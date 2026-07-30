Novo Nordisk, Eli Lilly und Co. suchen den nächsten Milliardenmarkt - warum Zelltherapien plötzlich neue Einsatzgebiete erobern

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Mit Medikamenten gegen Diabetes und Adipositas haben Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083) in den vergangenen Jahren Milliardenmärkte geschaffen. Doch der Blick der Pharmakonzerne richtet sich längst auf die nächste Wachstumswelle. Während GLP-1-Präparate weiter expandieren, fließen hohe Investitionen in neue Therapieplattformen, die künftig deutlich mehr Krankheitsbilder behandeln könnten. Besonders die Zelltherapie erlebt derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung: Aus einer Technologie, die lange vor allem mit Krebs in Verbindung gebracht wurde, entsteht zunehmend eine Plattform für ganz unterschiedliche Erkrankungen. Genau in diesem Umfeld baut Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) seine Position kontinuierlich aus.

Zelltherapien verlassen ihre bisherige Nische

Noch vor wenigen Jahren galten Zelltherapien hauptsächlich als Hoffnungsträger für bestimmte Blutkrebserkrankungen. Mit den ersten CAR-T-Therapien gelang der medizinische Durchbruch, gleichzeitig blieben die Einsatzgebiete zunächst begrenzt. Heute zeichnet sich jedoch ein deutlich breiteres Bild ab. Weltweit arbeiten Unternehmen daran, Zelltherapien auch gegen Autoimmunerkrankungen, Herzinsuffizienz, chronische Entzündungen und seltene Erkrankungen einzusetzen. Damit entwickelt sich der Markt zunehmend von einzelnen Spezialanwendungen hin zu einer Technologieplattform mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Für große Pharmakonzerne ist genau diese Entwicklung besonders interessant. Je mehr Indikationen sich mit einer Plattform adressieren lassen, desto größer wird ihr langfristiges wirtschaftliches Potenzial.

Big Pharma investiert in Plattformen statt Einzelprodukte

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Investitionen der Branche wider. GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) kündigte zuletzt die Übernahme des Onkologieunternehmens Nuvalent für rund 10,6 Milliarden US-Dollar an, um seine Pipeline gezielt auszubauen. Auch andere Pharmakonzerne investieren verstärkt in Technologien, die sich auf mehrere Krankheitsfelder übertragen lassen. Der Fokus verschiebt sich zunehmend von einzelnen Wirkstoffen hin zu Plattformen, aus denen über Jahre hinweg neue Produkte entstehen können. Für Anleger verändert sich dadurch ebenfalls der Blick auf Biotechnologieunternehmen. Entscheidend ist immer häufiger nicht nur ein einzelner Wirkstoff, sondern die Frage, wie viele medizinische Anwendungen sich aus einer Technologie entwickeln lassen.

Mesoblast erweitert das Einsatzspektrum seiner Plattform

Genau hier konnte Mesoblast zuletzt wichtige Fortschritte vermelden. Anfang April erteilte die US-amerikanische FDA die Genehmigung, direkt mit einer zulassungsrelevanten Studie für Ryoncil bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) zu beginnen. Dabei handelt es sich um eine schwere, seltene Erbkrankheit, für die weiterhin ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Bemerkenswert ist dabei weniger die einzelne Studie als vielmehr die strategische Bedeutung. Ryoncil ist bereits für die Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern zugelassen. Nun soll dieselbe Zelltherapie auch bei einer völlig anderen Erkrankung untersucht werden. Das zeigt, wie sich eine etablierte Zellplattform schrittweise auf weitere Indikationen ausweiten lässt. Parallel verfolgt Mesoblast Programme gegen chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz sowie weitere entzündliche Erkrankungen. Auf seinem R&D Day stellte das Unternehmen zudem eine exklusive CAR-Technologieplattform der Mayo Clinic vor, mit der die nächste Generation seiner mesenchymalen Zelltherapien entwickelt werden soll.

Von einer Therapie zur nächsten Generation

Gerade dieser Ansatz könnte den Unterschied machen. Während viele Biotechnologieunternehmen jeweils ein einzelnes Produkt entwickeln, versuchen Plattformunternehmen, ihre Technologie auf mehrere medizinische Anwendungsgebiete zu übertragen. Für Investoren entstehen dadurch zusätzliche Chancen. Gelingt es, Wirksamkeit und Sicherheit einer Plattform in unterschiedlichen Indikationen nachzuweisen, wächst nicht nur das Marktpotenzial, sondern häufig auch das strategische Interesse großer Pharmakonzerne. Natürlich bleibt jede klinische Entwicklung mit Risiken verbunden. Ob einzelne Programme erfolgreich verlaufen oder eine Zulassung erhalten, lässt sich im Vorfeld nicht vorhersagen. Dennoch zeigt die aktuelle Entwicklung, dass sich der Fokus der Branche zunehmend auf vielseitig einsetzbare Plattformtechnologien richtet.

Fazit

Die milliardenschweren Investitionen von Novo Nordisk, Eli Lilly und anderen Pharmakonzernen zeigen, dass die Suche nach den nächsten großen Wachstumsmärkten längst begonnen hat. Während GLP-1-Medikamente den Adipositasmarkt verändern, entwickelt sich die Zelltherapie zunehmend zu einer Plattform für unterschiedlichste Krankheitsbilder. Mit einer bereits zugelassenen Therapie, mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen und der Ausweitung seiner Technologie auf neue Indikationen verfolgt Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) einen Ansatz, der genau zu diesem Branchentrend passt. Sollte sich die Entwicklung fortsetzen, dürfte künftig nicht mehr nur die einzelne Therapie im Mittelpunkt stehen, sondern das Potenzial der gesamten Plattform

Quellen:

Mesoblast - FDA genehmigt zulassungsrelevante Studie mit Ryoncil bei Duchenne-Muskeldystrophie: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269787/0/en/Mesoblast-Receives-IND-Clearance-from-FDA-to-Directly-Proceed-to-Registrational-Trial-for-Approval-of-Ryoncil-in-Duchenne-Muscular-Dystrophy.html

Mesoblast - R&D Day: Commercial Progress & Platform Innovation: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000045/exhibit991rddaypresentat.htm

Mesoblast - Quartalsbericht und Pipeline-Update: https://mesoblast.gcs-web.com/static-files/caca479b-b9ee-4b88-b2b3-7fe95f536840

GSK - Übernahme von Nuvalent: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-enters-agreement-to-acquire-nuvalent-inc/

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,GB00BN7SWP63,DK0062498333