Eli Lilly, AbbVie und Johnson & Johnson: Wie der Fünf-Milliarden-Dollar-Pharma-Run auf Psychedelika Emyria in den Fokus rückt

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Mit Milliardenübernahmen wie Eli Lillys Deal für AtaiBeckley und den weiter wachsenden Umsätzen von Johnson & Johnsons Nasenspray Spravato erreicht die Psychedelika-Medizin den Mainstream der Pharmaindustrie. Das australische Unternehmen Emyria betreibt bereits eines der am weitesten entwickelten Kliniknetzwerke der Branche und positioniert sich als Infrastrukturanbieter für internationale Pharmakonzerne.

Psychedelika-gestützte Therapien galten in der Pharmaindustrie lange als Randthema. Seit 2025 hat sich das Bild grundlegend gewandelt: Nach Berechnungen von Marktbeobachtern summieren sich die großen Pharma-Übernahmen im Bereich psychedelischer Wirkstoffe inzwischen auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Eli Lilly übernahm AtaiBeckley für rund 2,8 Milliarden US-Dollar, AbbVie zahlte 1,2 Milliarden US-Dollar für das Gilgamesh-Präparat Bretisilocin, und der japanische Konzern Otsuka Pharmaceutical erwarb im März 2026 für 1,225 Milliarden US-Dollar den MDMA-Wirkstoffkandidaten von Transcend Therapeutics. Gleichzeitig zeigt Johnson & Johnsons Ketamin-Nasenspray Spravato, dass sich mit psychedelisch wirkenden Substanzen bereits heute große Umsätze erzielen lassen. In diesem Umfeld rücken auch Unternehmen in den Blick, die keine eigenen Wirkstoffe entwickeln, sondern die klinische Infrastruktur für die Verabreichung solcher Therapien bereitstellen - allen voran das Perth-Unternehmen Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645).

Psychedelika-Medizin wird pharma-tauglich

Nach eigenen Angaben des Pharma-Konzerns steigerte Johnson & Johnsons Spravato (Esketamin-Nasenspray) im zweiten Quartal 2026 den Umsatz auf 584 Millionen US-Dollar, ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Analysten sehen darin einen wichtigen Kommerzialisierungsbeweis für die gesamte Wirkstoffklasse. Verstärkt wird der Trend durch politischen Rückenwind: Im April 2026 unterzeichnete die US-Regierung eine Verfügung, die klinische Forschung und Zugang zu bestimmten psychedelischen Wirkstoffen beschleunigen soll. Nach Schätzungen des Marktforschers Mordor Intelligence soll der globale Markt für psychedelische Arzneimittel von 4,63 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr auf bis zu 8,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen. Getrieben wird diese Entwicklung von einem hohen medizinischen Bedarf: Weltweit gibt es nach Branchenangaben mehr als 280 Millionen Menschen mit Depressionserkrankungen, von denen ein erheblicher Teil auf klassische Antidepressiva nicht ausreichend anspricht.

Große Namen, unterschiedliche Strategien: Eli Lilly, AbbVie und J&J

Eli Lilly and Company (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083) hat mit der milliardenschweren Übernahme von AtaiBeckley den bislang größten Einzeldeal im Sektor abgeschlossen. AbbVie Inc. (WKN: A1J84E | ISIN: US00287Y1091) setzt mit dem Gilgamesh-Zukauf auf ein Präparat zur Behandlung schwerer depressiver Störungen. Johnson & Johnson (WKN: 853260 | ISIN: US4781601046) wiederum ist mit Spravato bereits kommerziell aktiv und beobachtet nach Einschätzung von Marktanalysten die Entwicklung reiner Psychedelika-Wirkstoffe wie COMP360 der britischen Compass Pathways plc (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) aufmerksam. Compass Pathways strebt nach eigenen Angaben ein rollierendes Zulassungsverfahren bei der US-Arzneimittelbehörde FDA an, mit dem Ziel einer möglichen Markteinführung ab dem ersten Halbjahr 2027. Gemeinsam ist den großen Pharmakonzernen, dass sie auf Wirkstoffentwicklung und Zulassung fokussiert sind - die eigentliche klinische Verabreichung, die bei psychedelischen Therapien aufwendige, mehrstündige Sitzungen unter geschulter therapeutischer Begleitung erfordert, übernehmen in der Regel spezialisierte Klinikbetreiber vor Ort.

Emyria: Vom Klinikbetreiber zum Infrastruktur-Anbieter für die Weltmärkte

Genau an diesem Punkt setzt das Geschäftsmodell von Emyria an. Das Unternehmen betreibt unter der Marke Empax ein Netzwerk klinisch autorisierter Behandlungszentren für MDMA-gestützte Therapie bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und psilocybingestützte Therapie bei behandlungsresistenter Depression. Australien war weltweit das erste Land, das MDMA und Psilocybin als verschreibungsfähige Arzneimittel für diese Indikationen umklassifizierte, und Emyria hat diesen regulatorischen Vorsprung genutzt, um physische Behandlungsinfrastruktur aufzubauen. Mit der jüngsten Klinik in Kingswood bei Sydney ist das Unternehmen nach eigenen Angaben mittlerweile in allen vier bevölkerungsreichsten australischen Bundesstaaten vertreten und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 100 Klinikerinnen und Klinikern. Im Juni 2026 sicherte sich Emyria zudem eine mehrjährige Vereinbarung mit dem Krankenversicherer Medibank Private (ASX: MPL), durch die berechtigte Versicherte das Empax-Programm ohne Zuzahlung in Anspruch nehmen können. Im April 2026 startete das Unternehmen das sogenannte Empax Global Partnership Program, mit dem es seine klinische Liefer-Infrastruktur, Erfahrung und Schulungsprotokolle gezielt an internationale Arzneimittelentwickler vermarktet, die selbst keine eigene Behandlungsinfrastruktur aufbauen wollen.

