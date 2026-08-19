Novo Nordisk gegen Eli Lilly, Johnson & Johnson setzt auf Zelltherapie - wo entsteht der nächste Milliardenmarkt?

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Der Wettbewerb zwischen Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Eli Lilly (ISIN: US5324571083) zeigt derzeit eindrucksvoll, wie schnell sich die Kräfteverhältnisse in der Pharmaindustrie verschieben können. Noch vor wenigen Jahren galt Novo Nordisk als nahezu unangefochtener Gewinner des neuen Adipositas-Booms. Heute gewinnt Eli Lilly Marktanteile, beide Konzerne kämpfen inzwischen auch mit Tabletten um den nächsten Milliardenmarkt und selbst gute Nachrichten reichen teilweise nicht mehr aus, um Anleger zu überzeugen. Gleichzeitig richtet sich der Blick großer Pharmakonzerne längst auf weitere Therapieklassen. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) investiert beispielsweise hunderte Millionen Dollar in eine Partnerschaft rund um In-vivo-CAR-T-Therapien gegen Autoimmunerkrankungen. Für Anleger entsteht damit eine interessante Frage: Welche Technologie könnte nach GLP-1 die nächste große Plattform der Pharmaindustrie hervorbringen?



Novo Nordisk besitzt einen Vorsprung - aber der Markt wird härter

Der jüngste Konkurrenzkampf um orale Abnehmmedikamente zeigt, wie schnell ein bestehender Vorsprung unter Druck geraten kann. Die Wegovy-Tablette von Novo Nordisk ist bereits am Markt und das Unternehmen besitzt damit einen wichtigen zeitlichen Vorteil. CEO Mike Doustdar erklärte zuletzt, dass Wegovy derzeit rund 90 Prozent des Marktes für orale GLP-1-Medikamente hält. Gleichzeitig erwartet er, dass Tabletten bis 2030 bis zur Hälfte des gesamten GLP-1-Marktes ausmachen könnten. Unterstützung bekommt Novo nun auch von Danske Bank. Nach einem aktuellen Bericht sieht die Bank den dänischen Konzern im US-Pillenmarkt gegenüber Eli Lilly im Vorteil und verweist dabei unter anderem auf den früheren Marktstart und die Wirksamkeit. Doch der Vorsprung ist keineswegs garantiert. Lillys Foundayo kommt ohne bestimmte Vorgaben hinsichtlich Essen oder Wasser aus und erhielt gerade in Großbritannien die erste europäische Zulassung. Damit beginnt der Wettbewerb um den Milliardenmarkt der Abnehmpillen gerade erst.



Der Kampf um GLP-1 zeigt ein grundsätzliches Problem von Big Pharma

Für Investoren steckt hinter diesem Wettlauf eine größere Erkenntnis. Selbst ein Marktführer kann sich nicht dauerhaft auf einem erfolgreichen Produkt ausruhen. Novo Nordisk war früher als Lilly mit Wegovy am Markt, doch Zepbound konnte anschließend erhebliche Marktanteile gewinnen. Inzwischen streiten beide Unternehmen sogar vor Gericht über Werbeaussagen zur Wirksamkeit ihrer Produkte. Gleichzeitig drängen weitere Wettbewerber in den Markt. Damit wird deutlich, warum Pharmakonzerne permanent neue Technologien benötigen. Wer heute einen Blockbuster besitzt, muss bereits Milliarden investieren, damit morgen der nächste bereitsteht. Genau deshalb sind Therapieplattformen besonders attraktiv: Sie eröffnen im Idealfall nicht nur einen einzelnen Markt, sondern können über Jahre hinweg auf weitere Erkrankungen ausgeweitet werden.



