarkt, sondern auch die wirtschaftliche Bedeutung der gesamten Plattform. Für Investoren ist deshalb häufig weniger entscheidend, wie erfolgreich ein einzelnes Medikament ist. Wichtiger ist die Frage, ob daraus eine langfristige Technologieplattform entstehen kann.

Big Pharma investiert gezielt in Plattformtechnologien

Dass dieser Ansatz die Strategie der Branche bestimmt, zeigen auch die jüngsten Transaktionen. GSK schloss im Juli die Übernahme von Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar ab. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur einzelne Wirkstoffkandidaten gegen Lungenkrebs, sondern eine gesamte Präzisionsonkologie-Plattform mit mehreren Entwicklungsprogrammen. Auch Johnson & Johnson baut diesen Ansatz konsequent aus. Erst vor wenigen Tagen vereinbarte der Konzern eine strategische Zusammenarbeit mit Sail Biomedicines, um eine Plattform für In-vivo-CAR-T-Therapien weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sicherte sich Johnson & Johnson eine Option auf eine vollständige Übernahme des Unternehmens. Parallel wurde die Akquisition von Firefly Bio abgeschlossen, deren Technologieplattform die Onkologie-Pipeline stärken soll. Diese Beispiele zeigen: Große Pharmakonzerne kaufen heute immer häufiger Technologien, die sich auf mehrere Produkte und Krankheitsbilder ausweiten lassen, anstatt ausschließlich auf einzelne Medikamente zu setzen.

Mesoblast verfolgt genau diesen Plattformansatz

Vor diesem Hintergrund haben die jüngsten Fortschritte von Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) besonderes Gewicht. Das Unternehmen entwickelt Therapien auf Basis mesenchymaler Stromazellen (MSC), die bei unterschiedlichen entzündlichen und immunologischen Erkrankungen eingesetzt werden können. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine in den USA zugelassene Zelltherapie. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran, seine Plattform auf weitere Indikationen auszuweiten. Dazu gehören unter anderem chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz sowie Duchenne-Muskeldystrophie. Parallel wurden zuletzt wichtige operative Meilensteine erreicht, darunter der Abschluss der Rekrutierung von 300 behandelten Patienten in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gegen chronische Rückenschmerzen sowie weitere regulatorische Fortschritte im Herzinsuffizienz-Programm. Damit verfolgt Mesoblast eine Strategie, die sich zunehmend an den Entwicklungsmodellen großer Pharmakonzerne orientiert: Eine wissenschaftliche Plattform soll langfristig mehrere therapeutische Anwendungen ermöglichen.

Warum Plattformen für Investoren immer wichtiger werden

Für den Kapitalmarkt verändert sich dadurch die Bewertung vieler Biotechnologieunternehmen. Ein Unternehmen mit mehreren fortgeschrittenen Programmen verfügt häufig über verschiedene potenzielle Werttreiber. Positive Entwicklungen in einer Indikation können gleichzeitig das Vertrauen in die zugrunde liegende Technologie stärken und damit auch andere Programme aufwerten. Natürlich bleibt jede klinische Entwicklung mit Risiken verbunden. Nicht jede Studie führt zu einer Zulassung und nicht jede Plattform lässt sich erfolgreich auf weitere Krankheitsbilder übertragen. Dennoch achten Investoren heute stärker darauf, ob sich aus einer Technologie langfristig mehrere Produkte entwickeln lassen.

Fazit

Die Strategien von Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Eli Lilly und GSK zeigen, wie stark sich die Pharmaindustrie verändert hat. Im Mittelpunkt stehen immer häufiger Plattformtechnologien, die über Jahre hinweg neue Medikamente und zusätzliche Indikationen hervorbringen können. Genau diesen Ansatz verfolgt auch Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8), das seine MSC-Plattform schrittweise auf mehrere Krankheitsbilder ausweitet. Für Biotechnologieunternehmen bedeutet das, dass nicht mehr ausschließlich ein einzelnes Entwicklungsprogramm über den langfristigen Unternehmenswert entscheidet. Zunehmend rückt die Frage in den Vordergrund, ob sich eine Technologie auf mehrere große Krankheitsfelder übertragen lässt. Genau dieser Plattformgedanke prägt inzwischen auch die Entwicklung vieler Unternehmen im Zelltherapie-Sektor.

Quellen:

GSK - Completion of Nuvalent Acquisition: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-completes-acquisition-of-nuvalent-inc/

Johnson & Johnson - Kooperation mit Sail Biomedicines und Ausbau der In-vivo-CAR-T-Plattform

Johnson & Johnson - Übernahme von Firefly Bio zur Erweiterung der Onkologie-Plattform

Johnson & Johnson - Pipeline Key Events 2026: https://www.investor.jnj.com/pipeline/2026-Key-events/default.aspx

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