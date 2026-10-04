Statt Labor-Warten: Wie dieses Biotech den Milliardenmarkt für Psychedelika von hinten aufrollt

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Während globale Biotech-Unternehmen weiterhin auf klinische Zulassungsdaten für einzelne psychedelische Wirkstoffe warten, baut ein australisches Unternehmen bereits ein landesweites Netzwerk aus Behandlungskliniken auf. Der Ansatz unterscheidet sich fundamental vom klassischen Biotech-Geschäftsmodell.

Der globale Biotech-Sektor im Bereich psychedelisch-gestützter Therapien befindet sich mehrheitlich noch in der klinischen Entwicklungsphase: Unternehmen weltweit arbeiten an Zulassungsstudien für MDMA-, Psilocybin- oder Ketamin-basierte Behandlungen einzelner psychiatrischer Indikationen. Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) verfolgt einen abweichenden Weg: Statt sich primär auf die Zulassung eines einzelnen Wirkstoffs zu konzentrieren, hat das Unternehmen unter der Marke Empax ein hospitalintegriertes Klinikmodell aufgebaut, das psychedelisch-gestützte Therapien - vorrangig MDMA-gestützte Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung - im Rahmen des australischen "Authorised Prescriber"-Pfads bereits in die klinische Praxis überführt.

Nationale Expansion im Zeitraffer

Innerhalb weniger Quartale hat Emyria sein Kliniknetzwerk auf mehrere australische Bundesstaaten ausgeweitet. Die fünfte Empax-Klinik befindet sich mit dem Standort in Victoria im Aufbau, ein Behandlungsstart wird für das zweite Quartal 2026 anvisiert. Parallel wurde für New South Wales die Personalschulung abgeschlossen, die dortige Klinikeröffnung ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Das Netzwerk der zur Verschreibung autorisierten Fachärzte hat sich im jüngsten Berichtsquartal von sechs auf zwölf verdoppelt, die landesweite Belegschaft umfasst mittlerweile über 100 ausgebildete Therapeuten und Kliniker, darunter 31 im Rahmen der Victoria-Expansion neu unter Vertrag genommene Therapeuten.

Finanzierungslage: Runway und Kapitalbedarf

Der im April veröffentlichte Quartalsbericht für das März-Quartal 2026 weist einen Konzernumsatz von 1,2 Millionen australischen Dollar sowie Zahlungseingänge von Kunden in Höhe von 891.000 Dollar aus. Der operative Cashflow lag bei minus 1,23 Millionen Dollar für das Quartal. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 9,04 Millionen Dollar, nach 10,5 Millionen Dollar im Vorquartal - rechnerisch reicht dies bei aktueller Burn-Rate für rund 7,35 weitere Quartale. Die laufende Klinikexpansion wird unter anderem durch eine im späten Jahr 2025 abgeschlossene institutionelle Platzierung über acht Millionen Dollar getragen. Wie bei praktisch allen jungen Behandlungsanbietern in diesem Segment bleibt die Kapitalausstattung ein Faktor, der die weitere Expansionsgeschwindigkeit begrenzen kann.

Globales Servicegeschäft: Emyria als Auftragsdienstleister

Über die reine Klinikversorgung hinaus hat Emyria im April 2026 ein sogenanntes Empax Global Partnership Program gestartet. Damit positioniert sich das Unternehmen als Dienstleister für internationale Arzneimittelentwickler und Auftragsforschungsinstitute, die selbst keine eigene klinische Infrastruktur für die komplexen Anforderungen psychedelisch-gestützter Studien aufbauen wollen - etwa spezialisiertes Personal, kontrollierte Behandlungsräume und mehrstündige Begleitsitzungen. Nach Unternehmensangaben befinden sich derzeit mehr als 50 psychedelisch-gestützte Therapieprogramme in der globalen klinischen Entwicklung. Das deutet darauf hin, dass nicht allein die Wirkstoffentwicklung, sondern zunehmend die klinische Durchführungskapazität zum limitierenden Faktor für die globale Skalierung dieser Therapieform werden könnte - ein Bereich, in dem Emyria mit seinem bestehenden Netzwerk eine Position aufbaut.

Ergänzt wird dies durch eine im Jahr 2025 finalisierte, exklusive weltweite Lizenzvereinbarung mit der University of Western Australia für eine wachsende Bibliothek patentierter, MDMA-inspirierter selektiver Serotonin-Freisetzer, die als mögliche Wirkstoffkandidaten für PTBS und neurologische Indikationen wie Parkinson gelten.

Regulatorisches Umfeld in Australien

Australien nimmt international eine Vorreiterrolle ein: Die Therapeutic Goods Administration (TGA) hatte bereits 2023 die kontrollierte Verschreibung von MDMA und Psilocybin durch speziell autorisierte Psychiater ermöglicht. Zuletzt hat die Behörde weitere Lockerungen empfohlen, etwa reduzierte vorgeschriebene psychiatrische Betreuungsstunden und eine Erweiterung der zugelassenen Behandlerkreise - Änderungen, die unmittelbar das regulatorische Umfeld berühren, in dem Emyria seine Kliniken betreibt.

Emyrias Wachstumsstrategie basiert unterm Strich also weniger auf dem klassischen Biotech-Meilenstein einer Wirkstoffzulassung als auf dem Aufbau einer skalierbaren, regulatorisch eingebetteten Behandlungsinfrastruktur.

Quellen:

https://www.businessnewsaustralia.com/articles/emyria-locks-in-fifth-psychedelic-therapy-clinic-as-national-rollout-hits-all-major-states.html

https://investingnews.com/emyria-launches-global-services-platform-targeting-international-drug-sponsors/

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/Tipranks/1436302/emyria-outlines-high-risk-early-stage-push-into-psychedelic-mental-health-therapies/

https://investingnews.com/emyria-and-uwa-in-partnership-to-commercialise-novel-serotonin-releasing-agents-for-mental-health-and-neurology/

https://nextinvestors.com/company/asx-emd/

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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