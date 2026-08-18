Mehr als 7 Millionen Patienten, über 10 Milliarden US-Dollar Potenzial: Mesoblast erreicht entscheidenden Phase-3-Meilenstein

Anzeige / Werbung

Rückenschmerzen gehören zu den größten medizinischen Belastungen in den USA. Besonders chronische Rückenschmerzen infolge entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankungen stellen ein enormes Problem dar: Mehr als sieben Millionen Menschen allein in den Vereinigten Staaten sind nach Angaben von Mesoblast betroffen. Gleichzeitig entfallen rund 50 Prozent der verschriebenen Opioide in den USA auf diskogene Rückenschmerzen.

Genau in diesem riesigen Markt hat nun eine entscheidende klinische Studie einen wichtigen Meilenstein erreicht. 350 Patienten wurden in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie vollständig behandelt. Das Unternehmen hinter dem Programm beziffert das mögliche Spitzenumsatzpotenzial der Indikation auf mehr als zehn Milliarden US-Dollar jährlich - selbst bei einem Marktanteil im einstelligen Prozentbereich.

Die entscheidenden Daten werden Mitte 2027 erwartet.

350 Patienten behandelt - jetzt beginnt der Countdown

Hinter dem Programm steht Mesoblast Limited (ISIN: AU000000MSB8). Das australische, zusätzlich an der Nasdaq notierte Unternehmen entwickelt allogene, gebrauchsfertige Zelltherapien für schwere entzündliche Erkrankungen.

Mesoblast hat jetzt die Behandlung sämtlicher Patienten in seiner zulassungsrelevanten, randomisierten und kontrollierten Phase-3-Studie MSB-DR004 abgeschlossen. Untersucht wird der Zelltherapiekandidat Rexlemestrocel-L zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen, die mit der entzündlichen Erkrankung degenerativer Bandscheiben verbunden sind.

Bemerkenswert ist dabei die Patientenzahl.

Ursprünglich waren 300 behandelte Patienten vorgesehen. Aufgrund der laut Unternehmen starken Nachfrage von Studienärzten, ihre Patienten in das innovative Programm aufzunehmen, wurde die Zahl jedoch auf 350 erhöht.

Diese 350 Patienten erhielten entweder eine intradiskale Injektion von Rexlemestrocel-L oder eine Scheininjektion als Kontrolle.

Für Mesoblast beginnt damit eine neue Phase: Nach Abschluss der Patientenbehandlung läuft nun der Countdown bis zur Auswertung des primären Endpunkts nach zwölf Monaten.

Eine einzige Injektion soll dauerhafte Schmerzlinderung bestätigen

Das Ziel der Phase-3-Studie ist klar definiert. Der primäre Endpunkt soll nach zwölf Monaten die dauerhafte Schmerzreduktion nach einer einzigen intradiskalen Injektion von Rexlemestrocel-L bestätigen.

Genau dieser primäre Endpunkt der Schmerzreduktion war nach Angaben des Unternehmens bereits in der früheren Phase-3-Studie MSB-DR003 erfolgreich erreicht worden.

Mesoblast erklärt zudem, dass die aktuelle Studie mit 350 behandelten Patienten statistisch gut ausgestattet sei, um einen größeren Behandlungseffekt bei Patienten unter Rexlemestrocel-L gegenüber der Kontrollgruppe zeigen zu können.

Doch es geht nicht nur um Schmerzen.

Zu den sekundären Endpunkten zählen Verbesserungen der körperlichen Funktion und Lebensqualität sowie das Absetzen von Schmerzmedikamenten einschließlich Opioiden. Gerade letzterer Punkt könnte angesichts der Dimension des Opioidverbrauchs bei diskogenen Rückenschmerzen besondere Bedeutung gewinnen.

Ein Markt mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar Potenzial

Die wirtschaftliche Dimension ist erheblich.

