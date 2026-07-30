Die Novo Nordisk-Aktie legt am Donnerstag um +1,18% auf 45,15 € zu. Innerhalb eines Monats steht inzwischen ein Plus von rund +8,3%. Bis zur psychologisch wichtigen Marke von 50 € fehlen damit noch +10,7%. Kann der dänische Pharmakonzern diese Lücke noch vor dem erwarteten Ex-Dividenden-Termin im August schließen? Die Dividende allein reicht nicht Novo Nordisk veröffentlicht am 5. August seine Ergebnisse für das erste Halbjahr. Zusammen mit den Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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