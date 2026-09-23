Meilenstein für US-Expansion: Emyria holt ehemaligen US-Veteranenminister Dr. Shulkin an Bord

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Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) verstärkt seine Aktivitäten in den USA. Das australische Gesundheitsunternehmen hat Dr. David Shulkin zum strategischen Berater ernannt. Der ehemalige US-Minister für Veteranenangelegenheiten bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem US-Bundesgesundheitswesen und dem Bereich der Versorgung von Veteranen mit. Er war unter den Präsidenten Barack Obama und Donald Trump in führenden Positionen tätig.

Als Minister stand Shulkin an der Spitze eines der größten integrierten Gesundheitssysteme der Welt. Mehr als 350.000 Beschäftigte, rund 1.400 Einrichtungen und die medizinische Versorgung von mehr als 9 Millionen US-Veteranen fielen in seinen Verantwortungsbereich.

Für Emyria ist zudem seine Erfahrung mit einem an der australischen Börse notierten Gesundheitsunternehmen relevant. Shulkin berät seit 2023 4DMedical Limited (ASX: 4DX) und unterstützt dort die US-Strategie im Bereich der Veteranenversorgung. Seit seiner Ernennung hat 4DMedical seine Aktivitäten innerhalb der US Veterans Health Administration und des Department of Defense ausgeweitet.

Direkter Zugang zum US-Gesundheitswesen

Die Ernennung erfolgt kurz nach einem weiteren Schritt von Emyria in den USA. Das Unternehmen war von der US-Arzneimittelbehörde FDA für einen persönlichen Redebeitrag bei einer jüngsten Anhörung zu psychedelischen Arzneimitteln ausgewählt worden. Damit konnte Emyria seine Position direkt vor hochrangigen Vertretern der FDA und der Veterans Health Administration darstellen. Im Mittelpunkt standen mögliche künftige therapeutische Anwendungen und die Versorgung mit psychedelischen Arzneimitteln.

Gleichzeitig nimmt die politische und behördliche Beschäftigung mit psychedelischen Arzneimitteln in den USA zu. Die Entwicklung folgt unter anderem einer Executive Order von Präsident Trump aus April 2026. Auch das US Department of Veterans Affairs, das Department of Health and Human Services und die FDA setzen Schwerpunkte bei Forschung, klinischer Entwicklung und der möglichen künftigen Behandlung.

Shulkin bringt langjährige Führungserfahrung mit

Shulkin ist Arzt, Manager im Gesundheitswesen und ehemaliger US-Kabinettsminister. Seine Laufbahn umfasst Führungsaufgaben im Bundesgesundheitswesen, in der Versorgung von Veteranen, in Krankenhaussystemen sowie in der klinischen Entwicklung und Gesundheitsinnovation.

2015 ernannte Präsident Barack Obama ihn zum Under Secretary for Health. Zwei Jahre später wurde Shulkin von Präsident Donald Trump zum Secretary des US Department of Veterans Affairs berufen. Er war damit der einzige Kabinettsminister der Trump-Regierung, dessen Ernennung vom US-Senat einstimmig bestätigt wurde.

Als Minister leitete Shulkin eines der größten integrierten Gesundheitssysteme der Welt. Unter seiner Verantwortung standen mehr als 350.000 Beschäftigte und etwa 1.400 Einrichtungen. Das System versorgte mehr als 9 Millionen US-Veteranen.

Darüber hinaus hatte Shulkin leitende Positionen in großen US-Gesundheitssystemen inne. Modern Healthcare führte ihn in seiner Liste der "100 Most Influential People in Healthcare".

Auch seine Tätigkeit für 4DMedical bringt einen Bezug zu einem börsennotierten australischen Gesundheitsunternehmen mit. Shulkin unterstützte das Unternehmen als Berater bei dessen Expansion in den US-Markt für die Versorgung von Veteranen. 4DMedical hat dort nach Angaben von Emyria inzwischen eine bedeutende Präsenz im US-Gesundheitswesen aufgebaut.

USA verstärken Fokus auf psychedelische Medizin

Shulkins Einstieg erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Aktivitäten US-amerikanischer Bundesbehörden. Der Schwerpunkt liegt auf Forschung, klinischer Entwicklung und der möglichen künftigen Anwendung psychedelisch unterstützter Therapien.

Im Juli 2026 schlossen das Department of Veterans Affairs and das Department of Health and Human Services eine Vereinbarung. Ziel ist eine engere Zusammenarbeit bei der Erforschung psychedelischer Behandlungen, der klinischen Entwicklung und der verantwortungsvollen Einführung möglicher künftig von der FDA zugelassener Therapien für Veteranen.