Chronische Rückenschmerzen aufgrund von Entzündungen und degenerativen Bandscheibenerkrankungen betreffen laut Mesoblast mehr als sieben Millionen Menschen allein in den USA. Das Unternehmen beziffert das potenzielle Spitzenjahresumsatzvolumen der Indikation für Mesoblast auf mehr als zehn Milliarden US-Dollar - und das bereits bei einem Marktanteil im einstelligen Prozentbereich.

CEO Silviu Itescu bezeichnet den Abschluss der Behandlung von 350 Patienten entsprechend als einen "momentous milestone" für das Unternehmen. Mesoblast zähle nun die Monate bis zum 12-Monats-Readout für ein Produkt, von dem das Management hofft, dass es die Grundlage für den ersten Blockbuster des Unternehmens bilden könnte.

Diese Größenordnung erklärt, warum der aktuelle Studienmeilenstein für Anleger relevant ist. Mesoblast hat den Behandlungsteil der pivotalen Studie abgeschlossen. Was jetzt zählt, sind die Ergebnisse.

FDA hat Studiendesign und primären Endpunkt abgestimmt

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der regulatorische Rahmen.

Rexlemestrocel-L besitzt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration den Status einer "Regenerative Medicine Advanced Therapy", kurz RMAT, für die Behandlung chronischer Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen.

Dieser Status ermöglicht nach Einreichung eines Zulassungsantrags, einer sogenannten Biologics License Application, die grundsätzliche Berechtigung für ein beschleunigtes Prüfverfahren.

Darüber hinaus hat Mesoblast nach eigenen Angaben mit der FDA eine Einigung über das Design der randomisierten, placebokontrollierten pivotalen Phase-3-Studie sowie über den primären 12-Monats-Endpunkt der Schmerzreduktion erzielt. Dieser Endpunkt wurde bereits in der ersten Phase-3-Studie des Unternehmens erreicht und ist mit der FDA als zulassungsfähige Indikation abgestimmt.

Die Top-Line-Ergebnisse der aktuellen Studie werden für Mitte 2027 erwartet, nachdem der zuletzt behandelte Patient seine zwölfmonatige Nachbeobachtung abgeschlossen hat.

Der nächste große Termin ist damit gesetzt

Für Mesoblast verdichtet sich die Investmentstory damit auf einen klaren Zeitplan.

350 Patienten sind behandelt. Die Rekrutierung wurde aufgrund der Nachfrage von Studienärzten sogar über die ursprünglich vorgesehene Zahl hinaus ausgeweitet. Der primäre Endpunkt knüpft an ein Ergebnis an, das bereits in einer früheren Phase-3-Studie erreicht wurde. Rexlemestrocel-L verfügt über den RMAT-Status der FDA. Und hinter der Indikation steht nach Unternehmensangaben ein potenzieller Markt von mehr als sieben Millionen Patienten allein in den USA.

Entscheidend bleibt allerdings der klinische Ausgang: Erst die für Mitte 2027 erwarteten Top-Line-Daten werden zeigen, ob die aktuelle Phase-3-Studie ihren primären Endpunkt tatsächlich erreicht.

Sollte dies gelingen, wäre die wirtschaftliche Perspektive erheblich. Mesoblast selbst sieht für die Indikation ein potenzielles Spitzenjahresumsatzvolumen von mehr als zehn Milliarden US-Dollar bereits bei einem einstelligen Marktanteil.

Bis dahin bleibt Rexlemestrocel-L ein klinischer Produktkandidat. Doch mit dem Abschluss der Behandlung aller 350 Patienten hat Mesoblast einen entscheidenden operativen Schritt hinter sich gebracht. Der nächste große Meilenstein lässt sich jetzt bereits im Kalender markieren: Mitte 2027.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03121728-3A698924&v=undefined

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Mehr als 7 Millionen Patienten, über 10 Milliarden US-Dollar Potenzial: Mesoblast erreicht entscheidenden Phase-3-Meilenstein appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000MSB8