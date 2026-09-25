Eli Lilly und Novo Nordisk bekommen neue Konkurrenz - warum der 100-Milliarden-Dollar-Markt immer mehr Biotech-Unternehmen anzieht

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Jahrelang schien der globale Markt für Abnehmmedikamente vor allem ein Duell zwischen Eli Lilly (ISIN: US5324571083) und Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) zu werden. Doch inzwischen drängen immer mehr Pharma- und Biotechunternehmen in einen Markt, dessen jährliches Volumen nach aktuellen Prognosen langfristig 100 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Am Dienstag sorgte ausgerechnet ein vergleichsweise kleines Biotechunternehmen für Aufsehen: Viking Therapeutics (ISIN: US92686J1060) präsentierte neue Daten für seinen GLP-1/GIP-Kandidaten VK2735 und die Aktie sprang daraufhin kräftig nach oben. Fast gleichzeitig meldete Roche (ISIN: CH0012032XXX) positive Phase-II-Ergebnisse mit seinem eigenen Kandidaten Enicepatide. Für Anleger steckt dahinter eine wichtige Entwicklung: Sobald ein neuer Milliardenmarkt entsteht, zieht er immer mehr Wettbewerber an. Dauerhaft wertvoll könnten deshalb vor allem Unternehmen sein, die nicht von einem einzigen Produkt abhängig sind, sondern mehrere Wachstumstreiber entwickeln können. Genau diese Frage stellt sich inzwischen auch bei Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8).

Viking zeigt, wie schnell ein neuer Konkurrent Aufmerksamkeit bekommt

Viking meldete am 22. September neue Ergebnisse einer Studie mit VK2735. Während einer 21-wöchigen wöchentlichen Behandlung verloren die Teilnehmer je nach Dosierung durchschnittlich rund 16 bis 19 Prozent ihres Körpergewichts. Anschließend untersuchte Viking, ob sich dieser Gewichtsverlust mit deutlich selteneren Injektionen erhalten lässt. Bei einer Gabe alle zwei Wochen blieben je nach Dosierung bis zu 97 Prozent des zuvor erreichten Gewichtsverlusts erhalten. Bei monatlicher Behandlung waren es bis zu 90 Prozent. In einer zusätzlichen Gruppe, die VK2735 weiterhin wöchentlich erhielt, lag der Gewichtsverlust nach 33 Wochen bei rund 22 Prozent. Diese Zahlen stammen aus Vikings eigener klinischer Studie und sind nicht als direkter Wirksamkeitsvergleich mit Wegovy oder Zepbound zu verstehen. Trotzdem reagierte die Börse deutlich: Die Viking-Aktie legte zeitweise mehr als 20 Prozent zu. Der Markt sieht offenbar die Möglichkeit, dass neben Novo und Lilly weitere ernsthafte Wettbewerber entstehen.

Roche meldet am selben Tag 15,5 Prozent Gewichtsverlust

Fast zeitgleich kam die nächste Nachricht. Roche veröffentlichte positive Phase-II-Daten für Enicepatide, einen ebenfalls auf GLP-1 und GIP zielenden Wirkstoff. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht oder Adipositas erreichte die höchste untersuchte Dosis nach 48 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 15,5 Prozent. Gleichzeitig sank der HbA1c-Wert im Mittel um 2,65 Prozentpunkte. 90 Prozent der Patienten in der höchsten Dosisgruppe erreichten nach Angaben von Roche einen HbA1c-Wert von höchstens 6,5 Prozent. Roche plant nun, Anfang 2027 mit einer Phase-III-Studie zu beginnen. Auch hier gilt: Enicepatide ist nicht zugelassen und Phase-II-Ergebnisse garantieren keinen späteren klinischen oder kommerziellen Erfolg. Die Daten zeigen aber, dass sich der Wettbewerb im Adipositasmarkt zunehmend verbreitert.

Aus dem Duell zwischen Lilly und Novo wird ein Rennen mit vielen Teilnehmern

Noch dominieren Eli Lilly und Novo Nordisk den Markt. Lilly verkauft mit Zepbound und Mounjaro Tirzepatid, während Novo mit Wegovy und Ozempic auf Semaglutid setzt. Doch inzwischen entwickelt sich dahinter ein dichtes Verfolgerfeld. Roche baut ein eigenes Adipositasportfolio auf, Viking entwickelt VK2735 sowohl als Injektion als auch in oraler Form. Pfizer (ISIN: US7170811035) will ebenfalls zurück in den Markt, Amgen (ISIN: US0311621009) entwickelt mit MariTide einen weiteren Ansatz und auch Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055) hat sich mit einem einlizenzierten oralen GLP-1-Kandidaten positioniert. Hinzu kommen AstraZeneca, Structure Therapeutics und weitere Biotechunternehmen. Der Wettbewerb dreht sich längst nicht mehr ausschließlich um maximalen Gewichtsverlust. Dosierungsintervalle, Tabletten statt Injektionen, Verträglichkeit, Produktionskosten und zusätzliche medizinische Vorteile könnten darüber entscheiden, welche Produkte langfristig Marktanteile gewinnen.

