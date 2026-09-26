Novo Nordisk gerät trotz GLP-1 unter Druck - warum Eli Lilly und Co. schon Milliarden in neue Plattformen investieren

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Ein Pharmakonzern kündigt mehr als fünf neue potenzielle Blockbuster an - und die Aktie fällt trotzdem zeitweise fast neun Prozent. Genau das erlebte Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) am heutigen Kapitalmarkttag in London. Bis 2030 will der Konzern mehr als fünf neue Multi-Blockbuster auf den Markt bringen, mehr als 60 Millionen Patienten weltweit erreichen und langfristig über 150 Milliarden Dänische Kronen Umsatz mit der heutigen Pipeline erzielen. Doch Anleger beschäftigt bereits die nächste Frage: Was kommt nach dem gigantischen Erfolg von Semaglutid? Der Wirkstoff hinter Ozempic und Wegovy nähert sich langfristig wichtigen Patentabläufen, während Eli Lilly (ISIN: US5324571083) mit Zepbound den Wettbewerbsdruck erhöht. Für die Pharmaindustrie ist das ein Lehrstück: Selbst ein Milliarden-Blockbuster verschafft keinen dauerhaften Vorsprung. Deshalb investieren die größten Konzerne schon heute Milliarden in Technologien, aus denen die nächsten Wachstumssäulen entstehen könnten. Genau dieser Plattformgedanke ist auch für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) relevant.

Mehr als fünf neue Blockbuster - und der Börse reicht es trotzdem nicht

Eigentlich präsentierte Novo Nordisk ambitionierte Ziele. Bis 2030 sollen mehr als fünf neue Medikamente mit Multi-Blockbuster-Potenzial eingeführt werden. Mindestens fünf Phase-III-Programme sind in Diabetes und Adipositas vorgesehen, mindestens fünf weitere in anderen Therapiegebieten. Gleichzeitig will Novo seine Kapazitäten für orale GLP-1-Therapien so stark ausbauen, dass zehnmal mehr Menschen mit Adipositas versorgt werden könnten. Bis 2030 sollen insgesamt mehr als 60 Millionen Patienten weltweit erreicht werden. Für den Zeitraum 2026 bis 2030 peilt Novo allerdings ein Umsatzwachstum an, das ungefähr dem Durchschnitt großer Pharmakonkurrenten entspricht. An der Börse lösten die Ziele keine Euphorie aus. Die Aktie fiel zeitweise fast neun Prozent, bevor sie einen Teil der Verluste wieder aufholte und rund 4,4 Prozent tiefer schloss.

Das Problem heißt nicht Wegovy - sondern das, was danach kommt

Novo Nordisk verdient weiterhin Milliarden mit seinen Stoffwechselmedikamenten. Die strategische Herausforderung liegt vielmehr in der enormen Bedeutung dieser Franchise. Semaglutid ist der Wirkstoff hinter Ozempic und Wegovy, doch wichtige Patente laufen ab Anfang der 2030er-Jahre aus. Gleichzeitig hat Eli Lilly mit Zepbound Marktanteile gewonnen. Reuters zufolge wird erwartet, dass Zepbound Wegovy beim Umsatz in diesem Jahr um mehr als sieben Milliarden Dollar übertreffen könnte. Genau deshalb fragen Investoren zunehmend, wie Novo seine Abhängigkeit von der heutigen GLP-1-Franchise reduzieren will. Der Kapitalmarkt bewertet nicht nur die Milliardenumsätze von heute, sondern auch die Frage, wodurch sie in fünf oder zehn Jahren ersetzt oder ergänzt werden können.

Ausgerechnet heute liefert Novo auch positive Daten gegen Eli Lilly

Wie hart der Wettbewerb geworden ist, zeigt eine zweite Meldung vom heutigen Tag. Novo präsentierte neue Phase-III-Daten für CagriSema. In der REIMAGINE-5-Studie erreichte die untersuchte Dosierung bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes nach 60 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 12,4 Prozent gegenüber 9,1 Prozent mit einer 5-mg-Dosis von Tirzepatid, dem Wirkstoff von Lilly. Novo meldete außerdem in einer separaten Phase-III-Studie einen Gewichtsverlust von 21 Prozent mit CagriSema gegenüber Placebo bei Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas. Die Ergebnisse sind positiv, allerdings handelt es sich nicht um einen Vergleich mit der höchsten Tirzepatid-Dosis. CagriSema ist zudem noch nicht zugelassen. Gerade deshalb bleibt das Rennen zwischen Novo und Lilly offen.

