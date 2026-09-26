90 Milliarden US-Dollar bis 2030: Wie Bayer, Mesoblast und NurExone regenerative Medizin unterschiedlich entwickeln

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Regenerative Medizin ist längst mehr als die Suche nach einer einzelnen Wundertherapie. Der Markt umfasst Zelltherapien, Gentherapien, Gewebeersatz und neuartige biologische Transportsysteme. Grand View Research schätzt sein weltweites Volumen für 2026 auf 48,3 Milliarden US-Dollar und erwartet bis 2030 rund 90 Milliarden US-Dollar. Das entspräche zwischen 2025 und 2030 einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 16,8 Prozent.

Hinter diesen Zahlen stehen jedoch sehr verschiedene technologische Modelle. Bayer will verlorene Nervenzellen durch neu erzeugte Zellen ersetzen. Mesoblast behandelt Patienten mit lebenden, von Spendern gewonnenen Stromazellen. NurExone entwickelt dagegen ein zellfreies Konzept, das natürliche Vesikel als Transportmittel nutzt. Der Vergleich zeigt, dass sich im gleichen Zukunftsmarkt unterschiedliche Antworten auf eine Grundfrage herausbilden: Muss regenerative Medizin neue Zellen liefern - oder lassen sich körpereigene Reparaturprozesse auch durch die richtigen biologischen Signale aktivieren?

Bayer will Dopaminneuronen ersetzen

Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) verfolgt über seine Tochter BlueRock Therapeutics einen besonders direkten Ansatz. Der Kandidat bemdaneprocel besteht aus Vorläuferzellen dopaminproduzierender Nervenzellen, die aus pluripotenten Stammzellen hergestellt und chirurgisch in das Gehirn von Parkinsonpatienten transplantiert werden. Dort sollen sie sich integrieren und einen Teil der verlorenen Dopaminfunktion ersetzen.

Im September 2025 wurde der erste Patient in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie behandelt. Die Studie ist randomisiert, doppelblind und nutzt zum Vergleich einen Scheinoperationseingriff. Frühere Daten aus einer kleinen Phase-I-Studie mit zwölf Teilnehmern lieferten laut BlueRock über 24 Monate keine schwerwiegenden, dem Zellprodukt zugerechneten Nebenwirkungen und zeigten ermutigende Trends bei sekundären Messgrößen. Das ist noch kein Wirksamkeitsnachweis, verdeutlicht aber, wie weit zellbasierter Gewebeersatz bereits in die klinische Entwicklung vorgedrungen ist.

Mesoblast bringt lebende Spenderzellen in die Versorgung

Mesoblast Limited (ISIN: AU000000MSB8) hat mit Ryoncil gezeigt, dass eine standardisierte Therapie aus Spenderzellen eine Zulassung erreichen kann. Die FDA genehmigte das Produkt im Dezember 2024 für Kinder ab zwei Monaten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Ryoncil besteht aus kultivierten mesenchymalen Stromazellen aus dem Knochenmark erwachsener Spender und wird als intravenöse Infusion verabreicht.

Die Zulassung ist ein wichtiger regulatorischer Beleg für industriell hergestellte, sofort verfügbare Zellprodukte. Zugleich macht sie die operative Komplexität sichtbar. Lebende Zellen müssen in definierter Qualität produziert, tiefgekühlt transportiert und vor der Anwendung kontrolliert aufgetaut werden. Bei Ryoncil sieht die FDA-Dokumentation eine Lagerung bei höchstens minus 135 Grad Celsius vor. Das Produkt ist erfolgreich zugelassen, benötigt aber eine hoch spezialisierte Liefer- und Anwendungskette.

NurExone trennt das therapeutische Signal von der lebenden Zelle

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) verfolgt mit seiner ExoTherapy-Plattform eine dritte Architektur. Das Unternehmen nutzt Exosomen, also von Zellen freigesetzte Nanovesikel, als biologische Transportvehikel. Die Vesikel werden aus mesenchymalen Stammzellen gewonnen, anschließend mit einer definierten therapeutischen Fracht beladen und sollen diese gezielt in geschädigtes Gewebe transportieren. Der führende Kandidat ExoPTEN wird präklinisch bei akuten Rückenmarksverletzungen sowie Verletzungen des Sehnervs untersucht.

Der mögliche Vorteil liegt darin, keine lebenden Zellen verabreichen zu müssen. Ein zellfreies Produkt könnte sich langfristig besser lagern, standardisieren und als sofort verfügbare Therapie einsetzen lassen. Zugleich könnte es das Risiko einer Graft-versus-Host-Erkrankung vermeiden, das mit der Transplantation lebender Spender-Immunzellen verbunden ist. Außerdem schafft die nachgelagerte Beladung eine gewisse Modularität: Ein biologischer Träger könnte grundsätzlich mit unterschiedlichen Wirkstoffen für verschiedene Anwendungen kombiniert werden. Diese Vorteile sind bislang jedoch ein Entwicklungsversprechen. Auch Exosomen erfordern anspruchsvolle Verfahren für Reinigung, Charakterisierung, Beladung, Wirksamkeitsmessung und Chargenkontrolle.

Drei Wege in denselben Zukunftsmarkt

Bayer, Mesoblast und NurExone sind keine direkten Wettbewerber in derselben Indikation. Dennoch verkörpern sie drei zentrale Modelle der regenerativen Medizin: Ersatz verlorener Zellen, Behandlung mit lebenden therapeutischen Zellen und zellfreie Übertragung regenerativer Signale. Für Investoren und die Branche ist diese Unterscheidung wichtig, weil jedes Modell eigene Chancen, Kosten und regulatorische Risiken mitbringt.

Für NurExone besteht die Chance in einer Plattform, die biologische Transportfähigkeit mit definierter Beladung verbindet und ohne Transplantation lebender Zellen auskommt. Das könnte die Anwendung bei akuten Verletzungen erleichtern, wenn Herstellung, Haltbarkeit und Dosierung zuverlässig beherrscht werden. ExoPTEN befindet sich jedoch noch vor klinischen Studien am Menschen. Die prognostizierten 90 Milliarden US-Dollar umfassen den gesamten Markt der regenerativen Medizin und sind nicht mit dem adressierbaren Umsatz von NurExone gleichzusetzen. Die Zahl zeigt vielmehr, warum mehrere technologische Wege parallel finanziert und geprüft werden - und weshalb ein zellfreier Ansatz bei überzeugenden klinischen Daten einen eigenen Platz in diesem wachsenden Feld finden könnte.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen / Sources

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/regenerative-medicine-market

https://www.bluerocktx.com/first-parkinsons-disease-patient-treated-in-bluerocks-pivotal-phase-iii-trial-of-investigational-cell-therapy-bemdaneprocel/

https://www.fda.gov/media/184605/download

https://www.ryoncilhcp.com

https://nurexone.com/exotherapy/

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