100 Milliarden Dollar locken zwangsläufig neue Konkurrenten an

Der Grund für dieses Wettrennen liegt auf der Hand. Reuters beziffert die langfristigen Erwartungen für den globalen Markt für Abnehmmedikamente auf rund 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz innerhalb des kommenden Jahrzehnts. Novo-Chef Mike Doustdar verwies am Dienstag sogar auf Schätzungen von 100 bis 150 Milliarden Dollar bis 2030. Er erwartet außerdem, dass orale Medikamente bis dahin bis zu 50 Prozent des Marktes ausmachen könnten. Ob diese Größenordnungen tatsächlich erreicht werden, ist offen. Klar ist jedoch: Je größer die erwartete wirtschaftliche Chance, desto mehr Kapital fließt in konkurrierende Programme. Genau das macht einen erfolgreichen Markt gleichzeitig attraktiver und schwieriger zu verteidigen.

Novo Nordisk bekommt diesen Druck bereits zu spüren

Für Novo kommt die neue Konkurrenz zu einem sensiblen Zeitpunkt. Erst einen Tag zuvor hatte der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag angekündigt, bis 2030 mehr als fünf neue Multi-Blockbuster auf den Markt bringen zu wollen. Anleger reagierten dennoch enttäuscht und die Aktie fiel zeitweise deutlich. Novo muss gleichzeitig den Wettbewerb mit Lilly bestehen, seine Semaglutid-Franchise weiterentwickeln und neue Wachstumstreiber für die Zeit vor wichtigen Patentabläufen aufbauen. Dabei setzt der Konzern verstärkt auf orale Medikamente. Nach Angaben von CEO Doustdar befinden sich fünf Pillen zur Behandlung von Adipositas in der Entwicklung. Die Geschichte von Novo zeigt damit auch die Kehrseite eines riesigen Erfolgs: Je größer ein einzelner Wachstumstreiber wird, desto größer wird langfristig das Risiko einer hohen Abhängigkeit.

Eli Lilly muss seinen Vorsprung ebenfalls ständig verteidigen

Auch Lilly kann sich trotz der enormen Erfolge von Zepbound und Mounjaro nicht zurücklehnen. Der Konzern entwickelt seine Adipositasplattform mit weiteren Wirkstoffen und Darreichungsformen weiter und investiert parallel Milliarden außerhalb des Stoffwechselbereichs. Dazu gehören unter anderem Übernahmen und Partnerschaften im Bereich In-vivo-CAR-T und genetischer Medizin. Damit verfolgt Lilly im Grunde zwei Strategien gleichzeitig: den bestehenden Milliardenmarkt möglichst breit ausbauen und parallel Technologien einkaufen, aus denen völlig neue Märkte entstehen könnten. Genau dieses Prinzip wird für große Pharmaunternehmen immer wichtiger. Ein Blockbuster kann über Jahre Milliarden verdienen - irgendwann kommen jedoch neue Wettbewerber, bessere Technologien oder Patentabläufe.

Was das mit Mesoblast zu tun hat

Mesoblast konkurriert weder mit Novo Nordisk noch mit Eli Lilly, Roche oder Viking im Adipositasmarkt. Der Vergleich liegt deshalb nicht in den jeweiligen Medikamenten, sondern in der Unternehmensentwicklung. Auch bei Mesoblast wird langfristig entscheidend sein, ob aus einer ersten erfolgreichen Kommerzialisierung mehrere Wachstumssäulen entstehen können. Mit Ryoncil besitzt das Unternehmen bereits ein von der FDA zugelassenes allogenes mesenchymales Stromazellprodukt zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei pädiatrischen Patienten. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Ryoncil nach Unternehmensangaben 115,2 Millionen US-Dollar Nettoumsatz. Der Gesamtumsatz von Mesoblast stieg auf 120,3 Millionen Dollar nach 17,2 Millionen Dollar im vorherigen Geschäftsjahr.

Ryoncil soll nicht der einzige Wachstumstreiber bleiben

Die nächste Aufgabe besteht deshalb darin, die kommerzielle Basis zu verbreitern. Mesoblast arbeitet an einer möglichen Erweiterung von Ryoncil auf erwachsene Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen ein Registrierungsprogramm bei Duchenne-Muskeldystrophie. Die bestehende FDA-Zulassung ist dabei keine Garantie dafür, dass Ryoncil auch in diesen zusätzlichen Patientengruppen erfolgreich sein wird. Jede Indikation muss ihre eigene klinische und regulatorische Prüfung bestehen. Gelingt eine Erweiterung allerdings, könnte aus einem heute vergleichsweise fokussierten Produkt eine breitere Franchise entstehen.

