Novo Nordisk und Eli Lilly zeigen, wie Blockbuster entstehen - warum Biotech-Unternehmen mit mehreren Wachstumstreibern plötzlich interessanter werden

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Mit Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083) verbinden Anleger heute milliardenschwere Blockbuster. Doch bevor Medikamente wie Wegovy oder Zepbound zu globalen Wachstumsmotoren wurden, standen auch diese Unternehmen vor einer Herausforderung, die viele Biotechfirmen kennen: Ein einzelnes erfolgreiches Produkt reicht selten aus. Entscheidend ist, ob daraus eine langfristige Wachstumsplattform entsteht. Genau deshalb achten Investoren heute verstärkt auf Unternehmen, die nicht nur eine Zulassung vorweisen können, sondern gleichzeitig weitere Programme in späten Entwicklungsphasen vorantreiben. In dieser Übergangsphase könnte sich die Bewertung eines Biotechnologieunternehmens nachhaltig verändern.

Der Markt belohnt Unternehmen mit mehreren Werttreibern

Viele Biotechunternehmen hängen über Jahre von einem einzigen klinischen Programm ab. Fällt eine Studie negativ aus oder verzögert sich eine Zulassung, gerät häufig das gesamte Geschäftsmodell unter Druck. Anders sieht es bei Unternehmen aus, die bereits erste Umsätze erzielen und parallel weitere Produkte entwickeln. Dadurch entstehen mehrere potenzielle Werttreiber gleichzeitig - ein Modell, das viele institutionelle Investoren bevorzugen.

Mesoblast baut seine Plattform weiter aus

Vor diesem Hintergrund haben die jüngsten Unternehmensmeldungen von Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen bereits über eine in den USA zugelassene Zelltherapie. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte das Produkt einen Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar, nachdem allein im vierten Quartal 36 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden. Nach Angaben des Unternehmens lagen die Erlöse damit über den ursprünglichen Erwartungen. Parallel schreitet die klinische Entwicklung weiterer Programme voran. Mitte Juli gab Mesoblast bekannt, dass in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu rexlemestrocel-L bei chronischen Rückenschmerzen der Zielwert von mindestens 300 behandelten Patienten erreicht wurde. Das Unternehmen sieht den Studienaufbau damit als ausreichend dimensioniert und bereitet die kommerzielle Produktion bereits parallel vor. Auch im Bereich Herzinsuffizienz wurde zuletzt ein regulatorischer Meilenstein erreicht. Die FDA vergab eine BLA-Filing-Nummer und ermöglicht eine modulare Prüfung des Zulassungsantrags - ein Verfahren, das einzelne Bestandteile des Antrags bereits vor der vollständigen Einreichung bewerten kann.

Kommerzialisierung und Pipeline laufen parallel

Diese Kombination unterscheidet Mesoblast inzwischen von vielen klassischen Entwicklungsunternehmen. Während zahlreiche Biotechs noch vollständig von zukünftigen Studienergebnissen abhängig sind, erzielt Mesoblast bereits Umsätze mit einem zugelassenen Produkt und entwickelt gleichzeitig mehrere Programme in späten klinischen Phasen weiter. Für Anleger bedeutet das nicht automatisch geringeres Risiko - klinische Entwicklungen und regulatorische Entscheidungen bleiben unsicher. Allerdings verändert sich die Investment-Story: Der Fokus liegt nicht mehr ausschließlich auf einem einzelnen Zulassungsereignis, sondern zunehmend auf der Frage, wie erfolgreich das Unternehmen mehrere Wachstumstreiber gleichzeitig entwickeln kann.

Fazit

Die Geschichte erfolgreicher Biopharmaunternehmen zeigt, dass nachhaltiges Wachstum meist nicht durch ein einzelnes Medikament entsteht. Entscheidend ist vielmehr, ob es gelingt, mehrere Programme parallel voranzubringen und aus einer wissenschaftlichen Innovation ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Genau dieser Übergang entscheidet häufig darüber, wie ein Unternehmen langfristig am Kapitalmarkt wahrgenommen wird. Mit steigenden Umsätzen von Ryoncil, wichtigen Fortschritten in der Phase-III-Studie gegen chronische Rückenschmerzen und weiteren regulatorischen Meilensteinen befindet sich Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) derzeit in genau dieser Entwicklungsphase. Ob daraus langfristig ein größerer Wachstumstreiber entsteht, werden die kommenden klinischen und kommerziellen Fortschritte zeigen.

Quellen:

Mesoblast - Ryoncil Q4 Net Revenue of US$36M and US$115M for Full Year: https://investorsmedia.mesoblast.com/asx-announcements

Mesoblast - Pivotal Phase 3 Trial in CLBP Achieves 300 Treated Patients: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/14/3326541/0/en/mesoblast-achieves-target-of-300-treated-patients-in-pivotal-phase-3-trial-for-chronic-low-back-pain.html

Mesoblast - Receives FDA BLA Filing Number and Requests Modular Review: https://investorsmedia.mesoblast.com/asx-announcements

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,DK0062498333