Eli Lilly investiert seine Milliarden längst in die nächste Technologiegeneration

Der wichtigste Konkurrent verlässt sich ebenfalls nicht darauf, dass GLP-1 dauerhaft genügt. Eli Lilly vereinbarte im April die Übernahme von Kelonia Therapeutics. Kelonia entwickelt eine In-vivo-CAR-T-Technologie, bei der T-Zellen direkt im Körper genetisch verändert werden sollen. Das führende Programm KLN-1010 befindet sich in Phase I beim rezidivierten oder refraktären multiplen Myelom. Für Lilly ist besonders die zugrunde liegende Technologie interessant: Das proprietäre System soll genetische Nutzlasten selektiv in T-Zellen einbringen und könnte nach Angaben der Unternehmen über das erste Programm hinaus eingesetzt werden. Genau hier zeigt sich der strategische Wandel bei Big Pharma. Ein Konzern, der bereits zu den größten Gewinnern des GLP-1-Booms gehört, investiert parallel Milliarden in eine völlig andere Therapiegeneration.

Big Pharma kann sich nicht auf einen einzigen Milliardenmarkt verlassen

Das erklärt auch, weshalb die Pharmaindustrie derzeit so aggressiv nach neuen Plattformen sucht. Der weltweite Markt für Adipositasmedikamente könnte nach von Reuters zitierten Prognosen in den kommenden Jahren die Marke von 100 Milliarden Dollar jährlich überschreiten. Trotzdem entwickeln neben Novo und Lilly inzwischen unter anderem Pfizer (ISIN: US7170811035), Roche (ISIN: CH0012032XXX), Amgen (ISIN: US0311621009), Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055) und AstraZeneca (ISIN: GB0009895292) eigene Kandidaten. Ein riesiger Markt zieht zwangsläufig Konkurrenz an. Gleichzeitig laufen irgendwann Patente aus. Deshalb ist für Pharmakonzerne nicht nur entscheidend, einen Blockbuster zu besitzen. Sie benötigen möglichst mehrere voneinander unabhängige Wachstumstreiber.

Mesoblast befindet sich inzwischen in einer anderen Phase seiner Entwicklung

Genau an diesem Punkt wird Mesoblast interessant. Das Unternehmen ist nicht mit Novo Nordisk oder Eli Lilly vergleichbar und konkurriert auch nicht mit deren GLP-1-Produkten. Die strategische Frage ist jedoch ähnlich: Kann aus einem ersten kommerziellen Erfolg eine breitere Plattform entstehen? Mit Ryoncil besitzt Mesoblast bereits das erste und bislang einzige von der FDA zugelassene mesenchymale Stromazellprodukt. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte das Produkt nach Unternehmensangaben rund 115 Millionen US-Dollar Nettoumsatz. Damit hat Mesoblast den Übergang von einem reinen Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Zelltherapieunternehmen geschafft.

Jetzt muss aus Ryoncil mehr als ein einzelnes Produkt werden

Mesoblast arbeitet deshalb daran, die bestehende Plattform auf zusätzliche Patientengruppen und Erkrankungen auszuweiten. Ryoncil wird derzeit bei pädiatrischen Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung eingesetzt. Gleichzeitig bereitet Mesoblast die Erweiterung auf erwachsene Patienten vor. Das Unternehmen beziffert den potenziellen Erwachsenenmarkt auf ungefähr das Drei- bis Vierfache des pädiatrischen Marktes. Darüber hinaus verfolgt Mesoblast weitere Programme in größeren entzündlichen Erkrankungen. Die bestehende Ryoncil-Zulassung garantiert selbstverständlich keinen Erfolg in diesen zusätzlichen Indikationen. Sie liefert aber eine regulatorisch und kommerziell validierte Ausgangsbasis, von der aus weitere Programme entwickelt werden können.

Der nächste große Test läuft bereits

Besondere Bedeutung besitzt rexlemestrocel-L bei chronischen Rückenschmerzen infolge entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankung. Im August meldete Mesoblast den Abschluss der Behandlung von 350 Patienten in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie. Die Top-Line-Ergebnisse werden Mitte 2027 erwartet. Das Programm ist deshalb ein wichtiger Test für die Plattformstrategie: Liefert die Studie überzeugende Ergebnisse und führt der regulatorische Weg anschließend zu einer Zulassung, hätte Mesoblast neben Ryoncil einen weiteren potenziellen kommerziellen Wachstumstreiber. Fällt die Studie negativ aus, wäre das entsprechend ein erheblicher Rückschlag. Gerade diese klinische Unsicherheit unterscheidet ein Biotechunternehmen wie Mesoblast von etablierten Pharmakonzernen.