Der nächste große Mesoblast-Datenpunkt kommt 2027

Besonders wichtig bleibt rexlemestrocel-L. Im August schloss Mesoblast die Behandlung von 350 Patienten in seiner zulassungsrelevanten Phase-III-Studie bei chronischen Rückenschmerzen infolge entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankung ab. Top-Line-Ergebnisse erwartet das Unternehmen Mitte 2027. Nach Angaben von Mesoblast umfasst die adressierte Patientengruppe allein in den USA mehr als sieben Millionen Menschen. Das Unternehmen selbst sieht bei einer einstelligen Marktdurchdringung ein mögliches Spitzenumsatzpotenzial von mehr als zehn Milliarden Dollar. Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Unternehmensschätzung und nicht um eine Umsatzprognose. Entscheidend sind zunächst die klinischen Daten. Ein positives Ergebnis könnte Mesoblast einen zweiten potenziellen kommerziellen Wachstumstreiber eröffnen; ein negatives Ergebnis wäre entsprechend ein erhebliches Risiko.

Warum mehrere Wachstumstreiber immer wichtiger werden

Der aktuelle Wettbewerb bei Adipositasmedikamenten liefert dafür ein anschauliches Beispiel. Novo Nordisk hat einen der erfolgreichsten Pharmamärkte der vergangenen Jahre mit aufgebaut. Eli Lilly konnte anschließend mit einer konkurrierenden Technologie Marktanteile gewinnen. Jetzt treten Roche, Viking, Pfizer, Amgen, Merck und weitere Unternehmen an. Erfolg schafft also nicht nur Umsatz, sondern auch Konkurrenz. Für Biotechnologieunternehmen bedeutet das, dass langfristige Bewertungen immer stärker davon abhängen können, ob eine Technologie über ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Indikation hinaus Wachstum ermöglicht. Genau deshalb investieren Pharmakonzerne Milliarden in Plattformen und genau deshalb versucht auch Mesoblast, seine bestehende Zelltechnologie auf mehrere Programme auszuweiten.

Fazit

Eli Lilly und Novo Nordisk haben aus modernen Inkretin-Therapien einen gigantischen Pharmamarkt gemacht. Doch die aktuellen Daten von Viking und Roche zeigen, wie schnell ein erfolgreicher Markt neue Wettbewerber anzieht. Viking untersucht inzwischen sogar zweiwöchentliche und monatliche Erhaltungsdosierungen, Roche will mit Enicepatide 2027 in Phase III gehen und zahlreiche weitere Pharmaunternehmen entwickeln eigene Kandidaten. Bei einem langfristig erwarteten Marktvolumen von rund 100 Milliarden Dollar überrascht dieser Wettbewerb kaum. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) liegt die Lehre nicht darin, mit GLP-1 vergleichbar zu sein. Entscheidend ist vielmehr dasselbe strategische Prinzip: Ein erster Erfolg allein schafft noch keine langfristige Plattform. Ryoncil liefert inzwischen kommerzielle Umsätze. Jetzt müssen zusätzliche Indikationen und vor allem rexlemestrocel-L zeigen, ob Mesoblast daraus mehrere unabhängige Wachstumstreiber entwickeln kann. Die Geschichte von Novo und Lilly zeigt, wie wertvoll eine erfolgreiche Plattform werden kann - und die neuen Konkurrenten zeigen gleichzeitig, warum Innovation niemals stehen bleiben darf.

Quellen:

Viking Therapeutics - Positive Topline Results from Maintenance Study of GLP-1/GIP Agonist VK2735, 22. September 2026

https://ir.vikingtherapeutics.com/news-releases/news-release-details/viking-therapeutics-announces-positive-topline-results-0

Roche - Positive Phase II results for dual GLP-1/GIP receptor agonist enicepatide in people living with type 2 diabetes and overweight or obesity, 22. September 2026

https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2026-09-22

Reuters - Weight-loss drug developers line up to tap lucrative market as competition heats up, 21. September 2026

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/drugmakers-bulk-up-with-bets-weight-loss-treatments-2026-09-21/

Reuters - Novo CEO says pills could capture 50% of weight-loss market by 2030, 22. September 2026

https://www.reuters.com/legal/litigation/novo-ceo-says-pills-could-capture-50-weight-loss-market-by-2030-2026-09-22/

Novo Nordisk - Highlights presented at Novo's Capital Markets Day 2026, 21. September 2026

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916773

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update, 27. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

Mesoblast - Major Milestone: Treatment Completed in Pivotal Phase 3 Trial for Chronic Low Back Pain, 17. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/major-milestone-treatment-completed-p3-trial-clbp

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https://investorsmedia.mesoblast.com

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