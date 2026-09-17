FDA-Auftritt Emyria: Sprungbrett für den milliardenschweren US-Markt?

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Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) hat sich bei einer öffentlichen Anhörung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA präsentiert. Im Mittelpunkt standen mögliche künftige therapeutische Anwendungen psychedelischer Medikamente. Executive Chairman Greg Hutchinson vertrat das australische Unternehmen persönlich am 14. September 2026 auf dem White Oak Campus der FDA in Silver Spring, Maryland.

Hutchinson brachte dabei Erfahrungen aus dem australischen, regulierten Behandlungsumfeld ein. Für die US-Regulierungsbehörden und weitere Teilnehmer ging es damit um die praktischen Voraussetzungen für eine sichere und einheitliche Behandlung in überwachten medizinischen Einrichtungen.

Emyria war von der FDA für einen begrenzten persönlichen Redebeitrag ausgewählt worden. An der Anhörung nahmen neben Regulierungsbehörden auch Vertreter des Bundesgesundheitswesens, Arzneimittelentwickler, Gesundheitsdienstleister und weitere Beteiligte teil. Im Fokus standen praktische Fragen rund um eine mögliche künftige therapeutische Nutzung psychedelischer Medikamente.

Behandlungserfahrung trifft auf zentrale FDA-Fragen

Die FDA-Anhörung konzentrierte sich auf vier Bereiche, die für eine mögliche spätere Umsetzung psychedelisch unterstützter Therapien relevant sind: die Ausbildung und Zulassung von Behandlern, die Sicherheit der Patienten, der Zugang zu Behandlungen sowie die Erfassung und Standardisierung klinischer Daten.

Emyria verfügt nach eigenen Angaben bereits über operative Erfahrungen in allen diesen Bereichen. Das Unternehmen hat entlang des gesamten Behandlungsablaufs Strukturen aufgebaut. Dazu gehören eine psychiatrisch geführte klinische Kontrolle und autorisierte Verschreibung ebenso wie die Rekrutierung, Ausbildung und Zulassung von Therapeuten.

Hinzu kommen die Untersuchung und Vorbereitung von Patienten, die Verabreichung der Behandlung und die Nachsorge. Auch spezialisierte Behandlungseinrichtungen und die entsprechende klinische Infrastruktur gehören zum aufgebauten Leistungsumfang. Ergänzt wird dies durch die systematische Erfassung klinischer Ergebnisse und realer Behandlungsdaten.

Während sich ein großer Teil der weltweiten Branche für psychedelische Medikamente weiterhin auf die Entwicklung von Wirkstoffen konzentriert, hat Emyria den Schwerpunkt nach eigenen Angaben auf die klinische Infrastruktur und die Systeme zur Behandlung gelegt. Diese könnten perspektivisch erforderlich sein, um psychedelische Medikamente in größerem Umfang in ein reguliertes Gesundheitswesen zu überführen.

USA als möglicher nächster Markt

Die Vereinigten Staaten sind gemessen an den Gesundheitsausgaben der größte Gesundheitsmarkt der Welt. Im Jahr 2024 beliefen sich die Ausgaben laut der von Emyria angeführten Quelle auf rund 5,3 Billionen US-Dollar.

Die direkte Präsentation vor der FDA schafft für Emyria nach eigener Darstellung eine größere Sichtbarkeit bei Beteiligten an Entwicklung, Regulierung und einer möglichen späteren Versorgung mit psychedelischen Medikamenten.

Parallel prüft das Unternehmen Möglichkeiten, seine in Australien aufgebauten klinischen Fähigkeiten, Erfahrungen mit erstatteten Behandlungen und seine Plattform zur Gewinnung von Behandlungsdaten in den USA einzusetzen. Im Raum stehen dabei klinische Partnerschaften, Kooperationen bei der Durchführung von Behandlungen, Forschungsprogramme sowie Projekte zur Gewinnung realer Behandlungsdaten.

Hutchinson: "Systeme bauen, um Behandlungen sicher bereitzustellen"

Executive Chairman Greg Hutchinson ordnet den Auftritt bei der US-Arzneimittelbehörde als wichtigen Schritt ein:

"Direkt vor der FDA zu präsentieren, war eine wichtige Bestätigung dafür, dass das, was Emyria und Australien vorzuweisen haben, weltweit nach wie vor Seltenheitswert besitzt: Echte Praxiserfahrung bei der Behandlung realer Patienten innerhalb eines regulierten Gesundheitssystems.

Während sich psychedelische Medikamente auf eine breitere Akzeptanz zubewegen, besteht die Herausforderung nicht mehr nur in der reinen Wirkstoffentwicklung. Es geht vielmehr darum, die Systeme aufzubauen, um diese Behandlungen sicher, konsistent und in großem Maßstab bereitzustellen. Wir sind überzeugt, dass die Expertise von Emyria erhebliche Chancen eröffnen kann, wenn wir darüber nachdenken, wie wir die Vereinigten Staaten unterstützen können."

Quellen:

https://emyria.com/announcements/7737269

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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