Strategie aus Managementsicht: Vom Netzwerkausbau zur Nutzungsauslastung

Zur eigenen Wachstumsstrategie äußert sich das Management von Emyria differenziert. Beim Markteintritt sei man davon ausgegangen, dass zeitnah mehr Wettbewerb in den Markt für psychedelisch gestützte Therapie eintreten würde, weshalb das Unternehmen bewusst auf einen schnellen Ausbau der Klinikanzahl gesetzt habe, um sich als Marktführer und möglichst mit dem Behandlungsansatz selbst zu synonymisieren. Tatsächlich sei dieser erwartete Wettbewerb bislang weitgehend ausgeblieben: Nach Einschätzung des Managements bieten zwar vereinzelte Psychiaterinnen und Psychiater psychedelisch gestützte Therapie an, jedoch meist nur für ein bis zwei Patienten im Monat und ohne den strukturierten, skalierten Ansatz, den Emyria verfolgt. Diese ausbleibende Konkurrenz habe es dem Unternehmen erlaubt, den strategischen Fokus früher als geplant von der reinen Netzwerkexpansion auf die Erhöhung der Auslastung bestehender Kliniken zu verlagern - allen voran am reifsten Standort in Perth, Western Australia. Neue Kliniken sollen nach Unternehmensangaben weiterhin kapitalschonend über bestehende Krankenhausinfrastruktur und angemietete Betten realisiert werden, wodurch der größte Kostenblock nicht im Bau eigener Einrichtungen, sondern in der Rekrutierung und Schulung von Klinikpersonal liege.

Internationalisierung: IP-Export statt eigener Kliniken im Ausland

Bei der internationalen Expansion verfolgt Emyria nach Angaben des Managements bewusst kein Modell eigener Kliniken im Ausland - unter anderem wegen des damit verbundenen Länderrisikos und der Tatsache, dass es in vielen Zielmärkten bereits lokale Anbieter mit eigener Rollout-Fähigkeit gebe. Stattdessen sieht sich das Unternehmen in der Rolle eines Exporteurs von geistigem Eigentum, Erfahrung und Schulungsprotokollen, die über drei Jahre praktischen Klinikbetriebs entstanden sind. Ein zentrales Differenzierungsmerkmal sei dabei die experimentelle Komponente der eigenen Therapeutenausbildung: Anders als Anbieter, die nach Einschätzung des Managements nur die theoretische Schulung abdecken können, lässt Emyria Therapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung gemeinsam mit einer erfahrenen Fachkraft direkt an einer laufenden Behandlungssitzung teilnehmen. Diese Fähigkeit, Klinikerinnen und Klinikern Sicherheit im Umgang mit einer als neu empfundenen Behandlungsform zu vermitteln - etwa im Verständnis möglicher, in der Regel milder und selbstlimitierender Nebenwirkungen -, wird vom Management als eigenständig monetarisierbarer Wert verstanden, unabhängig vom eigentlichen Klinikbetrieb. Für die nächsten zwei Jahre formuliert das Management das Ziel, nicht nur die Klinikanzahl in Australien weiter auszubauen, sondern auch international als führender Anbieter für die Durchführung psychedelisch gestützter Therapie wahrgenommen zu werden - in einer Form, die es ausländischen Arzneimittelentwicklern ermöglicht, ihre Wirkstoffe nicht nur während klinischer Studien, sondern auch in der späteren Kommerzialisierungsphase über die Emyria-Infrastruktur zu vertreiben.

Der Nasdaq-Partner: Klinische Kooperation mit Psyence Biomedical

Wie ein solches Modell in der Praxis funktioniert, zeigt die Zusammenarbeit mit dem an der Nasdaq notierten Unternehmen Psyence Biomedical Ltd. (WKN: A41XFK | ISIN: CA74449F4078). Psyence Biomedical entwickelt einen naturbasierten Psilocybin-Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Anpassungsstörungen bei Krebspatientinnen und -patienten in der Palliativversorgung. Die laufende Phase-IIb-Studie wird an mehreren australischen Standorten durchgeführt, darunter das Empax Center in Perth. Für Emyria bedeutet eine solche Kooperation nach eigenen Angaben nicht nur zusätzliche Einnahmen aus der Durchführung klinischer Studien, sondern auch eine Validierung des eigenen Behandlungsmodells für weitere, über PTBS und Depression hinausgehende Indikationen - etwa Suchterkrankungen, Essstörungen oder generalisierte Angststörungen.

Emyrias Positionierung unterscheidet sich somit grundlegend von der reiner Wirkstoffentwickler wie Compass Pathways oder den großen Pharmakonzernen: Statt auf ein einzelnes Zulassungsverfahren zu setzen, verfolgt das Unternehmen einen diversifizierten Ansatz aus Klinikbetrieb, Versichererfinanzierung, klinischer Auftragsforschung und Lizenzierung der eigenen Infrastruktur an internationale Partner.

Quellen:

Emyria: Interview mit Greg Hutchinson (Executive Chairman) S2E2

https://www.fiercebiotech.com/biotech/rising-tide-scenario-why-other-big-pharmas-could-follow-lilly-psychedelics

https://www.geneonline.com/eyes-on-pharmas-psychedelic-pipeline-5b-investments-phase-3-trials-top-drug-developers/

https://www.cnbc.com/2026/07/19/psychedelic-drugs-mental-health.html

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asxemd-takes-its-psychedelic-playbook-global-as-clinic-rollout-and-drug-partnerships-accelerate

https://www.businessnewsaustralia.com/articles/emyria-locks-in-fifth-psychedelic-therapy-clinic-as-national-rollout-hits-all-major-states.html

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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