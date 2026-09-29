Novo Nordisk, BioNTech & Co.: Der globale Biotech-Boom erreicht die Psychiatrie

Anzeige / Werbung

Während milliardenschwere Pharmakonzerne mit neuen Wirkstoffklassen Schlagzeilen machen, hat ein australischer Nebenwert im Bereich psychedelisch-assistierter Therapie bereits ein operatives Klinikmodell aufgebaut

Das Wichtigste in Kürze

Emyria Limited (ASX: EMD | WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) betreibt fünf Empax-Kliniken in vier australischen Bundesstaaten mit insgesamt 18 Behandlungsbetten

Nach Unternehmensangaben lag die Remissionsrate bei PTBS-Patienten zwölf Monate nach Behandlungsbeginn bei rund 67 Prozent

Australiens Arzneimittelbehörde TGA plant, den Kreis der zur Verordnung berechtigten Fachkräfte ab dem zweiten Halbjahr 2026 zu erweitern

Globale Biotech-Schwergewichte wie Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333) und BioNTech (WKN: A2PSR2 | ISIN: US09075V1026) verdeutlichen, welche Aufmerksamkeit und welches Kapital 2026 in die Behandlung bislang unzureichend versorgter Krankheitsbilder fließt

Der weltweite Biotech-Sektor befindet sich 2026 in einer Phase intensiver Kapitalzuflüsse. Konzerne wie Novo Nordisk und BioNTech, beide durch ihre jeweiligen Kernprodukte einem breiten Publikum bekannt, stehen exemplarisch für einen Markt, der zunehmend nach neuen Wachstumsfeldern jenseits etablierter Blockbuster-Präparate sucht. Ein Bereich, der dabei zunehmend Beachtung findet, ist die psychische Gesundheit - speziell die Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und therapieresistenter Depression.

In diesem Umfeld positioniert sich das australische Unternehmen Emyria Limited mit einem Modell, das sich deutlich von der klassischen Wirkstoffentwicklung unterscheidet: dem Aufbau eines landesweiten Kliniknetzwerks für psychedelisch-assistierte Therapie.

Der große Rahmen: Biotech-Investitionen erreichen 2026 neue Dimensionen

Novo Nordisk ist einem breiten Publikum vor allem durch seine GLP-1-Präparate gegen Adipositas und Diabetes bekannt geworden und zählt zu den wertvollsten Pharmakonzernen Europas. BioNTech wiederum hat sich seit der Corona-Pandemie zu einer der bekanntesten Biotech-Marken weltweit entwickelt und sucht seither aktiv nach neuen Wachstumsfeldern jenseits der Impfstoffsparte, unter anderem in der Onkologie.

Beide Unternehmen stehen stellvertretend für einen Trend, der 2026 den gesamten Sektor prägt: Kapitalmärkte honorieren zunehmend Geschäftsmodelle, die einen klar identifizierbaren, bislang unzureichend gedeckten medizinischen Bedarf adressieren. Psychische Erkrankungen zählen laut Weltgesundheitsorganisation zu den global größten Krankheitslasten, wobei PTBS und therapieresistente Depression als besonders unterversorgt gelten - konventionelle Antidepressiva schlagen bei einem erheblichen Anteil der Betroffenen nicht an.

Australiens Sonderweg: Erster Markt mit zugelassener psychedelisch-assistierter Therapie

Australien war 2023 das weltweit erste Land, das MDMA und Psilocybin im Rahmen eines kontrollierten Authorised-Prescriber-Verfahrens als verordnungsfähige Arzneimittel für PTBS beziehungsweise therapieresistente Depression einstufte. Emyria hat diesen regulatorischen Vorsprung genutzt, um seither systematisch physische Behandlungsinfrastruktur aufzubauen, statt auf eine Zulassung in anderen Märkten zu warten.

Das Empax-Netzwerk des Unternehmens umfasst mittlerweile Standorte in Westaustralien, Queensland, Victoria und - als jüngste Erweiterung - in Kingswood im Westen von Sydney, wo eine Partnerschaft mit einem privaten Krankenhausbetreiber realisiert wurde. Mehr als 100 ausgebildete Kliniker sind nach Unternehmensangaben in das Netzwerk eingebunden.

Von der Studie zur Regelversorgung: Kostenübernahme als möglicher Wendepunkt

Ein zentraler Unterschied zu vielen klassischen Biotech-Geschichten liegt im Vertriebs- und Erlösmodell: Statt auf die globale Zulassung eines einzelnen Wirkstoffs hinzuarbeiten, hat Emyria im Sommer 2026 eine Vereinbarung mit einem der größten privaten Krankenversicherer Australiens getroffen. Diese ermöglicht es Mitgliedern, unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zur klinikbasierten Therapie zu erhalten, wobei ein Teil oder die gesamten Behandlungskosten von der Versicherung übernommen werden.

Ein solcher Schritt in Richtung Regelversorgung ist für ein Unternehmen dieser Größenordnung ungewöhnlich früh und markiert einen Weg, den etablierte Biotech-Konzerne häufig erst nach jahrelangen, kostenintensiven Zulassungsstudien beschreiten.

Regulatorischer Rückenwind durch die TGA

Australiens Arzneimittelbehörde TGA hat signalisiert, den Kreis der zur Behandlungsdurchführung berechtigten Fachkräfte ab der zweiten Jahreshälfte 2026 zu erweitern - künftig sollen neben Psychiatern auch klinische Psychologen, spezialisierte Pflegekräfte und Ergotherapeuten eingebunden werden können. Dieser Schritt soll den bislang limitierenden Engpass bei der Verfügbarkeit qualifizierter Therapeuten lindern und Emyrias Kapazitätsausbau unterstützen.

Fazit

Emyrias Geschäftsmodell unterscheidet sich fundamental von dem global tätiger Biotech-Konzerne wie Novo Nordisk oder BioNTech, die auf breit zugelassene Medikamente und Massenmärkte setzen. Emyria ist ein deutlich kleineres, aber bereits operativ tätiges Unternehmen mit direktem Klinikbetrieb und ersten wiederkehrenden Erlösen. Die Fortschritte bei der Kostenübernahme durch Versicherer und bei der Erweiterung des Verordnerkreises sind als vielversprechende Entwicklungen einzustufen.

Quellen:

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asxemd-takes-its-psychedelic-playbook-global-as-clinic-rollout-and-drug-partnerships-accelerate

https://smallcaps.com.au/article/emyria-poised-for-operational-boost-as-tga-broadens-psych-therapy-prescriber-access

https://kalkinemedia.com/au/stocks/cannabis/emyria-secures-insurer-funding-for-mental-health-care-asxemd

https://www.businessnewsaustralia.com/articles/emyria-locks-in-fifth-psychedelic-therapy-clinic-as-national-rollout-hits-all-major-states.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Novo Nordisk, BioNTech & Co.: Der globale Biotech-Boom erreicht die Psychiatrie appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US09075V1026,AU0000073645,DK0062498333