Johnson & Johnson nimmt für die nächste Zelltherapie-Generation sogar Ergebnisbelastungen in Kauf

Wie ernst Big Pharma diese Suche nimmt, zeigt Johnson & Johnson. Ende Juli senkte der Konzern seine Gewinnprognose für 2026 - unter anderem wegen der Kosten für die Übernahme von Firefly Bio und einer strategischen Zusammenarbeit mit Sail Biomedicines. Besonders interessant ist Sail. Johnson & Johnson leistet zunächst Zahlungen und Investitionen von insgesamt 785 Millionen US-Dollar und erhält zusätzlich eine Option, das Biotech-Unternehmen für 2,58 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Im Mittelpunkt stehen In-vivo-CAR-T-Therapien gegen Autoimmunerkrankungen. Statt Immunzellen zunächst aus dem Körper eines Patienten zu entnehmen, außerhalb des Körpers genetisch zu verändern und anschließend wieder zu verabreichen, sollen T-Zellen künftig direkt im Patienten umprogrammiert werden. Sollte sich dieses Konzept klinisch bewähren, könnte es einige der größten logistischen und wirtschaftlichen Hürden klassischer CAR-T-Therapien reduzieren.



Der nächste Milliardenmarkt könnte außerhalb der klassischen Krebsmedizin entstehen

Besonders interessant ist dabei das Einsatzgebiet. CAR-T wurde ursprünglich vor allem durch Erfolge bei bestimmten Blutkrebserkrankungen bekannt. Inzwischen rücken jedoch Autoimmunerkrankungen immer stärker in den Mittelpunkt. Damit wiederholt sich möglicherweise ein Muster, das Anleger bereits von GLP-1 kennen: Eine Technologie wird zunächst in einem relativ klar definierten medizinischen Bereich etabliert und anschließend auf wesentlich größere Patientengruppen ausgeweitet. Noch ist offen, wie erfolgreich In-vivo-CAR-T tatsächlich sein wird. Dass Johnson & Johnson bereit ist, bereits in einem frühen Stadium erhebliche Summen zu investieren, zeigt jedoch, welchen strategischen Wert große Pharmakonzerne solchen Plattformen beimessen.



Auch Gilead kauft sich neue Wachstumstreiber

Ein ähnliches Bild zeigt Gilead Sciences (ISIN: US3755581036). Der Konzern meldete Anfang August zwar ein Umsatzwachstum von zehn Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar, gleichzeitig führten Übernahmen und Transaktionen zu erheblichen Belastungen beim Ergebnis. Zu den Deals gehören Arcellx, der Autoimmunentwickler Ouro Medicines und Tubulis. Interessanterweise gingen Gileads bestehende Zelltherapie-Umsätze im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 417 Millionen US-Dollar zurück. Genau darin zeigt sich die Herausforderung: Selbst etablierte Zelltherapien bleiben einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Die nächste Generation muss deshalb einfacher herzustellen, breiter einsetzbar oder klinisch überlegen sein. Gilead investiert trotz dieser kurzfristigen Belastungen weiter in neue Technologien - ähnlich wie Johnson & Johnson.



Mehr als 500 Milliarden US-Dollar fließen in die nächste Pharma-Generation

Die Dimension dieses Investitionswettlaufs ist enorm. Nach einer aktuellen Reuters-Übersicht haben internationale Pharmakonzerne inzwischen Investitionen von insgesamt rund 500 Milliarden US-Dollar in den USA angekündigt. Eli Lilly baut neue Produktionsstandorte, Johnson & Johnson will seine US-Investitionen um 25 Prozent auf 55 Milliarden US-Dollar erhöhen, Novartis (ISIN: CH0012005267) plant Investitionen von 23 Milliarden US-Dollar in zehn Standorte und Gilead hat seine geplanten Investitionen auf insgesamt 32 Milliarden US-Dollar erhöht. Natürlich fließt dieses Kapital nicht ausschließlich in Zelltherapie. Es zeigt jedoch, wie aggressiv die Branche derzeit Produktionskapazitäten, Forschung und neue Therapieplattformen ausbaut.