Was Novo Nordisks schlechtr Börsentag für Biotech zeigt

Der Kursrutsch von Novo sollte deshalb nicht als Beleg dafür verstanden werden, dass GLP-1 seinen wirtschaftlichen Wert verliert. Das Gegenteil ist der Fall: Der Markt ist riesig und Novo plant, die Zahl der mit oralem GLP-1 erreichbaren Patienten massiv zu erhöhen. Die Reaktion der Anleger zeigt vielmehr, wie hoch die Anforderungen an erfolgreiche Pharmaunternehmen geworden sind. Selbst ein Konzern mit Ozempic, Wegovy und einer umfangreichen Pipeline muss erklären, woher das Wachstum nach den heutigen Blockbustern kommen soll. Novo selbst reagiert darauf mit mehr als fünf geplanten neuen Multi-Blockbustern, zusätzlichen Phase-III-Programmen und der Bereitschaft zu größeren Übernahmen. Reuters zufolge stellte das Management am Kapitalmarkttag ausdrücklich klar, dass die langfristigen Pipelineziele nur interne Programme berücksichtigen - mögliche Zukäufe könnten also zusätzlich hinzukommen.

Fazit

Novo Nordisk hat mit GLP-1 einen der größten Pharmamärkte der vergangenen Jahre mitgeprägt. Trotzdem fiel die Aktie am heutigen Kapitalmarkttag zeitweise fast neun Prozent, obwohl der Konzern mehr als fünf neue Multi-Blockbuster bis 2030 und über 150 Milliarden Dänische Kronen Pipeline-Umsatz für 2035 anstrebt. Der Grund liegt weniger im heutigen Geschäft als in den Erwartungen an morgen: Eli Lilly erhöht den Wettbewerbsdruck, langfristig rücken Patentabläufe näher und Investoren wollen wissen, welche Technologien die nächste Wachstumsphase tragen. Genau deshalb investieren Pharmaunternehmen schon heute Milliarden in neue Plattformen. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) ist das ein interessantes Branchenumfeld. Mit Ryoncil existiert bereits ein zugelassenes und kommerzialisiertes Zellprodukt, während weitere Indikationen und rexlemestrocel-L zusätzliche Wachstumstreiber schaffen sollen. Ob daraus tatsächlich eine breitere Zelltherapieplattform entsteht, entscheiden die kommenden klinischen Daten. Novo Nordisks heutiger Kapitalmarkttag zeigt jedoch eindrucksvoll, warum in der Pharmaindustrie selbst ein Milliarden-Blockbuster niemals das Ende der Wachstumssuche ist.

Quellen:

Novo Nordisk - Highlights to be presented at Novo's Capital Markets Day 2026, 21. September 2026

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916773

Reuters - Wegovy maker Novo shares slump as management grilled on pricing, M&A, 21. September 2026

https://www.reuters.com/legal/litigation/novo-nordisk-aims-launch-more-than-five-blockbuster-drugs-by-2030-ceo-says-2026-09-21/

Reuters - Wegovy-maker Novo faces calls to map out strategy beyond weight-loss drugs, 21. September 2026

https://www.reuters.com/legal/litigation/wegovy-maker-novo-faces-calls-map-out-strategy-beyond-weight-loss-drugs-2026-09-21/

Novo Nordisk - CagriSema delivers superior weight loss versus tirzepatide in REIMAGINE 5 trial, 21. September 2026

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916774

Reuters - Novo says CagriSema shows greater weight loss than Lilly rival in diabetes patients, 21. September 2026

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-says-its-next-gen-obesity-drug-tops-lilly-rival-late-stage-study-2026-09-21/

Reuters - Weight-loss drug developers line up to tap lucrative market as competition heats up, 21. September 2026

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/drugmakers-bulk-up-with-bets-weight-loss-treatments-2026-09-21/

Eli Lilly - Lilly to acquire Kelonia Therapeutics to advance in vivo CAR-T cell therapies, 20. April 2026

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-acquire-kelonia-therapeutics-advance-vivo-car-t-cell

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update, 27. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

Mesoblast - Major Milestone: Treatment Completed in P3 Trial for CLBP, 17. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/major-milestone-treatment-completed-p3-trial-clbp

Mesoblast - Mesoblast & BMT CTN to Initiate Adult aGvHD Trial of Ryoncil

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/mesoblast-bmt-ctn-initiate-adult-agvhd-trial-ryoncil/

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Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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