Das VA beteiligt sich derzeit an 20 aktiven klinischen Studien zu psychedelischen Therapien für psychische Erkrankungen. Unterstützt werden diese Studien durch das VA Office of Research and Development sowie mehr als 23 Millionen US-Dollar an externer Finanzierung.

Für Emyria geht die Entwicklung jedoch über die eigentliche Arzneimittelforschung hinaus. Zunehmend rückt auch die Infrastruktur in den Mittelpunkt, die für eine spätere Behandlung notwendig wäre. Dazu zählen die Ausbildung von Ärzten und anderen Fachkräften, der Aufbau entsprechender Arbeitskräfte, evidenzbasierte Behandlungsmodelle und die sichere Einbindung neuer Therapien in bestehende Gesundheitssysteme.

Genau an diesem Punkt sieht Emyria einen Bezug zu seinen bestehenden klinischen Fähigkeiten und seiner operativen Erfahrung.

Klinische Infrastruktur als Plattform

Psychedelische Behandlungen unterscheiden sich laut Emyria von herkömmlichen Arzneimitteln. Sie benötigen spezialisierte klinische Einrichtungen, längere überwachte Behandlungen, ausgebildete Teams verschiedener Fachrichtungen, strukturierte Behandlungsabläufe und eine belastbare klinische Steuerung.

Emyria hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren die dafür notwendige Infrastruktur aufgebaut. Dazu gehören überwachte Behandlungsumgebungen, ausgebildete multidisziplinäre Teams, Behandlungsprotokolle und klinische Leitungsstrukturen.

Hinzu kommen die Ausbildung von medizinischem Personal, regulatorische und ethische Fähigkeiten sowie die Logistik für Arzneimittel. Auch langfristig erhobene Patientendaten und die Gewinnung klinischer Erkenntnisse gehören zur Plattform.

Damit will Emyria eine klinische Infrastruktur bereitstellen, die Arzneimittelentwickler, Gesundheitssysteme und andere Organisationen bei Forschung, Bewertung und möglicher künftiger Anwendung psychedelisch unterstützter Therapien nutzen können.

Die Plattform wird bereits kommerziell eingesetzt. Das nordamerikanische Unternehmen Psyence Biomed nutzt Emyrias Empax Global Partnership Program. Emyria fungiert dabei als klinischer Studienstandort für eine Phase-IIb-Studie von Psyence zur Behandlung einer Anpassungsstörung bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs.

Shulkin soll US-Partnerschaften vorantreiben

Mit der Ernennung von Shulkin erweitert Emyria seine Möglichkeiten, Partnerschaften und Geschäftschancen in den USA zu verfolgen. Im Fokus stehen das Bundesgesundheitswesen, die Versorgung von Veteranen sowie das entstehende Umfeld rund um die klinische Anwendung psychedelischer Therapien.

Shulkin soll das Unternehmen bei Kontakten zu Regierung, Gesundheitswesen und Industrie beraten. Dazu kommen strategische Partnerships und die Bewertung von Möglichkeiten, die zur klinischen Plattform von Emyria passen.

Konkret geht es um klinische und Forschungskooperationen, Chancen im US-Bundesgesundheitswesen und bei der Versorgung von Veteranen. Ebenso stehen Kontakte zu Gesundheitssystemen, Behörden und Unternehmen sowie strategische Partnerschaften mit Arzneimittelentwicklern und Organisationen mit Bedarf an spezialisierter klinischer Infrastruktur auf der Agenda.

Shulkin: "wichtige Phase" für psychedelische Medizin

Dr. David Shulkin sieht die USA bei psychedelischen Arzneimitteln an einem wichtigen Punkt. Wörtlich erklärte er:

"Die Vereinigten Staaten treten in eine wichtige Phase der Entwicklung der psychedelischen Medizin ein, wobei zunehmend nicht nur der klinischen Forschung, sondern auch der Frage Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie diese Behandlungen letztlich sicher und wirksam innerhalb etablierter Gesundheitssysteme durchgeführt werden können. Emyria hat praktische Erfahrung in der Durchführung überwachter Behandlungen, bei klinischen Protokollen, der Ausbildung von Ärzten und anderen Fachkräften sowie bei realen Patientendaten aufgebaut. Ich freue mich darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten."

Quellen:

https://emyria.com/announcements/7743940

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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