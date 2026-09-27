360 Millionen Dollar durch Eli-Lilly-Deal: Warum jetzt auch Australiens Emyria international Aufmerksamkeit erhält

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Der deutsche Investor Christian Angermayer dürfte rund 360 Millionen US-Dollar vor Steuern erhalten, nachdem Eli Lilly (ISIN: US5324571083) die Übernahme seines Psychedelika-Unternehmens AtaiBeckley vereinbart hat. Der Pharmakonzern zahlt laut Forbes zunächst 2,8 Milliarden US-Dollar; bei Erreichen bestimmter Meilensteine könnten weitere Zahlungen folgen. Es ist ein bemerkenswertes Signal für einen Bereich der Medizin, der vor wenigen Jahren noch am Rand der Pharmaindustrie stand.

Doch selbst wenn neue Wirkstoffe zugelassen werden, bleibt eine praktische Frage: Wer kann die Patienten behandeln? Psychedelikabasierte Therapien erfordern häufig geschultes Personal, geeignete Einrichtungen, medizinische Überwachung und eine geregelte Nachsorge. Genau an dieser Schnittstelle arbeitet das australische Unternehmen Emyria (ISIN: AU0000073645).

Milliarden für den Wirkstoff - aber wer baut die Versorgung auf?

Mit AtaiBeckley erhält Eli Lilly unter anderem einen Wirkstoffkandidaten zur Behandlung therapieresistenter Depressionen. Das als Nasenspray entwickelte Mittel befindet sich noch in der klinischen Entwicklung. Nach dem von Forbes beschriebenen Konzept soll die Verabreichung in einer Klinik stattfinden, gefolgt von einer Überwachungsphase. Ein möglicher späterer Markterfolg hängt daher nicht nur von Wirksamkeit und Zulassung ab, sondern auch davon, ob geeignete Behandlungskapazitäten entstehen.

Hier unterscheidet sich die Perspektive eines Klinikbetreibers von der eines Medikamentenentwicklers. Arzneimittelunternehmen können Milliarden in Forschung investieren. Für die Anwendung am Patienten braucht es zusätzlich Ärzte, Therapeuten, Behandlungsräume, Sicherheitsverfahren und Kostenträger. Je mehr Wirkstoffe dieses Forschungsfeld hervorbringt, desto wichtiger könnte diese Infrastruktur werden.

Das ist eine Marktthese, kein bereits gesicherter Auftrag für Emyria. Zwischen dem Lilly-Deal und dem australischen Unternehmen besteht keine angekündigte Geschäftsbeziehung.

Emyria behandelt bereits Patienten in Australien

Australien erlaubt entsprechend autorisierten Psychiatern, MDMA bei posttraumatischer Belastungsstörung und Psilocybin bei therapieresistenter Depression unter geregelten Bedingungen zu verschreiben. Emyria hat innerhalb dieses Rahmens sein Empax-Kliniknetz aufgebaut.

Nach Unternehmensangaben umfasst das Behandlungsmodell psychiatrische Aufsicht, geschulte Therapeuten, die Auswahl und Vorbereitung von Patienten, die eigentliche Behandlung sowie Nachsorge und Datenerfassung. Emyria sammelt damit praktische Erfahrung in einem Bereich, über dessen künftige Umsetzung andere Märkte noch diskutieren.

Das Unternehmen meldete für das australische Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von rund 4,3 Millionen australischen Dollar. Im Juni-Quartal erzielte es rund 1,53 Millionen australische Dollar; darin enthalten war eine Forschungssteuererstattung von 191.000 australischen Dollar. Eine Klinik im Bundesstaat Victoria begann im Quartal mit ersten Behandlungen. Für Anleger wird entscheidend sein, ob neue Standorte ausreichend Patienten gewinnen und die wiederkehrenden Behandlungserlöse weiter steigen.

Neben der Patientenversorgung will Emyria seine Erfahrung auch für klinische Forschungsprogramme und andere finanzierte Dienstleistungen einsetzen. Wie groß dieser Geschäftsbereich werden kann, lässt sich aus den bisherigen Zahlen noch nicht ableiten.

Warum die FDA Emyria zu Wort kommen ließ

Am 14. September 2026 sprach Emyrias Executive Chairman Greg Hutchinson bei einer öffentlichen Anhörung der US-Arzneimittelbehörde FDA. Das Unternehmen war für einen der begrenzten persönlichen Redebeiträge ausgewählt worden.

Bei der Anhörung ging es um Fragen, die für eine mögliche breitere Anwendung psychedelikabasierter Medikamente wesentlich sind: die Qualifikation von Behandlern, die Sicherheit von Patienten, der Zugang zu Therapien und die einheitliche Erhebung klinischer Daten. Emyria konnte dazu Erfahrungen aus dem regulierten australischen Klinikbetrieb vortragen.

Der Auftritt vor US-Regulierern erklärt, weshalb Emyria über Australien hinaus Beachtung findet. Er ist allerdings weder eine FDA-Zulassung noch ein US-Vertrag. Das Unternehmen prüft nach eigenen Angaben Möglichkeiten für klinische Zusammenarbeit, Forschung und datenbasierte Projekte in den Vereinigten Staaten. Ob daraus Umsätze entstehen, ist offen.

Fazit

Eli Lillys milliardenschwere Übernahme rückt psychedelikabasierte Medikamente stärker in den Blick etablierter Pharmaunternehmen. Der mögliche Markt endet aber nicht beim Wirkstoff: Sollte eine größere Zahl solcher Therapien zugelassen werden, müssen Patienten auch sicher behandelt und die Kosten getragen werden können.

Emyria positioniert sich auf dieser praktischen Seite der Wertschöpfung. Das Unternehmen betreibt in Australien ein wachsendes Kliniknetz und konnte seine Erfahrungen sogar bei einer FDA-Anhörung vorstellen. Das schafft Sichtbarkeit, belegt jedoch noch keinen kommerziellen Durchbruch außerhalb Australiens.

Anleger sollten nun vor allem auf die Auslastung neuer Kliniken, wiederkehrende Behandlungserlöse, Vereinbarungen mit Kostenträgern und konkrete Forschungspartnerschaften achten. Der Ausbau verlangt qualifiziertes Personal und Kapital; auch die regulatorische Entwicklung neuer Medikamente bleibt unsicher. Der Lilly-Deal zeigt, wie viel Kapital in Wirkstoffe fließt. Emyria muss beweisen, welchen wirtschaftlichen Wert die Infrastruktur für ihre Anwendung schafft.

Quellen:

https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2026/07/24/this-billionaire-made-360-million-selling-his-psychedelic-company-to-eli-lilly/

https://emyria.com/

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU0000073645