Mesoblast besitzt bereits eine kommerzielle Zelltherapie

Vor diesem Hintergrund wird die Position von Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) interessant. Während viele neue Zelltherapieplattformen noch am Anfang ihrer klinischen Entwicklung stehen, verfügt Mesoblast mit Ryoncil bereits über ein von der FDA zugelassenes allogenes Zellprodukt. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Ryoncil nach Angaben des Unternehmens einen Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar, davon 36 Millionen US-Dollar im vierten Quartal. Mesoblast bezeichnet seine Produkte als "off-the-shelf"-Zelltherapien. Anders als klassische personalisierte CAR-T-Therapien müssen sie nicht für jeden einzelnen Patienten aus dessen eigenen Zellen hergestellt werden. Genau diese Skalierbarkeit könnte langfristig ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für Zelltherapien werden.



Jetzt muss aus dem ersten Produkt eine größere Plattform werden

Für Anleger liegt der entscheidende Punkt deshalb nicht mehr ausschließlich bei Ryoncil. Mesoblast muss zeigen, dass sich seine Zelltechnologie auf weitere und größere Indikationen übertragen lässt. Bei rexlemestrocel-L gegen chronische Rückenschmerzen wurde im Juli der Zielwert von mindestens 300 behandelten Patienten in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie erreicht. Die Top-Line-Daten zum primären Endpunkt werden für Mitte 2027 erwartet. Parallel arbeitet das Unternehmen an der Erweiterung von Ryoncil auf erwachsene Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung sowie an weiteren Programmen. Hinzu kommt das Herzinsuffizienz-Programm mit rexlemestrocel-L, für das Mesoblast im Juli eine BLA-Filing-Nummer von der FDA erhielt und eine modulare Prüfung beantragte.



Mesoblast arbeitet bereits an der nächsten Generation seiner Technologie

Besonders passend zum aktuellen Trend ist eine weitere Entwicklung: Mesoblast übernahm im April eine CAR-Technologieplattform zur Entwicklung präziserer Zellprodukte. Damit beschränkt sich das Unternehmen langfristig nicht ausschließlich auf seine bestehende MSC-Plattform, sondern untersucht Möglichkeiten, Zellprodukte gezielter zu modifizieren. Noch handelt es sich dabei um eine frühe Entwicklungsstufe und der klinische Erfolg ist keineswegs garantiert. Strategisch passt die Erweiterung jedoch in einen Markt, in dem Johnson & Johnson Milliardenoptionen auf In-vivo-CAR-T-Technologien eingeht und andere große Pharmakonzerne ebenfalls versuchen, Zelltherapien einfacher skalierbar und auf zusätzliche Erkrankungen übertragbar zu machen.



Fazit

Der Kampf zwischen Novo Nordisk und Eli Lilly liefert gerade ein gutes Beispiel dafür, wie schnell selbst ein scheinbar dominanter Pharmamarkt umkämpft werden kann. Ein zeitlicher Vorsprung, eine hohe Wirksamkeit oder Millionen Verschreibungen reichen nicht automatisch aus, um Anleger dauerhaft zu überzeugen. Entscheidend wird, welche Unternehmen aus einer erfolgreichen Technologie immer neue Produkte und Indikationen entwickeln können. Gleichzeitig zeigen die Milliardeninvestitionen von Johnson & Johnson, Gilead, Novartis und anderen Pharmakonzernen, dass die Suche nach der nächsten Therapieplattform längst läuft. Zelltherapien gehören dabei zu den interessantesten Feldern, insbesondere wenn neue Technologien die bislang hohen Kosten und komplizierten Produktionsprozesse reduzieren können. Mesoblast befindet sich hier in einer besonderen Ausgangslage: Mit Ryoncil ist die erste Kommerzialisierung gelungen, während gleichzeitig mehrere fortgeschrittene Programme und eine neue CAR-Plattform entwickelt werden. Ob daraus tatsächlich eine größere Zelltherapieplattform entsteht, müssen die kommenden klinischen und regulatorischen Meilensteine zeigen. Genau darin liegt derzeit die entscheidende Investmentfrage bei Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8).